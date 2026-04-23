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Krishan Davis

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Newcastle en crise : sous pression, Eddie Howe voit ses stars demander à partir, tandis que d’éventuelles coupes budgétaires saoudiennes menacent les Magpies

Analysis
Newcastle
E. Howe
A. Gordon
S. Tonali
Premier League
Arsenal vs Newcastle
FEATURES

La saison de Newcastle prend une tournure alarmante : à cinq journées de la fin de la Premier League, et en pleine crise de résultats, les Magpies sont plus proches de la zone de relégation que des places qualificatives pour la Ligue des champions. Leurs espoirs d’une place européenne s’évaporent rapidement. Pour ne rien arranger, cette mauvaise passe coïncide avec de profonds remous en coulisses, tandis que la pression monte sur l’entraîneur Eddie Howe.

Après le triomphe en Carabao Cup la saison dernière, Eddie Howe semblait avoir gagné le soutien inconditionnel des fidèles de St. James’ Park. Aujourd’hui, de sérieuses questions se posent sur sa capacité à mener le projet au-delà de l’été. Quatorzième du classement, éliminé des compétitions européennes et des deux coupes nationales, Newcastle déçoit.

Jusqu’alors, les fans estimaient que le club, malgré son puissant actionnariat saoudien, peinait à rivaliser en raison des contraintes de la Premier League et du fair-play financier de l’UEFA. Mais les récents revers tournent l’opinion contre Howe, comme l’ont montré les sifflets à l’issue de la défaite contre Bournemouth samedi.

Howe lui-même admet que l’effectif va connaître un vaste remaniement, plusieurs cadres souhaitant partir. À cela s’ajoutent l’incertitude concernant son propre avenir et la décision des propriétaires de réévaluer leurs priorités en serrant la vis financière, ce qui annonce un été mouvementé à Tyneside.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Formulaire de relégation

    Cette année civile vire au cauchemar pour Newcastle. Au classement 2026, les Magpies pointent à la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation, avec deux petits points d’avance sur les Wolves, dont la descente est désormais actée.

    Une troisième défaite consécutive 2-1 en championnat samedi, cette fois face à Bournemouth, porte à huit le nombre de revers en onze journées, derby contre Sunderland inclus ; seul Tottenham, pourtant candidat déclaré à la relégation, fait pire depuis le début de l’année.

    Comme si cela ne suffisait pas, les Magpies ont été éliminés sans gloire de la FA Cup et de la Carabao Cup par Manchester City, avant de voir leurs espoirs européens brisés par Barcelone en Ligue des champions : les Blaugrana les ont écrasés 7-2 au retour des huitièmes de finale au Camp Nou.

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vent tourne

    Tout au long de son mandat, Howe a bénéficié du soutien inconditionnel des fidèles de St. James' Park, même dans les périodes de crise. Il avait en effet acquis un crédit considérable en sauvant le club de la relégation, en assurant à deux reprises la qualification pour la Ligue des champions et, bien sûr, en mettant fin à 70 ans d'attente d'un trophée majeur en battant Liverpool à Wembley en 2025. Cette fois-ci, toutefois, l'atmosphère semble différente.

    La confiance dans sa capacité à redresser la barre s’érode à chaque nouveau revers, comme l’attestent les huées entendues ce week-end. Si les Magpies restent à portée des places européennes, leur forme actuelle et le nombre d’équipes qui les précèdent réduisent comme peau de chagrin leurs chances de finir dans le top 5.

    Invité sur le podcast The Rest is Football, la légende du club Alan Shearer a confié : « Même si c’est dur pour Eddie, je ne sais pas ce qu’il va se passer pour lui. J’ai écouté sa conférence de presse après la défaite contre Bournemouth, je l’ai vu sur le bord du terrain, et je me dis : va-t-il avoir envie de repartir au combat ? Va-t-il en avoir l’occasion ?

    Si rien ne change, j’aimerais qu’il reste, mais sent-il qu’il aura cette chance ? Veut-il vraiment repartir au combat ? Newcastle United va-t-il être contraint de vendre ? Je ne le vois pas rester à la tête des Magpies la saison prochaine, malheureusement. J’ai regardé son interview et je ne suis pas sûr qu’il ait encore la combativité nécessaire. »

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Une déception totale »

    Il n’est pas encore certain que la décision de le maintenir à son poste soit laissée à la discrétion de Howe. Selon Sky Sports, il est toutefois à l’abri pour l’instant : son avenir ne devrait pas être examiné avant la fin de la saison, même si Newcastle se dirige vers son plus mauvais classement en championnat depuis sa relégation en 2015-2016.

    Avant le revers face à Bournemouth, l’entraîneur principal assurait que sa « passion » pour le poste brûlait toujours « très, très fort », mais son discours a évolué après ce nouveau coup d’arrêt.

    « Je suis parfaitement conscient que huit défaites en onze matchs, ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. « Gagner des matchs est la solution la plus simple, mais c’est très difficile à mettre en œuvre. La dynamique est contre nous et on le ressent dans les moments clés des matchs. De notre côté, nous avons manqué d’occasions devant le but et notre défense est loin d’être suffisante. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Le problème est systémique ; je me répète et cela devient très frustrant. »

    Réagissant aux sifflets, Howe, visiblement abattu, a confié à l’émission Match of the Day de laBBC : « C’est décevant de ne pas être à la hauteur pour ses supporters. La plus grande déception, c’est d’avoir l’impression de laisser tomber les gens qui viennent ici pour nous soutenir. Si on nous critique, nous devons l’accepter, car c’est le jeu. »

    Il conclut : « Les médias s’intéressent de très près au club parce qu’il possède une base de supporters immense à travers le monde, et on sait qu’on est là pour gagner. Je comprends la frustration de tout le monde. Ma motivation personnelle reste la même, quel que soit le résultat. Je veux aider les joueurs à progresser et à se développer, et construire une équipe gagnante. »

  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Erreurs de transfert

    La tâche de Howe s’est compliquée : presque toutes les recrues offensives onéreuses de Newcastle ont déçu depuis le départ tumultueux d’Alexander Isak l’été dernier. L’entraîneur principal s’était personnellement impliqué dans la campagne de recrutement destinée à remplacer le Suédois, mais ni Nick Woltemade, ni Yoane Wissa, ni Anthony Elanga – qui ont coûté au total la somme astronomique de 180 millions de livres sterling (243 millions de dollars) – n’ont pour l’instant justifié leur prix exorbitant.

    Woltemade avait pourtant entamé la saison en fanfare, promettant de prendre la relève d’Isak, mais son rendement a dégringolé depuis janvier : ses deux derniers buts en Premier League remontent à décembre, face à Chelsea. Wissa, de son côté, a manqué une grande partie de la première moitié de saison à cause d’une blessure au genou et peine depuis à retrouver son meilleur niveau, restant encore muet en championnat en 2026. Anthony Gordon et William Osula ont parfois été alignés à sa place en pointe.

    Elanga, lui, n’a pas retrouvé la régularité qui faisait sa force à Nottingham Forest en 2024-2025 : zéro but et une seule passe décisive à l’aube de la conclusion du championnat. Jacob Ramsey, milieu offensif capable de jouer sur l’aile, a également connu un début laborieux, sa transition étant freinée par une blessure à la cheville.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Exode imminent

    À Newcastle, le problème ne réside pas seulement dans les arrivées : les rumeurs persistantes laissent présager un départ massif de cadres. Avant la rencontre face à Bournemouth, Eddie Howe l’a implicitement confirmé : « Plusieurs joueurs sont en fin de contrat et certains grands noms, qui ont accompli des choses incroyables pour le club, entament peut-être leurs derniers mois ici. Certains partiront sans doute cet été ; c’est une évolution naturelle dans le football, inévitable dans tout club.

    « Je comprends donc qu’on évoque la “fin d’un cycle”. Personne ne sait ce que l’avenir réserve ; c’est toujours une inconnue. Il est presque impossible de prédire ce qui se passera lors du mercato estival et de dire : “voici ce qui va se passer”. Cela a toujours été impossible lors de chaque mercato que j’ai géré, car les forces en mouvement dans le football sont si difficiles à prévoir. »

    Ces propos n’ont guère dissipé le sentiment de morosité qui entoure St. James’ Park, et des voix s’interrogent déjà sur l’engagement des joueurs tentés par un départ alors que la saison touche à sa fin. Howe a d’ailleurs marqué une pause significative de sept secondes lorsqu’on lui a demandé si son effectif partageait encore la « flamme » qu’il évoquait en conférence de presse samedi.

    Les joueurs concernés seraient Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento et Anthony Gordon. Le départ de Kieran Trippier est déjà acté, tandis que le défenseur Fabian Schar pourrait suivre. Mentionnons aussi que Woltemade et Wissa, arrivés l’été dernier, pourraient déjà faire leurs valises.

    Tonali est depuis des mois annoncé à Arsenal ou Manchester United, tandis que Guimaraes intéresserait les Red Devils et serait très apprécié par Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Livramento figure aussi sur les radars des Gunners et des Citizens, et le club devrait accepter son départ.

    Gordon, dernier grand nom régulièrement cité, pourrait rejoindre le Bayern Munich, qui souhaite le recruter pour 75 millions de livres (101 millions de dollars) afin de le faire concurrencer Luis Díaz sur l’aile gauche ; l’international anglais, âgé de 25 ans, se montrerait réceptif à l’idée de partir. Pour l’instant, Woltemade n’est qu’évoqué, sans précision, comme une possible recrue du Bayern ou de Chelsea.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Incertitude en Arabie saoudite

    Une grande partie de ces ventes potentielles servira à financer les dépenses estivales de Newcastle et à équilibrer les comptes, alors que le club continue de se débattre avec les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League. Cette situation s’inscrit toutefois dans un contexte d’incertitude plus large lié aux propriétaires du club, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui serre actuellement la vis financière en raison du conflit avec l’Iran et d’autres contraintes économiques, notamment la perspective de la Coupe du monde 2034.

    La semaine dernière, le président du club et gouverneur du fonds, Yasir Al-Rumayyan, a confirmé que le PIF réexaminait « certaines transactions et certains investissements », tout en cédant un bloc de 70 % du géant de la Saudi Pro League, Al-Hilal, pour 276 millions de livres (373 millions de dollars). Selon certaines rumeurs, le fonds s’apprêterait également à retirer de manière spectaculaire son financement à LIV Golf, une ligue rebelle coûteuse lancée pour concurrencer le PGA Tour en 2022.

    Selon la BBC, le PIF demeure « totalement engagé » auprès de Newcastle et le club ne sera « pas affecté » par ce recentrage stratégique. Reste à savoir si ces économies auront un effet domino sur le mercato estival, qui s’annonce déjà mouvementé à St James’ Park. Tyneside, déjà secoué, se prépare à des semaines encore plus tumultueuses.

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