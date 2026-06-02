Selon le Mirror, Newcastle s’intéresserait de près à Ezzalzouli, l’ailier du Betis, pour pallier le départ de Gordon. Ce dernier a été transféré au FC Barcelone contre 70 millions de livres sterling, compliquant les plans de recrutement d’Eddie Howe.

L’international marocain de 24 ans a réalisé une saison exceptionnelle, marquant 15 buts et délivrant 13 passes décisives pour aider le Betis à décrocher une place historique en Ligue des champions.