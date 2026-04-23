À Newcastle, le problème ne réside pas seulement dans les arrivées : les rumeurs persistantes laissent présager un départ massif de cadres. Avant la rencontre face à Bournemouth, Eddie Howe l’a implicitement confirmé : « Plusieurs joueurs sont en fin de contrat et certains grands noms, qui ont accompli des choses incroyables pour le club, entament peut-être leurs derniers mois ici. Certains partiront sans doute cet été ; c’est une évolution naturelle dans le football, inévitable dans tout club.
« Je comprends donc qu’on évoque la “fin d’un cycle”. Personne ne sait à quoi ressemblera la suite ; c’est toujours une inconnue. Il est presque impossible de prédire ce qui se passera lors du mercato estival et de dire : “voici ce qui va se passer”. Cela a toujours été impossible lors de chaque mercato que j’ai géré, car les forces en mouvement dans le football sont si difficiles à prévoir. »
Ces propos n’ont guère dissipé le sentiment de morosité qui entoure St. James’ Park, et des voix s’interrogent déjà sur l’engagement des joueurs tentés par un départ alors que la saison touche à sa fin. Howe a d’ailleurs marqué une pause significative de sept secondes lorsqu’on lui a demandé si son effectif partageait encore la « flamme » qu’il évoquait en conférence de presse samedi.
Les joueurs concernés seraient Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento et Anthony Gordon. Le départ de Kieran Trippier est déjà acté, tandis que le défenseur Fabian Schar pourrait suivre. À noter, Woltemade ou Wissa pourraient aussi partir dès cet été, après seulement une saison.
Tonali est depuis des mois annoncé à Arsenal ou Manchester United, tandis que Guimaraes intéresserait les Red Devils et serait très apprécié par Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Livramento figure aussi sur les radars des Gunners et des Citizens, et le club devrait accepter son départ.
Gordon, dernier grand nom régulièrement cité, pourrait rejoindre le Bayern Munich, qui souhaite l’aligner à gauche pour concurrencer Luis Díaz ; l’Anglais, valorisé 75 millions de livres (101 millions de dollars), se montrerait réceptif. Pour l’instant, Woltemade n’est qu’évoqué, sans précision, du côté du Bayern ou de Chelsea.