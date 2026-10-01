La refonte minutieuse de l’emblème de St James' Park a été menée par le directeur de la création du club et supporter de Newcastle de toujours, Kenneth McIver.

Revenant sur l’importance personnelle de ce projet, l’ancien designer de Nike a expliqué : « En tant que supporter depuis toujours, notre blason était la chose avec laquelle je recouvrais mes cahiers d’école. C’est le blason que je voyais sur le maillot de mes héros dans les années 80 et 90, donc contribuer à façonner l’avenir de notre blason est un honneur incroyable. J’ai eu la chance de travailler sur certains des plus grands projets de design du football mondial au cours de ma carrière, et aucun ne s’accompagnait d’une pression comme celle-ci en raison de mes racines et de ma passion pour le club. »

McIver a révélé avec franchise l’examen impitoyable auquel il a été confronté de la part de son entourage tout au long du projet : « Cette pression est venue des milliers de supporters avec lesquels nous avons échangé, mais aussi de ma famille, des personnes avec lesquelles je m’assois dans les tribunes de St. James' Park, et d’un groupe de discussion avec des amis qui ne m’a montré aucune pitié pendant deux années complètes. On m’a demandé plus d’une fois, et pas toujours poliment, si je comprenais l’importance de ce travail, et c’est absolument le cas. »

Soulignant la précision derrière chaque modification esthétique, il a poursuivi : « Notre nouveau blason a été conçu avec le plus grand respect pour notre héritage et notre identité, et en gardant à l’esprit notre vision et nos ambitions. Chaque ligne a été tracée, retracée, examinée et testée dans de très nombreux formats, textures et supports, et le résultat est là. Rien n’a été modifié simplement parce que cela pouvait l’être. Le message des supporters a toujours été parfaitement clair, et chaque élément vise à produire un blason qui continuera à créer du lien et à inspirer les gens pendant de nombreuses années encore. »