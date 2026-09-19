Newcastle n’a pas tardé à affirmer sa domination après une lourde défaite 4-1 contre Leeds lundi dernier. Willock a ouvert le score dès la 3e minute, en trompant Konstantinos Tzolakis.

Le gardien de Hull, recrue estivale à 20 millions de livres sterling, n’avait auparavant encaissé que deux buts. Quatre minutes plus tard, Hall a doublé la mise. Le défenseur, récemment rappelé en équipe d’Angleterre, a échangé des passes précises avec Harvey Barnes avant d’ajuster une frappe rasante dans le petit filet. Ce doublé éclair a laissé l’équipe de Jakirovic sonnée, mais les visiteurs, promus cette saison, ont refusé d’abdiquer malgré ce revers précoce.