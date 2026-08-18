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Newcastle United boucle un accord de 29,5 millions de livres sterling pour le latéral de Benfica Amar Dedic, alors que Matthias Jaissle retrouve son ancienne star
Newcastle boucle l’arrivée du défenseur polyvalent
Newcastle a officiellement confirmé l’arrivée de Dedic en provenance de Benfica, ce qui représente un investissement important pour le secteur défensif du club. Le latéral de 24 ans s’est engagé sur le long terme avec le club du Tyneside en signant un contrat de cinq ans après avoir passé avec succès sa visite médicale lundi. L’opération, estimée à environ 29,5 millions de livres sterling, constitue un signal fort de Newcastle, qui continue de remodeler son effectif sous la direction actuelle.
Ce transfert permet à Dedic de retrouver l’entraîneur principal Matthias Jaissle, une collaboration qui avait déjà porté ses fruits avec des trophées remportés lors de leur passage commun en Bundesliga autrichienne avec le RB Salzbourg. Le défenseur bosnien portera le numéro 37 à St James' Park et devient la sixième recrue senior du club lors d’un mercato estival très animé. Son arrivée apporte une concurrence immédiate aux postes de latéral, le joueur étant capable d’évoluer à un haut niveau aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche de la ligne défensive.
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Dedic savoure le défi de la Premier League
Dedic devrait être disponible pour le match d'ouverture de la Premier League contre Liverpool ce dimanche. S'exprimant sur le site officiel du club, Dedic a fait part de sa fierté de rejoindre l'une des institutions les plus historiques d'Angleterre. « C'est un sentiment particulier et un immense honneur pour moi de rejoindre Newcastle United. Je suis vraiment heureux d'être ici et j'ai hâte de commencer à jouer pour le club et ses incroyables supporters », a déclaré Dedic.
Le défenseur n'a pas tardé à souligner l'importance de sa relation avec l'entraîneur dans la concrétisation de ce transfert, notant que leur histoire commune avait été un élément décisif dans sa décision de quitter Lisbonne pour la Premier League. « Retravailler avec Matthias a été un facteur important pour moi. Nous nous connaissons bien, il sait ce que je peux apporter sur le terrain et je suis vraiment heureux de rejouer pour lui », a poursuivi Dedic. « Jouer en Premier League à St. James' Park va être vraiment spécial. Chaque match ressemble à un grand rendez-vous, avec une ambiance incroyable. J'ai vraiment hâte de commencer. »
Jaissle salue la signature d’un visage familier
Jaissle s’est montré tout aussi enthousiaste à propos de cette arrivée, mettant en avant les qualités spécifiques que l’international bosnien apporte à l’effectif. L’entraîneur estime que les qualités physiques de Dedic et son intelligence tactique en font un profil parfaitement adapté au football à haute intensité qu’il met actuellement en place à Newcastle. « Je suis vraiment heureux d’ajouter Amar à notre effectif. C’est un joueur que je connais très bien, pour avoir travaillé avec lui dès son plus jeune âge en Autriche et suivi sa carrière depuis », a déclaré Jaissle.
« Il apportera à notre effectif des qualités aussi bien défensives qu’offensives, ce qui correspond au style de football que nous voulons pratiquer. Il est athlétique, agressif et très bon techniquement, mais il a aussi encore une grande marge de progression. Amar est encore jeune, mais il possède déjà une expérience précieuse : il a joué en Ligue des champions et à la Coupe du monde, tout en représentant de grands clubs en Autriche, en France et au Portugal. J’ai vraiment hâte de retravailler avec lui. »
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Le directeur sportif expose sa vision à long terme
La signature a également reçu les éloges appuyés du directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, qui considérait l'opération comme un élément crucial de la stratégie de recrutement du club. Wilson a décrit Dedic comme un « profil parfait » pour la nouvelle direction que prend le club. « Je suis ravi d'accueillir Amar à Newcastle United. C'est un joueur que Matthias connaît très bien et que nous estimons tous énormément. Nous le voyons comme un joueur qui renforce immédiatement notre effectif, capable d'évoluer à droite comme à gauche », a souligné Wilson.
Wilson a ensuite développé les références du joueur, en citant ses performances dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe. « Il a montré son niveau au Red Bull Salzbourg et à Benfica, en tant qu'arrière latéral moderne capable d'apporter dans les deux surfaces. Il a incroyablement faim de faire ses preuves ici, à Newcastle United, et en Premier League. »
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