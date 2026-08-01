AFP
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Newcastle retarde le lancement d’une offre de 60 millions de livres pour la star de Tottenham Lucas Bergvall afin d’éviter les règles de l’UEFA
Newcastle prépare une offensive tardive pour Bergvall
Newcastle préparerait une offensive majeure pour le milieu de terrain de Tottenham Bergvall. Cependant, Newcastle attendra la mi-août pour soumettre son offre formelle pour l’international suédois très apprécié, selon l’ancien conseiller financier de Manchester City Stefan Borson. Bergvall est impatient de quitter le nord de Londres cet été après avoir reculé dans la hiérarchie.
Les récentes arrivées de Tottenham au milieu de terrain ont réduit ses chances d’intégrer le onze de départ. Tottenham a déjà rejeté une offre de 50 millions d’euros (42 M£) d’un club anglais non nommé. Le club londonien réclamerait un montant supérieur, aux alentours de 60 M£, avant de valider une vente.
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Comprendre la règle des 45 jours de l’UEFA
Le report stratégique au 16 août est directement lié au récent transfert de Tonali. Le milieu de terrain italien a quitté St James' Park pour Tottenham le 2 juillet dans le cadre d'un transfert retentissant. Newcastle attend délibérément afin d'éviter de déclencher la nouvelle règle des 45 jours de l'UEFA concernant les échanges de joueurs. Borson a clairement expliqué ce montage financier.
« Ils attendent peut-être simplement de voir ce qui se passe avec Newcastle, parce qu'ils doivent attendre que les 45 jours soient passés pour que cela ne soit pas considéré comme un échange de joueurs lié à Tonali », a déclaré Borson à Football Insider. « Une fois ce délai écoulé, et je pense qu'il reste probablement encore environ 16 jours pour cela, cela ouvre une autre voie possible. »
Un été de changements majeurs
Un possible transfert de Bergvall intervient au cours d'un été chaotique de transition à Newcastle. De nombreux médias indiquent que l'entraîneur Eddie Howe est sur le point de quitter le club, Matthias Jaissle, l'entraîneur d'Al-Hilal, étant pressenti pour le remplacer immédiatement. Newcastle a également connu un important turnover au sein de son effectif professionnel. Des éléments clés Anthony Gordon et Tonali sont déjà partis, tandis que le maître à jouer du milieu de terrain Bruno Guimaraes semble de plus en plus proche de rejoindre Arsenal.
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Tottenham exige une indemnité de transfert élevée
Alors que Newcastle prépare son approche à la mi-août, Tottenham reste ferme sur son évaluation. Malgré les arrivées de Tonali et de Mateus Fernandes, les Spurs ne subissent aucune pression immédiate pour vendre Bergvall à bas prix.
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