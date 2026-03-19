Getty Images Sport
Traduit par
Newcastle envoie des recruteurs observer la star de l'Inter Milan, Pio Esposito, en vue d'un éventuel transfert cet été
Newcastle s'intéresse à une jeune star italienne à Milan
Newcastle United mène actuellement une recherche intensive sur le marché européen à la recherche de jeunes talents exceptionnels, Francesco Pio Esposito s'imposant comme une cible de choix. Le club a récemment intensifié ses efforts de recrutement, « Tutto Sport » rapportant qu'un représentant du club était présent samedi au stade San Siro. Le recruteur a assisté au match nul 1-1 entre l'Inter Milan et l'Atalanta, rencontre au cours de laquelle le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets.
Le club de Tyneside n'est pas le seul à s'intéresser à cet attaquant, considéré comme l'un des adolescents les plus prometteurs du football mondial. Arsenal a également été fortement associé à ce joueur, mais Newcastle a pris des mesures importantes au cours des 20 derniers jours pour se positionner dans la course. Eddie Howe souhaite ajouter une présence dynamique à son attaque, et le lauréat italien du Golden Boy correspond au profil des joueurs à fort potentiel que la direction du club convoite actuellement.
- Getty Images
La position ferme de l'Inter Milan concernant la vente
Malgré l'intérêt croissant de la Premier League, l'Inter Milan n'a pas l'intention, dans l'immédiat, de se séparer de son joyau. La direction des Nerazzurri, emmenée par le directeur général Beppe Marotta, a clairement fait savoir qu'elle souhaitait conserver le noyau dur de son effectif. Marotta avait déjà minimisé toute possibilité de départ du joueur, précisant que le club n'avait pas l'intention de le vendre dans un avenir proche. Cette position est restée inchangée, même après que les missions de recrutement de Newcastle ont été révélées.
Le grand club italien considère l'attaquant né en 2005 comme l'avenir de son attaque et prend déjà des mesures pour s'assurer qu'il ne soit pas tenté par les richesses de l'élite anglaise. Alors que Newcastle pourrait penser que l'Inter serait disposé à céder le joueur pour un montant d'environ 80 millions d'euros (69 millions de livres sterling / 93 millions de dollars), la presse italienne suggère que toute offre retenue devrait probablement dépasser la barre des 100 millions d'euros (86 millions de livres sterling / 116 millions de dollars) pour amener le club milanais à la table des négociations.
Les projets de renouvellement des contrats sont en cours
Afin de mieux protéger son investissement, l'Inter travaille actuellement à une prolongation de contrat colossale qui lierait Esposito au club jusqu'en 2031. L'accord proposé prévoit une augmentation salariale significative, faisant passer son salaire annuel actuel de 1,1 million d'euros à une rémunération d'environ 4 millions d'euros par saison. Cette initiative est considérée comme une mesure préventive visant à repousser la « tentation anglaise » que représentent Newcastle et Arsenal. La direction de l'Inter semble déterminée à récompenser la progression rapide du joueur tout en conservant son influence.
Le camp du joueur semble également s'être installé en Italie pour le moment. S'adressant à Radio CRC, l'agent de l'attaquant, Mario Giuffredi, a insisté sur la loyauté de son client envers l'actuel leader de la Serie A. Giuffredi a déclaré : « Pio Esposito se débrouille bien à l'Inter et sera l'avenir des Nerazzurri pour les dix prochaines années. Le garçon est amoureux de l’Inter. » De tels commentaires suggèrent que, même si Newcastle suit la situation de près, convaincre le joueur de troquer San Siro contre St James’ Park sera une tâche titanesque.
Concurrence et adéquation tactique
L'intérêt de Newcastle pour Esposito soulève des questions quant à la profondeur actuelle de son effectif et à ses priorités tactiques. Les Magpies comptent déjà dans leurs rangs Nick Woltemade, qui présente un profil physique et technique similaire à celui du jeune Italien. Certains observateurs estiment que les rumeurs concernant Newcastle et d’autres clubs anglais pourraient servir à rehausser le profil du joueur et à lui obtenir de meilleures conditions à Milan. Cependant, le besoin de Howe de disposer d’un deuxième attaquant polyvalent et prolifique reste un élément clé de la stratégie de recrutement à long terme du club.
Au-delà de ses obligations en club, Esposito est également en train de devenir une figure centrale de sa sélection nationale. À l'approche des barrages décisifs pour la qualification à la Coupe du monde, la légende italienne Gigi Buffon a apporté son soutien au jeune joueur en déclarant : « Pio Esposito nous mènera à la Coupe du monde. » Avec de tels éloges de la part des icônes du football et l'intérêt de la ligue la plus riche du monde, le prochain mercato estival s'annonce comme une période décisive pour la carrière de l'attaquant.
Publicité