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Newcastle s'apprête à entamer des négociations pour recruter Johan Manzambi, la star suisse de la Coupe du monde, alors que les Magpies cherchent à investir le produit de la vente de Sandro Tonali
Réinvestir les bénéfices exceptionnels générés par le Tonali
Newcastle dispose désormais d’une trésorerie confortable après le transfert retentissant de Sandro Tonali à Tottenham, une opération estimée à 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars). Si le départ de la star italienne affaiblit l’entrejeu, le club a réagi promptement en ciblant Manzambi, dont la cote a flambé lors de la Coupe du monde 2026.
Selon The Athletic, les Magpies suivent ce joueur de 20 ans depuis plus d’un an, impressionnés par son jeu direct balle au pied et sa ténacité défensive en Bundesliga. Avec Joe Willock entrant dans la dernière année de son contrat et vraisemblablement partant, Howe voit en Manzambi le numéro 8 moderne capable d’apporter énergie et flexibilité tactique à un milieu de terrain toujours articulé autour de Bruno Guimaraes, malgré l’intérêt d’Arsenal pour le Brésilien.
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Une ascension fulgurante sur la scène internationale
Manzambi a profité de la plus grande scène mondiale pour confirmer pourquoi l'élite européenne s'intéresse à lui. Il a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives pour la Suisse, notamment lors d'une remarquable apparition de 19 minutes contre la Bosnie-Herzégovine, au cours de laquelle il a marqué deux fois. Malgré les informations selon lesquelles Manzambi serait forfait pour le huitième de finale contre la Colombie en raison d'une blessure au genou, l'intérêt de Newcastle reste inébranlable.
Formé au Servette FC avant de rejoindre le centre de formation de Fribourg en 2023, il a, depuis ses débuts professionnels en août 2024, disputé 58 matches sous les couleurs du club allemand et inscrit neuf buts.
Sa polyvalence a été déterminante dans son progression, puisqu’il est passé d’un rôle de pivot pragmatique en Bundesliga à une fonction plus offensive au sein de sa sélection nationale.
La campagne de recrutement estivale se poursuit
Si le transfert de Manzambi se concrétise, il viendra clore un mercato estival ambitieux. Newcastle a déjà affiché sa puissance financière en recrutant Bazoumana Touré 50 millions d’euros (43 M £ / 57 M $) à Hoffenheim, devançant plusieurs cadors européens pour s’offrir l’Ivoirien. La stratégie du club vise des jeunes talents d’élite à forte valeur de revente et capables d’apporter immédiatement à l’équipe première.
Parallèlement, les Magpies négocient l’arrivée de Sean Steur, jeune prodige de 18 ans formé au milieu de terrain de l’Ajax. Cette offensive est révélatrice d’une stratégie plus large : rajeunir l’effectif tout en élevant le niveau technique du onze de départ sous la houlette de Howe.
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L'évolution tactique sous Howe
L'un des aspects les plus intrigants du profil de Manzambi réside dans son ambiguïté tactique. À Fribourg, il a presque exclusivement occupé un poste de milieu défensif dans un 4-2-3-1, mais en sélection suisse, il a évolué sur le côté droit du milieu et même en soutien de l'attaquant. Cette polyvalence correspond exactement à ce qu'Eddie Howe recherche chez un milieu moderne, car elle autorise des transitions en cours de match et des rotations fluides.
Selon les recruteurs, le joueur de Fribourg possède un « ensemble parfait de qualités », alliant puissance physique, créativité et endurance.
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