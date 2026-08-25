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Newcastle s’accorde avec Manchester City pour un transfert à 52 M£ de la star Nico Gonzalez, le milieu étant attendu pour sa visite médicale après l’autorisation accordée
Newcastle s’offre sa cible prioritaire au milieu de terrain
Newcastle United a enfin lancé son offensive pour s’attacher un nouveau patron du milieu de terrain, en trouvant un accord avec Manchester City pour Gonzalez. Le club du Tyneside s’apprête à payer 48 M£ immédiatement, avec environ 4 M£ de bonus potentiels pour le joueur de 24 ans, qui a déjà reçu l’autorisation de se rendre dans le Nord-Est pour passer sa visite médicale.
La piste Gonzalez s’inscrit dans la volonté de Newcastle de se relever après une période frustrante sur le marché, lors de laquelle le club est passé à côté de plusieurs autres options. Selon David Ornstein de The Athletic, Newcastle United a conclu un accord verbal avec le champion de Premier League ce week-end, après que le joueur a donné son feu vert au projet de St James’ Park.
La direction avait auparavant étudié des pistes menant à Pierre-Emile Hojbjerg, de Marseille, et à Joao Palhinha, du Bayern Munich, mais ces négociations n’ont pas progressé jusqu’à un stade avancé. En reportant son attention sur Gonzalez, Newcastle s’est assuré le recrutement d’un joueur au profil plus jeune, capable de grandir avec l’effectif tout en apportant immédiatement une expérience du plus haut niveau.
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Combler le vide laissé par les départs des stars
L’urgence de recruter une présence métronome au milieu de terrain découle d’un été compliqué qui a vu Newcastle perdre deux de ses joueurs les plus influents. Newcastle a été contraint de procéder à la vente non désirée de son ancien capitaine Bruno Guimaraes à Arsenal, tandis que Sandro Tonali a rejoint Tottenham Hotspur.
Ces départs ont laissé un vide important, tant sur le plan de la qualité technique que de l’impact physique, ce qui a été particulièrement évident lors du récent match nul 2-2 du club contre Liverpool.
Au-delà de l’arrivée de Gonzalez, Jaissle pousse toujours pour obtenir d’autres renforts offensifs afin de finaliser la refonte de son effectif. Le club recherche activement un numéro 10 créatif, après avoir auparavant identifié Christopher Nkunku comme une cible potentielle sous forme de prêt. Cependant, l’ancien attaquant de Chelsea a choisi de retourner dans son ancien club du RB Leipzig en quittant l’AC Milan, plutôt que de rejoindre Tyneside.
Gonzalez cherche un nouveau départ après ses difficultés à Manchester City
Pour Gonzalez, ce transfert représente une occasion de relancer une carrière qui avait quelque peu marqué le pas sous les projecteurs de l'Etihad Stadium. L'international espagnol espoirs avait initialement rejoint Manchester City le jour de la clôture du mercato de janvier 2025, dans le cadre d'un transfert de 52 M£ en provenance de Porto.
Gonzalez est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la récente victoire de City contre Bournemouth et n'a disputé que les 11 dernières minutes de la défaite lors du Community Shield face à Arsenal. Ce manque de temps de jeu régulier a finalement convaincu le milieu de terrain que son avenir se trouvait ailleurs, et la perspective de devenir un élément central du système tactique de Jaissle à Newcastle s'est révélée trop séduisante pour être refusée.
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Un changement stratégique dans la politique de transferts de Newcastle
La signature de Gonzalez est un indicateur clair de l’évolution de la stratégie de recrutement de Newcastle sous sa nouvelle direction sportive. Si le club a enregistré six recrues cet été, un virage net vers la jeunesse s’est opéré, avec seulement deux de ces arrivées âgées de plus de 20 ans.
Le recrutement d’Aladji Bamba et de Sean Steur met en lumière cette vision à long terme, mais l’arrivée de Gonzalez apporte l’équilibre nécessaire entre jeunesse et expérience confirmée en Premier League.
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