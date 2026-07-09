Newcastle officialise l'arrivée d'un jeune milieu de terrain en provenance de l'Ajax, pour un montant de 23 millions de livres sterling

L'entraîneur Eddie Howe a officiellement accueilli le lauréat du Trophée Abdelhak Nouri, qui succède à des joueurs de renom comme Christian Eriksen et Rafael van der Vaart en tant que meilleur espoir du centre de formation de l'Ajax.

Le technicien a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Sean à Newcastle United. C’est un jeune espoir de premier plan qui a déjà goûté à la Ligue des champions et au football néerlandais de haut niveau. Nous voyons un réel potentiel en Sean et pensons qu’il possède les qualités nécessaires pour devenir un joueur précieux pour nous dans les années à venir. C’est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment et nous avons hâte de travailler avec lui et de l’aider à réaliser ses ambitions.

« Sean est un renfort prometteur pour notre effectif. Il a bénéficié d’une excellente formation à l’Ajax, qui possède un palmarès exceptionnel en matière de formation de jeunes joueurs. »

Par ailleurs, le club d’Amsterdam a publié un communiqué officiel pour prendre congé du joueur, détenteur du record du plus jeune passeur décisif de l’histoire de l’Ajax en Ligue des champions. Basé à la Johan Cruijff ArenA, le club a ajouté : « L’Ajax remercie Steur pour ses années à Amsterdam et lui souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle étape de sa carrière en Premier League anglaise. »