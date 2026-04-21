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Newcastle est prêt à entamer des négociations avec le Bayern Munich concernant le transfert d'Anthony Gordon, à condition que le club bavarois accepte de payer l'indemnité de transfert astronomique réclamée
Le Bayern Munich a désigné Gordon comme sa principale cible de recrutement.
Le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants de l'Allianz Arena, et le Bayern souhaite vivement le faire venir en Bundesliga afin de renforcer ses options offensives. Bien qu'aucun contact officiel n'ait encore eu lieu entre les deux clubs, Newcastle est pleinement conscient de cet intérêt.
Les Bavarois ont récemment tiré profit de leurs recrutements en Premier League, notamment Harry Kane et Michael Olise, ce qui les incite à nouveau à puiser sur le marché anglais pour Gordon, devenu un pilier de l’équipe d’Angleterre depuis son arrivée à Newcastle en provenance d’Everton en 2023. Leur première offre s’élèverait à environ 55 millions de livres sterling, un montant pour l’instant inférieur aux attentes des Magpies.
- AFP
Newcastle fixe ses tarifs sous la pression financière
Selon The Times, Newcastle a fixé un montant de 75 millions de livres sterling comme condition préalable à l’ouverture de négociations officielles. Le club se trouve dans une situation où il doit vendre des joueurs clés pour financer ses propres recrutements et redynamiser un effectif qui peine à trouver ses marques ces derniers temps. Les contraintes financières ont modifié la stratégie du club, rendant les ventes de joueurs indispensables pour rester dans les limites des règles de rentabilité et de viabilité (PSR).
Gordon, dont le contrat court jusqu’en 2030, apparaît comme le candidat le plus probable pour générer les fonds nécessaires à un remaniement estival. Si elle est acceptée, cette transaction de 75 millions de livres sterling représenterait la deuxième plus grosse cession de l’histoire de Newcastle, juste derrière le départ d’Alexander Isak pour Liverpool.
L'ailier envisagerait un transfert à l'Allianz Arena.
Gordon se montrerait réceptif à un départ vers l’Allemagne, séduit par l’intérêt que Liverpool lui avait déjà porté par le passé. Malgré la signature d’un nouveau contrat à St James’ Park, l’opportunité de rejoindre un habitué de la Ligue des champions comme le Bayern est perçue comme une proposition particulièrement alléchante. Ses représentants pourraient bientôt entrer en discussion avec les dirigeants bavarois, alors que la cour faite au joueur ne cesse de s’intensifier. Ses performances européennes, couronnées par dix buts en Ligue des champions, en font l’un des atouts majeurs de cette saison.
Et maintenant ?
Le Bayern Munich, grand favori devant Liverpool et Arsenal, semble de plus en plus susceptible de devenir le départ le plus retentissant de St James' Park cet été, à condition que le club allemand accepte la valorisation astronomique réclamée par les Magpies. Reste à savoir si le Bayern intensifiera son intérêt avant ou après la Coupe du monde 2026, où Gordon devrait évoluer sous les couleurs de l'Angleterre.