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Newcastle officialise l'arrivée d'un jeune milieu de terrain en provenance de l'Ajax, pour un montant de 23 millions de livres sterling
Les Magpies s'offrent un jeune prodige
Newcastle a officialisé l’arrivée du jeune milieu de terrain Steur, recruté auprès du prestigieux Ajax Amsterdam dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 23 millions de livres sterling. Le joueur prometteur a posé le pied sur le sol de Tyneside mercredi soir pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2031. La direction des Magpies a agi avec rapidité pour s’assurer les services de ce talent, dont les performances ont flambé la saison dernière dans l’élite néerlandaise.
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Steur savoure ce transfert de rêve
Le jeune international néerlandais a affiché son bonheur après avoir été officiellement présenté comme nouvelle recrue à St James' Park. Steur a reconnu que l'opportunité d'évoluer dans un championnat aussi exigeant que la Premier League représentait un rêve d'enfance devenu réalité.
S’exprimant sur le site officiel du club, Steur a déclaré : « C’est un sentiment incroyable d’être ici. C’est un club géant de Premier League et j’ai toujours rêvé de jouer dans le meilleur championnat du monde. Je me sentais chez moi à l’Ajax – j’y suis arrivé à sept ans et je n’en garde que de bons souvenirs –, mais quand un club comme Newcastle vient vous chercher, c’est vraiment difficile de dire non. »
Howe vante les mérites d'une formation d'élite
L'entraîneur Eddie Howe a officiellement accueilli le lauréat du Trophée Abdelhak Nouri, qui succède à des joueurs de renom comme Christian Eriksen et Rafael van der Vaart en tant que meilleur espoir du centre de formation de l'Ajax.
Le technicien a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Sean à Newcastle United. C’est un jeune espoir de premier plan qui a déjà goûté à la Ligue des champions et au football néerlandais de haut niveau. Nous voyons un réel potentiel en Sean et pensons qu’il possède les qualités nécessaires pour devenir un joueur précieux pour nous dans les années à venir. C’est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment et nous avons hâte de travailler avec lui et de l’aider à réaliser ses ambitions.
« Sean est un renfort prometteur pour notre effectif. Il a bénéficié d’une excellente formation à l’Ajax, qui possède un palmarès exceptionnel en matière de formation de jeunes joueurs. »
Par ailleurs, le club d’Amsterdam a publié un communiqué officiel pour prendre congé du joueur, détenteur du record du plus jeune passeur décisif de l’histoire de l’Ajax en Ligue des champions. Basé à la Johan Cruijff ArenA, le club a ajouté : « L’Ajax remercie Steur pour ses années à Amsterdam et lui souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle étape de sa carrière en Premier League anglaise. »
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Un espoir néerlandais attend son intégration
Le jeune milieu de terrain, meilleur passeur et dueliste de l’Eredivisie chez les joueurs de 18 ans ou moins, doit désormais s’adapter à l’intensité des séances d’entraînement de Howe en vue de la saison de Premier League. L’arrivée de Steur renforce un entrejeu de Newcastle fragilisé par le départ de Sandro Tonali vers Tottenham Hotspur, tandis que le club continue de scruter le mercato estival pour d’éventuelles autres recrues.
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