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Newcastle ? Tottenham ? Endrick reçoit des conseils sur un transfert en Premier League de la part d’un compatriote brésilien et ancien joueur de Manchester United, alors qu’il est « trop bon pour ne pas jouer » au Real Madrid
Endrick a retrouvé des couleurs lors de son prêt à Lyon
Ce changement en milieu de saison s’est révélé payant, avec huit buts inscrits en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Il n’a trouvé le chemin des filets qu’à sept reprises pour le Real en 41 sorties, dont beaucoup en sortant du banc.
La féroce concurrence pour une place au Santiago Bernabeu allait forcément jouer contre Endrick, qui s’est révélé comme un adolescent prodige à Palmeiras dans son pays natal. L’intérêt venu de la capitale espagnole s’est avéré impossible à ignorer.
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Quatre minutes de temps de jeu en Liga cette saison
Cependant, il est désormais en concurrence directe pour du temps de jeu avec l’attaquant français recordman Kylian Mbappe. L’entraîneur des Blancos, Jose Mourinho, n’a accordé à Endrick que quatre minutes de jeu en Liga cette saison.
L’ancien entraîneur du Real Carlo Ancelotti a trouvé un rôle plus important au jeune joueur dans ses plans avec le Brésil, pendant et après la Coupe du monde 2026, mais des questions continuent d’être posées quant au fait de savoir si le développement d’Endrick ne sera pas freiné par son statut de remplaçant à Madrid.
Le lauréat du Golden Boy Anderson, qui a évolué en Europe à Porto et à Manchester United durant sa carrière de joueur, estime qu’un talentueux compatriote a emprunté la mauvaise voie dans sa carrière.
Il est encore temps de sauver cette situation, et il est possible qu’un intérêt venu d’Angleterre se manifeste lors des fenêtres de transfert en 2027. Les clubs de Premier League sont toujours à l’affût de buteurs travailleurs.
Endrick pourrait-il rejoindre un club de Premier League en janvier ?
Interrogé sur la situation d’Endrick et sur ce qui doit se passer ensuite, Anderson, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Il est trop bon pour ne pas jouer. Avant que j’aille à Manchester United, j’avais quelques propositions pour aller à la Roma, pour aller directement à Barcelone. Jorge Mendes est venu me voir et m’a dit : “Anderson, non, tu vas à Porto, tu joues pour Porto, tu apprends, et après Porto, tu vas dans un autre club.”
« Je pense qu’Endrick a voulu aller directement au Real Madrid. Le Real Madrid n’est pas un club facile pour jouer. C’est très difficile de jouer pour le Real Madrid. Le Real Madrid achète toujours des joueurs du plus, plus haut niveau. Il va toujours chercher le meilleur du meilleur.
« Si vous prenez Casemiro. Casemiro a été acheté à São Paulo par le Real Madrid. Le Real Madrid l’a envoyé à Porto. Je pense qu’il est resté un ou deux ans à Porto. Après ça, il est revenu au Real Madrid, regardez le joueur qu’il est. C’est arrivé pour moi, c’est arrivé à [Angel] Di Maria, c’est arrivé à David Luiz.
« Si j’étais lui, j’irais dans un club où je peux avoir du temps de jeu. Où je peux jouer toute la saison. Ok, je veux aller en Premier League. Où est-ce que je peux aller en Premier League ? Où est-ce que je peux jouer ? Je sais que je vais jouer plus bas.
« Je vous donne un exemple : Newcastle, je peux aller à Newcastle. Je peux aller à Tottenham. C’est bien pour un top joueur. Je peux aller dans un club où je peux jouer plus de matches. Être compétitif aussi. Je pense que s’il se met ça dans la tête, il peut devenir un bon attaquant, un numéro neuf. Il peut être un très bon numéro neuf. Il a de la puissance, de la puissance dans les jambes, il est fort, c’est un combattant.
« Si tu te dis : “Ok, je veux rester au Real Madrid pour me battre pour ma place”, je comprends ça. Mais si j’étais lui, je partirais pour jouer davantage. Quand je reviendrai, je reviendrai un peu plus fort. Parce que je ne pense pas qu’il va jouer pour le Real Madrid. »
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Mbappé offre une concurrence féroce pour les places à Madrid
Un autre prêt pourrait s’avérer bénéfique pour Endrick, car il a clairement besoin de jouer plus régulièrement qu’il ne le fait au Real. Mbappe ne va pas disparaître de sitôt, donc d’autres options doivent être envisagées.
Tottenham, malgré ses difficultés persistantes à gagner en régularité, peut se prévaloir de l’attrait évident d’une vie à Londres. Newcastle, de son côté, aurait bien besoin d’un nouvel apport de puissance offensive. D’autres prétendants se joindraient probablement à la lutte pour une signature très convoitée si les portes de sortie à Madrid venaient à se rouvrir en janvier.
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