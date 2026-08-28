Getty Images Sport
Traduit par
Newcastle prêt à vendre Nick Woltemade, son recrue record à 69 M£, après une seule saison alors que Naples a pris contact
La recrue record pourrait quitter St James' Park
Selon talkSPORT, Newcastle United cherche activement à se séparer de Woltemade avant la fermeture du mercato estival, alors que le passage décevant de l'attaquant dans le Nord-Est semble se diriger vers une fin prématurée.
Newcastle a investi un montant record pour le club de 69 M£ afin de s'attacher ses services en provenance de Stuttgart l'été dernier, mais le joueur de 24 ans n'a pas réussi à justifier cette somme importante lors de sa première saison dans le football anglais. Malgré des attentes élevées à son arrivée, l'attaquant allemand n'a inscrit que huit buts en Premier League la saison dernière, provoquant une frustration grandissante parmi les fidèles de St James' Park.
La situation a atteint un point de rupture après le récent match du club en Carabao Cup, lors duquel Woltemade n'a pas convaincu malgré une rare titularisation. Bien que Newcastle se soit imposé 3-2 contre West Bromwich Albion, la performance de l'attaquant a été largement critiquée.
- Getty Images
Naples mène l’intérêt italien pour Woltemade
Alors que Newcastle a affiché sa volonté de vendre, plusieurs clubs de Serie A auraient manifesté leur intérêt pour l’imposant attaquant. Naples serait le principal prétendant et aurait déjà pris contact officiellement avec Newcastle pour discuter de la disponibilité du joueur. Le géant italien cherche à se renforcer en attaque après le départ de Romelu Lukaku vers Fenerbahce.
Naples n’est pas le seul club italien à suivre ce dossier de près. Le Côme de Cesc Fabregas, qui se prépare à une campagne historique en Ligue des champions, a également été présenté comme une destination potentielle pour l’Allemand.
L’expert du football européen Andy Brassell a suggéré que le club promu pourrait offrir une porte de sortie au joueur, en déclarant : « Si l’on cherche un prêt intéressant en termes de rapport qualité-prix pour un joueur qui peut encore atteindre le très haut niveau. Je pense que c’est une piste intéressante pour Côme, s’ils peuvent trouver une formule qui fonctionne. »
Des difficultés sous le nouveau régime
La nomination de Matthias Jaissle au poste d’entraîneur de Newcastle avait d’abord été perçue comme un possible tournant pour Woltemade, compte tenu de leur nationalité commune. Cependant, le nouveau patron semble avoir d’autres idées pour sa ligne d’attaque.
Woltemade est resté sur le banc sans entrer en jeu lors du match nul 2-2 de la première journée contre Liverpool, Jaissle lui préférant notamment Yoane Wissa et William Osula dans les postes offensifs. Le changement tactique sous les ordres du nouvel entraîneur, qui met l’accent sur un pressing intense et des transitions à haute vitesse, ne semble pas convenir au style de jeu plus technique et combiné de Woltemade.
Malgré des informations selon lesquelles Jaissle soutenait l’attaquant en privé et avait même consulté d’anciens entraîneurs pour trouver son meilleur poste, ce que l’on voit sur le terrain suggère le contraire.
- Getty
Un héritage décevant sur Tyneside
Si Woltemade venait à partir dans les prochains jours, son passage à Newcastle restera comme un échec coûteux. Au total, il a disputé 51 matches pour le club, toutes compétitions confondues, en inscrivant 11 buts. S'il a montré par moments des éclairs du talent qui avait fait de lui une star de la Bundesliga, ces moments ont été trop rares pour un joueur qui reste le recrutement le plus cher de l'histoire du club.
Le sentiment des supporters s'est également nettement retourné contre lui. Après le récent match de coupe, de nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur souhait de le voir vendu, certains allant même jusqu'à dire qu'ils accepteraient une perte simplement pour s'en débarrasser.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles