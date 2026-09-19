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Newcastle se relance après sa lourde défaite contre Leeds en infligeant à Hull sa première défaite en Premier League
Un blitz précoce assomme Hull
Newcastle n’a pas tardé à affirmer sa domination après une lourde défaite 4-1 contre Leeds lundi dernier. Willock a ouvert le score dès la 3e minute, en trompant Konstantinos Tzolakis.
Le gardien de Hull, recrue estivale à 20 millions de livres sterling, n’avait auparavant encaissé que deux buts. Quatre minutes plus tard, Hall a doublé la mise. Le défenseur, récemment rappelé en équipe d’Angleterre, a échangé des passes précises avec Harvey Barnes avant d’ajuster une frappe rasante dans le petit filet. Ce doublé éclair a laissé l’équipe de Jakirovic sonnée, mais les visiteurs, promus cette saison, ont refusé d’abdiquer malgré ce revers précoce.
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Wissa manque un penalty sur fond de crise des blessures
Matthias Jaissle a dû composer avec de sérieux casse-têtes au moment de faire ses choix, Tino Livramento étant devenu le dernier forfait en date. Une blessure aux ischio-jambiers contractée vendredi a contraint le latéral droit à rejoindre une liste d’absents forte de huit joueurs de l’équipe première.
Malgré un milieu de terrain rajeuni, avec notamment Sean Steur, 18 ans, les hôtes ont maintenu la pression. Dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période, Newcastle a obtenu un penalty après une faute de Sorba Thomas sur Jacob Murphy. Yoane Wissa s’est chargé de la tentative, mais sa frappe trop peu appuyée a été bien stoppée par Tzolakis. Dans le même temps, Hull a commencé à mettre à l’épreuve cette équipe locale remaniée, Thomas manquant de peu l’occasion de reprendre au premier poteau un centre de Matt Crooks.
Hull réagit après un changement tactique
À mesure que la seconde période avançait, Jaissle a fait entrer Fabian Schär à la place d’un Steur émoussé, faisant passer Newcastle à une défense à trois inhabituelle. Cet ajustement tactique s’est retourné contre eux presque immédiatement. Une mésentente défensive impliquant Lewis Miley a permis à Mohamed Belloumi de le déposséder puis de servir le remplaçant Mohamed-Ali Cho.
L’ancien international anglais chez les jeunes a enroulé une frappe précise du pied gauche à bout portant, hors de portée de Lukas Hornicek, pour réduire l’écart. À partir de ce moment-là, Hull a assiégé la surface de réparation de Newcastle, multipliant les centres et les frappes à la recherche de l’égalisation, transformant les derniers instants en une opération défensive désespérée pour les locaux.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Cette victoire signifie que Newcastle est remonté à la huitième place avec huit points, juste derrière Hull, septième, à la différence de buts. Après la prochaine trêve internationale, l’équipe de Jaissle cherchera à entretenir sa dynamique face à Coventry City. De son côté, Hull devra se remobiliser après avoir subi sa première défaite après deux victoires et deux matches nuls, tandis que Jakirovic prépare son groupe pour affronter Everton.
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