AFP
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Newcastle United dévoile un nouvel écusson alors que le club se prépare à une nouvelle ère visuelle à St James' Park
Les supporters approuvent le blason modernisé du club
Le riche club de Tyneside a officiellement dévoilé sa nouvelle identité visuelle à la suite d’un vote décisif de plus de 27 000 fidèles supporters, concluant un processus de conception exhaustif de deux ans. Cette évolution de l’écusson affine le château historique, le bouclier à rayures noires et blanches, ainsi que les hippocampes mythologiques qui rendent hommage au riche héritage de la ville en matière de construction navale. Le nouvel emblème doit faire ses débuts en match officiel sur les maillots des joueurs lorsque Newcastle recevra Crystal Palace pour son dernier match à domicile de la saison.
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La hiérarchie honore ses profondes racines civiques
Le directeur général de Newcastle, David Hopkinson, a insisté sur le fait que l’ensemble du projet de modernisation respectait strictement les limites claires fixées par les supporters présents au stade dès le départ.
Soulignant l’ampleur de la consultation menée auprès des supporters, Hopkinson a déclaré sur le site officiel du club : « Je n’ai jamais travaillé dans un endroit où l’on ressent une telle fierté et une telle passion pour son blason que dans ce club, donc ce travail représente un immense privilège et une immense responsabilité pour nous tous. Le club a posé aux supporters des questions auxquelles nous n’avions pas les réponses, et ils nous l’ont dit clairement : protégez ce que nous avons, gardez les éléments que nous aimons, et ne repartez pas de zéro. »
Insistant sur l’héritage civique qui sous-tend ce design, Hopkinson a ajouté : « Chaque décision prise ensuite l’a été dans les limites tracées par nos supporters, et il est tout à fait normal que nos supporters aient eu le dernier mot, un mot décisif, sur le résultat. Notre blason provient des propres armoiries de la ville, et c’est toujours le cas. Il rend hommage à nos origines, il représente ce que nous sommes aujourd’hui, et il deviendra un symbole emblématique pour des générations de supporters à travers le monde qui y croient et se rassemblent derrière lui. »
Le directeur créatif détaille un examen minutieux
La refonte minutieuse de l’emblème de St James' Park a été menée par le directeur de la création du club et supporter de Newcastle de toujours, Kenneth McIver.
Revenant sur l’importance personnelle de ce projet, l’ancien designer de Nike a expliqué : « En tant que supporter depuis toujours, notre blason était la chose avec laquelle je recouvrais mes cahiers d’école. C’est le blason que je voyais sur le maillot de mes héros dans les années 80 et 90, donc contribuer à façonner l’avenir de notre blason est un honneur incroyable. J’ai eu la chance de travailler sur certains des plus grands projets de design du football mondial au cours de ma carrière, et aucun ne s’accompagnait d’une pression comme celle-ci en raison de mes racines et de ma passion pour le club. »
McIver a révélé avec franchise l’examen impitoyable auquel il a été confronté de la part de son entourage tout au long du projet : « Cette pression est venue des milliers de supporters avec lesquels nous avons échangé, mais aussi de ma famille, des personnes avec lesquelles je m’assois dans les tribunes de St. James' Park, et d’un groupe de discussion avec des amis qui ne m’a montré aucune pitié pendant deux années complètes. On m’a demandé plus d’une fois, et pas toujours poliment, si je comprenais l’importance de ce travail, et c’est absolument le cas. »
Soulignant la précision derrière chaque modification esthétique, il a poursuivi : « Notre nouveau blason a été conçu avec le plus grand respect pour notre héritage et notre identité, et en gardant à l’esprit notre vision et nos ambitions. Chaque ligne a été tracée, retracée, examinée et testée dans de très nombreux formats, textures et supports, et le résultat est là. Rien n’a été modifié simplement parce que cela pouvait l’être. Le message des supporters a toujours été parfaitement clair, et chaque élément vise à produire un blason qui continuera à créer du lien et à inspirer les gens pendant de nombreuses années encore. »
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Un déploiement à long terme accompagne les ambitions de titre
Newcastle commencera à déployer le blason modernisé sur ses plateformes numériques immédiatement, avant son introduction permanente sur les tenues de match pour la saison 2027-2028. Ce calendrier coïncide avec les objectifs ambitieux fixés par les dirigeants pour faire de Newcastle un candidat crédible au titre de Premier League d’ici à 2030. Pour Matthias Jaissle, instaurer une constance implacable dans toutes les compétitions reste crucial afin de traduire ces vastes évolutions en dehors du terrain en véritables trophées.
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