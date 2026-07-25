Newcastle et l'AC Milan sont en pourparlers, les Magpies ayant vu leur première offre pour Fikayo Tomori rejetée

Newcastle a formulé une première offre concrète pour Tomori, mais cette approche initiale n’a pas satisfait aux attentes du club italien, selon la presse transalpine. Les Magpies ont proposé 15 millions d’euros pour l’international anglais, afin de s’assurer sa signature dès l’ouverture du mercato estival. Cependant, le club de San Siro refuse de laisser partir son défenseur expérimenté à ce prix, souhaitant préserver sa valeur marchande.

Les Magpies, déterminés à renforcer l’effectif d’Eddie Howe après une saison décevante conclue sans qualification européenne, entendent pourtant poursuivre leurs efforts. Douzièmes de Premier League et auteurs de 55 buts encaissés, ils ont également exposé leurs limites défensives sur la scène continentale, éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Barcelone (3-8 sur l’ensemble des deux matchs).



