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Newcastle pourrait activer la clause libératoire de 51 millions de livres sterling de l’ailier, qui s’apprête à participer à la Coupe du monde, afin de trouver un remplaçant à Anthony Gordon
Les Magpies lorgnent sur l'ailier du Betis
Selon le Mirror, Newcastle s’intéresserait de près à Ezzalzouli, l’ailier du Betis, pour pallier le départ de Gordon. Ce dernier a été transféré au FC Barcelone contre 70 millions de livres sterling, compliquant les plans de recrutement d’Eddie Howe.
L’international marocain de 24 ans a réalisé une saison exceptionnelle, marquant 15 buts et délivrant 13 passes décisives pour aider le Betis à décrocher une place historique en Ligue des champions.
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L’ailier apprécie les situations de forte pression
Cet ancien espoir très convoité du FC Barcelone a inscrit 41 buts et délivré 27 passes décisives en 219 matches chez les seniors, affichant un niveau de performance à la hauteur de son immense confiance sur la scène européenne.
S’exprimant l’an dernier à la veille de la finale européenne du Betis face à Chelsea, Ezzalzouli a affirmé avec assurance sa capacité à gérer la pression du plus haut niveau. Il a déclaré au Diario de Sevilla : « J’aime les critiques, elles me poussent à les faire taire. Peu importe l’adversaire, je vais le dévorer tout cru. »
Les recruteurs suivent de près une star marocaine
Les Magpies ont récemment déployé leurs recruteurs à deux reprises pour surveiller de près l’attaquant du Betis. D’après des sources espagnoles, ces observateurs ont évalué ses performances lors des victoires en Liga contre Elche et le Real Oviedo ; lors de ce dernier match, il a directement participé à un but et à une passe décisive. Selon les informations de Chronicle Live, la direction du Betis est pleinement consciente de l’intérêt de Newcastle pour l’ailier, mais aucune offre financière officielle n’a encore été déposée.
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La campagne de candidature à la Coupe du monde débute avant même le dépôt officiel des dossiers.
Newcastle cherche à mener ses opérations de transfert en toute discrétion avant de déposer une offre officielle pour sa cible principale. Ezzalzouli se prépare actuellement pour la grande scène internationale, puisqu’il s’apprête à disputer la Coupe du monde avec le Maroc. Les Magpies doivent décider s’ils activent dès maintenant sa clause libératoire de 51 millions de livres sterling, d’autant plus que des rivaux comme Tottenham et Aston Villa surveillent également de près l’ailier.