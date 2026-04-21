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Newcastle est prêt à entamer des négociations avec le Bayern Munich au sujet du transfert d'Anthony Gordon, à condition que le club allemand accepte le montant astronomique réclamé
Le Bayern fait de Gordon sa priorité
Le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants de l’Allianz Arena et le Bayern souhaite vivement le recruter en Bundesliga pour renforcer ses options offensives. Bien qu’aucun contact officiel n’ait encore eu lieu entre les deux clubs, Newcastle est pleinement conscient de cet intérêt.
Le club bavarois a récemment connu un grand succès avec ses recrues venues de la Premier League, notamment Harry Kane et Michael Olise, ce qui l’encourage à nouveau à se tourner vers le marché anglais pour Gordon, devenu un titulaire régulier de l’équipe d’Angleterre depuis son transfert d’Everton à Newcastle en 2023. L’offre initiale du Bayern s’élèverait à environ 55 millions de livres sterling, mais cette somme ne répond pas encore aux attentes des Magpies.
- AFP
Sous pression financière, Newcastle ajuste ses tarifs
Selon le Times, Newcastle aurait fixé un montant de référence de 75 millions de livres sterling pour entamer des négociations officielles. Le club se trouve dans une situation où il doit vendre des joueurs clés pour financer ses propres recrutements et redynamiser un effectif qui peine à trouver ses marques ces derniers temps. Les contraintes financières ont modifié la stratégie du club, rendant les ventes de joueurs indispensables pour rester dans les limites des règles de rentabilité et de viabilité (PSR).
Sous contrat jusqu’en 2030, Gordon apparaît comme le candidat le plus probable pour générer les fonds nécessaires à une refonte estivale. Si elle est acceptée, cette offre de 75 millions de livres sterling représenterait la deuxième vente la plus importante de l’histoire de Newcastle, juste derrière le départ d’Alexander Isak vers Liverpool.
L'ailier se dit prêt à rejoindre l'Allianz Arena.
Gordon se montrerait ouvert à un départ vers l’Allemagne, séduit par l’intérêt que Liverpool lui avait déjà porté par le passé. Malgré la signature d’un nouveau contrat à St James’ Park, la perspective de rejoindre un club habitué de la Ligue des champions comme le Bayern constitue une opportunité particulièrement séduisante. Ses agents pourraient bientôt engager des discussions avec les dirigeants bavarois, alors que la cote du joueur ne cesse de grimper. Ses performances européennes, couronnées par dix buts en Ligue des champions, en font l’un des atouts majeurs de cette saison.
Et maintenant ?
Donné grand favori devant Liverpool et Arsenal, le Bayern Munich pourrait bien rafler la mise et recruter Gordon, à condition que le club allemand accepte la valorisation astronomique réclamée par les Magpies. Le départ de l’attaquant s’annonce déjà comme le transfert phare de l’été à St James’ Park. Reste à savoir si le Bayern passera à l’action avant ou après la Coupe du monde 2026, où Gordon devrait briller sous le maillot de l’Angleterre.