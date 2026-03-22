Newcastle-Sunderland : bagarre entre supporters et affrontements violents à l'extérieur de St. James' Park avant le derby VIDÉO

Luke Edwards, du Telegraph, a publié quelques images de ces scènes violentes : « Des échauffourées ont éclaté près de St James’ Park. De petits groupes de supporters de Sunderland se sont échappés de l’escorte policière et ont traversé un groupe compact de supporters de Newcastle. Et, comme on pouvait s’y attendre, ils ont été agressés. »

Craig Hope, du Mirror, a quant à lui rapporté que certaines des personnes impliquées dans les affrontements ont dû recevoir des soins médicaux : « Affrontements à l’extérieur de St James’ Park. Un supporter semblait dans un état grave. On lui a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire avant qu’il ne soit emmené. Ce n’est pas normal. »

Selon le Daily Mail : « La plupart des supporters de Sunderland se sont rendus au stade depuis la gare de Newcastle sous escorte policière, mais les forces de l’ordre ont dû travailler d’arrache-pied pour maintenir les deux groupes de supporters à distance l’un de l’autre. Alors que les supporters de Newcastle se rassemblaient devant le Sandman Hotel, situé juste à l’entrée du stade, le premier groupe de supporters de Sunderland a réussi à passer sans encombre, même si des canettes et des bouteilles ont été lancées dans leur direction. Cependant, un deuxième groupe de supporters n’a pas eu la même chance : il a été agressé à coups de poing et par des jets d’objets après avoir brandi un drapeau de Sunderland en traversant la zone ».