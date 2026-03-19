Newcastle envoie des recruteurs observer la star de l'Inter Milan, Pio Esposito, en vue d'un éventuel transfert cet été

Newcastle United mène actuellement une recherche intensive sur le marché européen à la recherche de jeunes talents exceptionnels, Francesco Pio Esposito s'imposant comme une cible de choix. Le club a récemment intensifié ses efforts de recrutement, « Tutto Sport » rapportant qu'un représentant du club était présent samedi au stade San Siro. Le recruteur a assisté au match nul 1-1 entre l'Inter Milan et l'Atalanta, rencontre au cours de laquelle le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets.

Le club de Tyneside n'est pas le seul à s'intéresser à cet attaquant, considéré comme l'un des adolescents les plus prometteurs du football mondial. Arsenal a également été fortement associé à ce joueur, mais Newcastle a pris des mesures importantes au cours des 20 derniers jours pour se positionner dans la course. Eddie Howe souhaite ajouter une présence dynamique à son attaque, et le lauréat italien du Golden Boy correspond au profil des joueurs à fort potentiel que la direction du club convoite actuellement.