Newcastle a officiellement confirmé l’arrivée de Dedic en provenance de Benfica, ce qui représente un investissement important pour le secteur défensif du club. Le latéral de 24 ans s’est engagé sur le long terme avec le club du Tyneside en signant un contrat de cinq ans après avoir passé avec succès sa visite médicale lundi. L’opération, estimée à environ 29,5 millions de livres sterling, constitue un signal fort de Newcastle, qui continue de remodeler son effectif sous la direction actuelle.

Ce transfert permet à Dedic de retrouver l’entraîneur principal Matthias Jaissle, une collaboration qui avait déjà porté ses fruits avec des trophées remportés lors de leur passage commun en Bundesliga autrichienne avec le RB Salzbourg. Le défenseur bosnien portera le numéro 37 à St James' Park et devient la sixième recrue senior du club lors d’un mercato estival très animé. Son arrivée apporte une concurrence immédiate aux postes de latéral, le joueur étant capable d’évoluer à un haut niveau aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche de la ligne défensive.







