Newcastle préparerait une offensive majeure pour le milieu de terrain de Tottenham Bergvall. Cependant, Newcastle attendra la mi-août pour soumettre son offre formelle pour l’international suédois très apprécié, selon l’ancien conseiller financier de Manchester City Stefan Borson. Bergvall est impatient de quitter le nord de Londres cet été après avoir reculé dans la hiérarchie.

Les récentes arrivées de Tottenham au milieu de terrain ont réduit ses chances d’intégrer le onze de départ. Tottenham a déjà rejeté une offre de 50 millions d’euros (42 M£) d’un club anglais non nommé. Le club londonien réclamerait un montant supérieur, aux alentours de 60 M£, avant de valider une vente.







