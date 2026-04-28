Wissa est arrivé à St James’ Park avec de grands espoirs, héritant du maillot emblématique n°9 porté jadis par des légendes comme Alan Shearer. Cependant, ce transfert s’est rapidement transformé en cauchemar pour le joueur comme pour le club. Recruté à Brentford le dernier jour du mercato de septembre pour pallier le départ d’Alexander Isak vers Liverpool, Wissa n’a pas réussi à retrouver le niveau qui en avait fait un joueur clé dans l’ouest londonien la saison précédente.

Sa saison a déraillé avant même de commencer : une blessure au genou contractée en sélection nationale lui a interdit de jouer avant décembre. Depuis, il n’a participé qu’à 24 matchs avec les Magpies, a été cantonné au banc de touche pour la plupart des rencontres et n’a commencé qu’une seule des 16 dernières rencontres, pour seulement trois buts au compteur.