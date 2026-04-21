Le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants de l’Allianz Arena et le Bayern souhaite vivement le recruter en Bundesliga pour renforcer ses options offensives. Bien qu’aucun contact officiel n’ait encore eu lieu entre les deux clubs, Newcastle est pleinement conscient de cet intérêt.

Le club bavarois a récemment connu un grand succès avec ses recrues venues de la Premier League, notamment Harry Kane et Michael Olise, ce qui l’encourage à nouveau à se tourner vers le marché anglais pour Gordon, devenu un titulaire régulier de l’équipe d’Angleterre depuis son transfert d’Everton à Newcastle en 2023. L’offre initiale du Bayern s’élèverait à environ 55 millions de livres sterling, mais cette somme ne répond pas encore aux attentes des Magpies.