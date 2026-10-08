Interrogé sur la situation d’Endrick et sur ce qui doit se passer ensuite, Anderson, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Il est trop bon pour ne pas jouer. Avant que j’aille à Manchester United, j’avais quelques propositions pour aller à la Roma, pour aller directement à Barcelone. Jorge Mendes est venu me voir et m’a dit : “Anderson, non, tu vas à Porto, tu joues pour Porto, tu apprends, et après Porto, tu vas dans un autre club.”

« Je pense qu’Endrick a voulu aller directement au Real Madrid. Le Real Madrid n’est pas un club facile pour jouer. C’est très difficile de jouer pour le Real Madrid. Le Real Madrid achète toujours des joueurs du plus, plus haut niveau. Il va toujours chercher le meilleur du meilleur.

« Si vous prenez Casemiro. Casemiro a été acheté à São Paulo par le Real Madrid. Le Real Madrid l’a envoyé à Porto. Je pense qu’il est resté un ou deux ans à Porto. Après ça, il est revenu au Real Madrid, regardez le joueur qu’il est. C’est arrivé pour moi, c’est arrivé à [Angel] Di Maria, c’est arrivé à David Luiz.

« Si j’étais lui, j’irais dans un club où je peux avoir du temps de jeu. Où je peux jouer toute la saison. Ok, je veux aller en Premier League. Où est-ce que je peux aller en Premier League ? Où est-ce que je peux jouer ? Je sais que je vais jouer plus bas.

« Je vous donne un exemple : Newcastle, je peux aller à Newcastle. Je peux aller à Tottenham. C’est bien pour un top joueur. Je peux aller dans un club où je peux jouer plus de matches. Être compétitif aussi. Je pense que s’il se met ça dans la tête, il peut devenir un bon attaquant, un numéro neuf. Il peut être un très bon numéro neuf. Il a de la puissance, de la puissance dans les jambes, il est fort, c’est un combattant.

« Si tu te dis : “Ok, je veux rester au Real Madrid pour me battre pour ma place”, je comprends ça. Mais si j’étais lui, je partirais pour jouer davantage. Quand je reviendrai, je reviendrai un peu plus fort. Parce que je ne pense pas qu’il va jouer pour le Real Madrid. »