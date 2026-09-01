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Newcastle fixe un prix exorbitant pour Lewis Hall alors que Manchester United prépare une offensive de dernière minute lors de la date limite du mercato
Manchester United garde un intérêt pour Lewis Hall
Manchester United envisage toujours un mouvement le jour de la clôture du mercato pour le défenseur de Newcastle Hall, malgré la forte résistance de Newcastle, selon le Daily Mail. Les dirigeants d'Old Trafford restent de grands admirateurs de l'international anglais de 21 ans et ont suivi sa progression tout au long du mercato estival.
Cependant, Newcastle est déterminé à conserver l'arrière latéral clé le jour de la clôture du mercato. Le club de Tyneside est réticent à autoriser un autre départ majeur, ce qui laisse Manchester United face à une bataille difficile pour boucler un accord tardif.
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Le camouflet de l’Angleterre suscite la frustration du jeune défenseur
Hall est devenu l’un des meilleurs arrière gauche de Premier League depuis l’achèvement de son transfert de 35 millions de livres sterling en provenance de Chelsea en 2023. Malgré ses impressionnantes performances sur la scène nationale, le défenseur a eu la malchance de ne pas être retenu dans la sélection de l’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. En conséquence directe de cette frustration, Hall a activement poussé pour quitter Newcastle plus tôt durant l’été et a exprimé un vif intérêt pour rejoindre United.
Le retour de la Ligue des champions pousse à une recherche tactique en défense
L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, reste désireux de renforcer ses options sur le côté gauche de la défense avant le retour du club en Ligue des champions. Si Luke Shaw a réalisé l’une de ses meilleures saisons lors du dernier exercice en débutant les 38 rencontres de Premier League, des inquiétudes persistent en interne concernant sa forme actuelle et sa condition physique.
Newcastle tient naturellement à conserver Hall après avoir déjà vu partir ses milieux vedettes Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, et l’ailier Anthony Gordon cet été. Cependant, le Daily Mail indique que les dirigeants de St James' Park envisageraient de vendre l’arrière latéral si une offre supérieure à 75 M£ arrivait.
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United pourrait retarder le transfert du défenseur
Malgré leur vif intérêt pour l’arrière latéral, Manchester United ne semble pas en mesure de trouver un accord avant la fermeture du mercato. L’issue la plus probable est que les dirigeants d’Old Trafford soient contraints de reporter toute offre officielle pour le défenseur.
United avait déjà adopté une approche similaire sur le long terme lors des négociations pour Carlos Baleba. United avait repoussé son offensive officielle pour Baleba de 12 mois après avoir buté sur un premier obstacle, avant de finalement boucler son transfert cet été.
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