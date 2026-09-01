Manchester United envisage toujours un mouvement le jour de la clôture du mercato pour le défenseur de Newcastle Hall, malgré la forte résistance de Newcastle, selon le Daily Mail. Les dirigeants d'Old Trafford restent de grands admirateurs de l'international anglais de 21 ans et ont suivi sa progression tout au long du mercato estival.

Cependant, Newcastle est déterminé à conserver l'arrière latéral clé le jour de la clôture du mercato. Le club de Tyneside est réticent à autoriser un autre départ majeur, ce qui laisse Manchester United face à une bataille difficile pour boucler un accord tardif.