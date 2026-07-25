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Newcastle et l'AC Milan sont en pourparlers, les Magpies ayant vu leur première offre pour Fikayo Tomori rejetée
Newcastle fait une première offre pour Tomori
Newcastle a formulé une première offre concrète pour Tomori, mais cette approche initiale n’a pas satisfait aux attentes du club italien, selon la presse transalpine. Les Magpies ont proposé 15 millions d’euros pour l’international anglais, afin de s’assurer sa signature dès l’ouverture du mercato estival. Cependant, le club de San Siro refuse de laisser partir son défenseur expérimenté à ce prix, souhaitant préserver sa valeur marchande.
Les Magpies, déterminés à renforcer l’effectif d’Eddie Howe après une saison décevante conclue sans qualification européenne, entendent pourtant poursuivre leurs efforts. Douzièmes de Premier League et auteurs de 55 buts encaissés, ils ont également exposé leurs limites défensives sur la scène continentale, éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Barcelone (3-8 sur l’ensemble des deux matchs).
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Milan tient bon pour obtenir une valorisation plus élevée
Selon MilanNews24, la direction milanaise examine l’offre anglaise, jugée nettement inférieure à ses exigences financières. Les dirigeants rossoneri refusent de brader leur défenseur central et maintiennent une évaluation à 20 M€, primes comprises, montant censé refléter son poids sportif et sa cote sur le marché européen.
Tomori avait d’abord rejoint l’AC Milan en prêt en janvier 2021 avant de s’engager définitivement lors de l’été suivant, le club ayant levé l’option d’achat de 25 millions de livres sterling incluse dans l’accord initial. Son contrat avec le club lombard court jusqu’en 2027.
Réduire l’écart dans les négociations
L'écart entre l'offre et la demande paraît surmontable : un accord pourrait être trouvé si Newcastle acceptait de relever sa proposition. Cette différence se situe autour de 5 millions d'euros, une somme relativement modeste pour un défenseur du calibre de Tomori. Au cours de son passage à l’AC Milan, il a contribué au sacre en Serie A 2021-2022 et à la conquête de la Supercoupe d’Italie 2024-2025, tout en jouant un rôle clé qui a propulsé les Rossoneri en demi-finales de la Ligue des champions 2022-2023, une performance inédite depuis leur triomphe de la saison 2006-2007.
La saison dernière, il a disputé 37 matches toutes compétitions confondues, délivrant trois passes décisives, tandis que le club terminait cinquième de Serie A et se qualifiait pour la Ligue Europa. Au total, le défenseur a porté les couleurs des Rossoneri à 214 reprises, inscrivant sept buts et délivrant six passes décisives.
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Une expérience avérée dans le football anglais
Tomori arrive avec une solide expérience du football anglais. Il a passé cinq ans au Chelsea FC, de 2016 à 2021, ponctuées de prêts à Brighton, Hull City et Derby County. Lors de son passage à Stamford Bridge, le défenseur a disputé 27 matches, inscrit deux buts et contribué à propulser les Blues en finale de la FA Cup 2019-2020.
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