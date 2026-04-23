Il n’est pas encore certain que la décision de le maintenir à son poste soit laissée à la discrétion de Howe. Selon Sky Sports, il est toutefois à l’abri pour l’instant : son avenir ne devrait pas être examiné avant la fin de la saison, même si Newcastle se dirige vers son plus mauvais classement en championnat depuis sa relégation en 2015-2016.

Avant le revers face à Bournemouth, l’entraîneur principal assurait que sa « passion » pour son poste brûlait toujours « très, très fort », mais son discours a évolué après ce nouveau coup d’arrêt.

« Je suis parfaitement conscient que huit défaites en onze matchs, ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. « Gagner des matchs est la solution la plus simple, mais c’est très difficile à mettre en œuvre. La dynamique est contre nous et on le ressent dans les moments clés des matchs. De notre côté, nous avons manqué d’occasions devant le but et notre défense est loin d’être suffisante. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Le problème est systémique ; je me répète et cela devient très frustrant. »

Réagissant aux sifflets, Howe, visiblement abattu, a confié à l’émission Match of the Day de laBBC : « C’est décevant de ne pas être à la hauteur pour ses supporters. La plus grande déception, c’est de sentir qu’on laisse tomber les gens qui viennent ici pour nous soutenir. S’ils nous critiquent, nous devons l’accepter, car c’est le jeu. »

Il conclut : « Les médias s’intéressent de très près au club parce qu’il possède une base de supporters immense à travers le monde, et on sait qu’on est là pour gagner. Je comprends la frustration de tout le monde. Ma motivation personnelle reste la même, quel que soit le résultat. Je veux aider les joueurs à progresser et à se développer, et construire une équipe gagnante. »