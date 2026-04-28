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Newcastle s’apprête à placer Yoanne Wissa, dont le transfert de 55 millions de livres s’est révélé être un flop, sur la liste des joueurs transférables après seulement une saison
Une première saison cauchemardesque sur les bords de la Tyne
Wissa est arrivé à St James’ Park avec de grands espoirs, héritant du maillot emblématique n°9 porté jadis par des légendes comme Alan Shearer. Cependant, ce transfert s’est rapidement transformé en cauchemar pour le joueur comme pour le club. Recruté à Brentford le dernier jour du mercato de septembre pour pallier le départ d’Alexander Isak vers Liverpool, Wissa n’a pas réussi à retrouver le niveau qui en avait fait un joueur clé dans l’ouest londonien la saison précédente.
Sa saison a déraillé avant même de commencer : une blessure au genou contractée en sélection nationale lui a interdit de jouer avant décembre. Depuis, il n’a participé qu’à 24 matchs avec les Magpies, a été cantonné au banc de touche pour la plupart des rencontres et n’a commencé qu’une seule des 16 dernières rencontres, pour seulement trois buts au compteur.
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Newcastle s’apprête à essuyer une perte financière colossale
Selon The Athletic, Newcastle envisagerait sérieusement de céder Wissa lors du prochain mercato estival. Malgré un investissement important réalisé il y a seulement huit mois, la direction des Magpies accepterait une vente, même si cela implique une perte financière considérable.
Sous contrat longue durée, l’attaquant a fait part de son intention de rester et de se battre pour sa place, mais la direction a déjà fixé son cap. Quatorzièmes de Premier League et privés de coupe d’Europe la saison prochaine, les Magpies font de l’équilibre de l’effectif et de la conformité aux règles financières leurs priorités avant le mercato estival.
Howe reconnaît que la saison a été « difficile » pour l'attaquant.
Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a affiché son soutien public à Yoane Wissa, reconnaissant les obstacles rencontrés par l’attaquant lors de sa première saison dans le Nord-Est. Avant la rencontre face à Brighton, Howe a expliqué que le parcours irrégulier de Wissa ne lui avait pas permis de montrer l’étendue de son talent.
« Le plus difficile pour Yoane, c’est qu’il a retrouvé la forme, il avait vraiment envie de revenir rapidement et de montrer à tout le monde ce dont il est capable, mais nous n’avons pas pu l’entraîner comme nous le ferions normalement. Ça a été très saccadé et nous n’avons pas vu le meilleur de lui-même. Je pense qu’une préparation estivale lui permettrait vraiment de révéler tout son potentiel », a-t-il conclu.
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Échecs dans le recrutement et remaniement de l'effectif
Le recrutement de Wissa constituait une solution de dernier recours pour Newcastle l’été dernier, après l’échec des négociations avec les cibles prioritaires Joao Pedro, Hugo Ekitike et Jorgen Strand Larsen. Le transfert a été finalisé in extremis, alors que les postes de directeur sportif et de directeur général étaient encore vacants ; une situation désormais rectifiée par l’arrivée de David Hopkinson et Ross Wilson. La nouvelle cellule de recrutement entend désormais corriger ce qui apparaît de plus en plus comme un achat précipité et onéreux.
Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, la direction des Magpies planche déjà sur un recrutement estival ambitieux. Plusieurs profils d’attaquants sont étudiés afin d’apporter concurrence et efficacité devant le but. Pour Wissa, les dernières sorties pourraient constituer une ultime audition : convaincre Eddie Howe de lui accorder un nouveau bail ou, à défaut, séduire un autre club en vue d’un départ de St James’ Park.