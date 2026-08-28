Selon talkSPORT, Newcastle United cherche activement à se séparer de Woltemade avant la fermeture du mercato estival, alors que le passage décevant de l'attaquant dans le Nord-Est semble se diriger vers une fin prématurée.

Newcastle a investi un montant record pour le club de 69 M£ afin de s'attacher ses services en provenance de Stuttgart l'été dernier, mais le joueur de 24 ans n'a pas réussi à justifier cette somme importante lors de sa première saison dans le football anglais. Malgré des attentes élevées à son arrivée, l'attaquant allemand n'a inscrit que huit buts en Premier League la saison dernière, provoquant une frustration grandissante parmi les fidèles de St James' Park.

La situation a atteint un point de rupture après le récent match du club en Carabao Cup, lors duquel Woltemade n'a pas convaincu malgré une rare titularisation. Bien que Newcastle se soit imposé 3-2 contre West Bromwich Albion, la performance de l'attaquant a été largement critiquée.



