Bien que les Magpies n’aient pas encore reçu de notification officielle de la part du joueur concernant son intention de départ, l’idée fait peu à peu son chemin au sein du club : le joueur de 25 ans pourrait chercher à relever un nouveau défi, selon The Telegraph. Son souhait de jouer régulièrement au plus haut niveau du football européen serait la principale raison de cette réflexion.

L’ancien joueur d’Everton s’est illustré sur la scène européenne cette saison, avec dix buts marqués en Ligue des champions et plusieurs distinctions d’homme du match. Ses performances en Premier League sont toutefois plus irrégulières : seulement trois réalisations en jeu ouvert depuis janvier 2025. Cette disparité suscite une certaine frustration en interne, même si le joueur continue de s’entraîner avec professionnalisme sous la houlette d’Eddie Howe.