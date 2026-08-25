Newcastle United a enfin lancé son offensive pour s’attacher un nouveau patron du milieu de terrain, en trouvant un accord avec Manchester City pour Gonzalez. Le club du Tyneside s’apprête à payer 48 M£ immédiatement, avec environ 4 M£ de bonus potentiels pour le joueur de 24 ans, qui a déjà reçu l’autorisation de se rendre dans le Nord-Est pour passer sa visite médicale.

La piste Gonzalez s’inscrit dans la volonté de Newcastle de se relever après une période frustrante sur le marché, lors de laquelle le club est passé à côté de plusieurs autres options. Selon David Ornstein de The Athletic, Newcastle United a conclu un accord verbal avec le champion de Premier League ce week-end, après que le joueur a donné son feu vert au projet de St James’ Park.

La direction avait auparavant étudié des pistes menant à Pierre-Emile Hojbjerg, de Marseille, et à Joao Palhinha, du Bayern Munich, mais ces négociations n’ont pas progressé jusqu’à un stade avancé. En reportant son attention sur Gonzalez, Newcastle s’est assuré le recrutement d’un joueur au profil plus jeune, capable de grandir avec l’effectif tout en apportant immédiatement une expérience du plus haut niveau.



