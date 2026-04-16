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Newcastle est confronté à une bombe concernant le transfert d'Anthony Gordon : l'ailier, valorisé à 80 millions de livres sterling, souhaite partir et veut que la situation soit réglée AVANT la Coupe du monde
Les ambitions en Ligue des champions seraient à l’origine du départ de Gordon.
Bien que les Magpies n’aient pas encore reçu de notification officielle de la part du joueur concernant son intention de départ, l’idée fait peu à peu son chemin au sein du club : le joueur de 25 ans pourrait chercher à relever un nouveau défi, selon The Telegraph. Son souhait de jouer régulièrement au plus haut niveau du football européen serait la principale raison de cette réflexion.
L’ancien joueur d’Everton s’est illustré sur la scène européenne cette saison, avec dix buts marqués en Ligue des champions et plusieurs distinctions d’homme du match. Ses performances en Premier League sont toutefois plus irrégulières : seulement trois réalisations en jeu ouvert depuis janvier 2025. Cette disparité suscite une certaine frustration en interne, même si le joueur continue de s’entraîner avec professionnalisme sous la houlette d’Eddie Howe.
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Arsenal et le Bayern Munich mènent la course
La course pour s'attacher les services de Gordon s'intensifie déjà, Arsenal et le Bayern Munich étant considérés comme les principaux prétendants. Mikel Arteta, qui admire le joueur depuis longtemps, chercherait à apporter plus de vitesse et de directivité à son attaque afin de rivaliser avec Manchester City. Les Gunners voient en Gordon un joueur qui correspond à leur profil : un talent ambitieux et doté d'excellentes qualités techniques.
De leur côté, les Bavarois l’ont présenté comme le « candidat de rêve » pour renforcer l’effectif de Vincent Kompany. Selon les médias allemands, sa valeur se situerait entre 55 et 60 millions de livres sterling, mais Newcastle a déjà écarté ces estimations. Pour ouvrir officiellement les discussions, un chèque d’au moins 50 millions de livres serait nécessaire, mais le coût final pourrait dépasser 80 millions, compte tenu de la durée de son contrat, qui court jusqu’en 2030.
La série de blessures à Liverpool pourrait entraîner un retour dans le Merseyside.
Liverpool pourrait revenir sur le marché des transferts après un coup dur pour son attaque. Les Reds ont récemment appris qu’Hugo Ekitike serait absent neuf mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Ce pépin prive Arne Slot d’une option offensive et pourrait pousser le club à raviver son intérêt pour Gordon, supporter des Reds depuis son enfance. Déjà prêt à tout pour rejoindre Anfield il y a deux ans, alors qu’un accord était sur le point d’être trouvé, sa polyvalence sur le front de l’attaque en ferait le remplaçant idéal du Français blessé.
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Newcastle se prépare à un remaniement majeur cet été
La vente éventuelle d’Anthony Gordon pourrait s’inscrire dans une refonte plus large à St James’ Park. Le directeur général David Hopkinson a clairement indiqué que tout joueur souhaitant quitter Newcastle ne le ferait qu’à des conditions avantageuses pour le club. Céder l’attaquant en réalisant une plus-value substantielle permettrait aux Magpies de respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) tout en conservant d’autres éléments clés comme Sandro Tonali. Le latéral droit Tino Livramento pourrait également partir en cas d’offre satisfaisante, tandis que Kieran Trippier devrait quitter le club à l’expiration de son contrat. Nick Woltemade ou Yoane Wissa pourraient aussi être cédés. Les Magpies s’apprêtent donc à une refonte profonde et cherchent à recruter au moins un nouvel avant-centre pour animer l’attaque la saison prochaine.