Les deux rivaux de longue date s'affrontent à nouveau en Premier League et l'ambiance s'annonçait déjà tendue ces derniers jours, avec un risque d'affrontements. En jeu lors de ce match, il n'y a en effet pas seulement des points précieux pour la course à une place européenne des Magpies et pour la lutte des Black Cats visant à s'éloigner de la zone de relégation et à rêver de l'Europe, mais aussi et surtout la suprématie locale. C'est précisément pour cette raison qu'à l'extérieur du stade, certains supporters se sont laissés emporter et en sont venus aux mains.
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Newcastle-Sunderland : bagarre entre supporters et affrontements violents à l'extérieur de St. James' Park avant le derby VIDÉO
LE BUS DE SUNDERLAND A ÉTÉ ATTAQUÉ
Le match aller s'était soldé par une victoire 1-0 de Sunderland en novembre, grâce à un but contre son camp de Nick Woltemade qui avait scellé l'issue d'une rencontre très disputée au Stadium of Light. Les supporters des Magpies n'ont pas oublié, mais la première altercation n'a pas eu lieu entre supporters, mais contre le car de l'équipe visiteuse, qui a été pris à partie alors qu'il se dirigeait vers le stade. L'atmosphère s'est immédiatement tendue, et la police est intervenue pour tenter de maintenir l'ordre. À l'approche du coup d'envoi, cependant, d'autres échauffourées ont éclaté entre des groupes de supporters, et certains de ces affrontements ont fait des blessés.
LA VIDÉO DES AFFRONTEMENTS
PLUSIEURS BLESSÉS, UN SUPPORTER RÉANIMÉ SUR PLACE
Luke Edwards, du Telegraph, a publié quelques images de ces scènes violentes : « Des échauffourées ont éclaté près de St James’ Park. De petits groupes de supporters de Sunderland se sont échappés de l’escorte policière et ont traversé un groupe compact de supporters de Newcastle. Et, comme on pouvait s’y attendre, ils ont été agressés. »
Craig Hope, du Mirror, a quant à lui rapporté que certaines des personnes impliquées dans les affrontements ont dû recevoir des soins médicaux : « Affrontements à l’extérieur de St James’ Park. Un supporter semblait dans un état grave. On lui a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire avant qu’il ne soit emmené. Ce n’est pas normal. »
Selon le Daily Mail : « La plupart des supporters de Sunderland se sont rendus au stade depuis la gare de Newcastle sous escorte policière, mais les forces de l’ordre ont dû travailler d’arrache-pied pour maintenir les deux groupes de supporters à distance l’un de l’autre. Alors que les supporters de Newcastle se rassemblaient devant le Sandman Hotel, situé juste à l’entrée du stade, le premier groupe de supporters de Sunderland a réussi à passer sans encombre, même si des canettes et des bouteilles ont été lancées dans leur direction. Cependant, un deuxième groupe de supporters n’a pas eu la même chance : il a été agressé à coups de poing et par des jets d’objets après avoir brandi un drapeau de Sunderland en traversant la zone ».