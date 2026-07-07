Newcastle s'apprête à entamer des négociations pour recruter Johan Manzambi, la star suisse de la Coupe du monde, alors que les Magpies cherchent à investir le produit de la vente de Sandro Tonali

Newcastle dispose désormais d’une trésorerie confortable après le transfert retentissant de Sandro Tonali à Tottenham, une opération estimée à 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars). Si le départ de la star italienne affaiblit l’entrejeu, le club a réagi promptement en ciblant Manzambi, dont la cote a flambé lors de la Coupe du monde 2026.

Selon The Athletic, les Magpies suivent ce joueur de 20 ans depuis plus d’un an, impressionnés par son jeu direct balle au pied et sa ténacité défensive en Bundesliga. Avec Joe Willock entrant dans la dernière année de son contrat et vraisemblablement partant, Howe voit en Manzambi le numéro 8 moderne capable d’apporter énergie et flexibilité tactique à un milieu de terrain toujours articulé autour de Bruno Guimaraes, malgré l’intérêt d’Arsenal pour le Brésilien.







