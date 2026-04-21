Newcastle est prêt à entamer des négociations avec le Bayern Munich concernant le transfert d'Anthony Gordon, à condition que le club bavarois accepte de payer l'indemnité de transfert astronomique réclamée

Le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants de l'Allianz Arena, et le Bayern souhaite vivement le faire venir en Bundesliga afin de renforcer ses options offensives. Bien qu'aucun contact officiel n'ait encore eu lieu entre les deux clubs, Newcastle est pleinement conscient de cet intérêt.

Les Bavarois ont récemment tiré profit de leurs recrutements en Premier League, notamment Harry Kane et Michael Olise, ce qui les incite à nouveau à puiser sur le marché anglais pour Gordon, devenu un pilier de l’équipe d’Angleterre depuis son arrivée à Newcastle en provenance d’Everton en 2023. Leur première offre s’élèverait à environ 55 millions de livres sterling, un montant pour l’instant inférieur aux attentes des Magpies.