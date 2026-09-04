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Newcastle doit-il être autorisé à dépenser les milliards du PIF saoudien ? Une ancienne star de Newcastle ne comprend pas le PSR en plein été de ventes à St James’ Park, mais voit toujours des raisons d’être optimiste
Les géants de la Premier League continuent de dépenser massivement
Hislop n’est pas le seul à adopter cette façon de penser, beaucoup se demandant pourquoi des clubs comme Chelsea, Manchester United, Liverpool et Manchester City sont autorisés à dépenser sans compter tandis que des rivaux nationaux qui affichent eux aussi de grandes ambitions continuent d’être freinés.
Cela a encore été le cas en 2026, avec notamment Bruno Guimaraes, Anthony Gordon et Sandro Tonali quittant St James’ Park. Newcastle a réinvesti une partie de ces fonds, alors que tous les regards se tournent une nouvelle fois vers la construction sur le long terme, mais les richesses du Public Investment Fund (PIF) ne peuvent pas être utilisées de la meilleure manière possible.
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À quel point le mercato estival 2026 a-t-il fait reculer Newcastle ?
Interrogé sur le fait de savoir si un seul mercato a fait reculer Newcastle de trois ou quatre ans dans sa quête de places dans le top 4, Hislop, qui s'exprimait pour le compte d'Ignition Australia, a déclaré à GOAL : « C'est difficile à dire parce qu'avant même le coup d'envoi, j'aurais dit que oui. J'aurais répondu oui. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée de la saison de Newcastle, au vu de tout ce qu'il a dû vendre et de la manière dont il a remplacé ces départs.
« Ils ont bien commencé la saison. Bien sûr, j'étais là pour le match contre Liverpool. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire contre Tottenham sur son terrain. Tout à coup, l'ambiance autour de Newcastle est différente en ce moment.
« Maintenant, je ne pense pas que cette saison sera celle d'une lutte pour la Ligue des champions, mais vu ce que je ressentais il y a peut-être un mois, deux semaines avant le début de la saison, une semaine avant le début de la saison, je me sens très différemment aujourd'hui.
« Je dirai aussi que même si l'on peut comprendre que Newcastle ait encore dû vendre, et vendre autant qu'il l'a fait lors de ce mercato pour équilibrer le PSR, etc., quand vous regardez d'autres clubs qui continuent à dépenser de manière assez somptuaire, beaucoup de choses n'ont tout simplement pas beaucoup de sens pour moi. La façon dont il existe un tel déséquilibre dans le championnat.
« Le PSR a été mis en place pour essayer de, disons-le simplement, freiner les dépenses et faire en sorte que tout le monde joue selon les mêmes règles, mais l'écart entre ceux qui peuvent dépenser et ceux qui ne le peuvent pas semble se creuser et devenir de plus en plus difficile à expliquer. »
Les propriétaires milliardaires doivent-ils être autorisés à dépenser ce qu’ils veulent ?
Hislop a ensuite déclaré au sujet des règles de fair-play financier (FFP), introduites pour lutter contre les dépenses excessives et la menace de voir des équipes faire faillite, mais qui semblent désormais passer à côté de l’essentiel lorsqu’il s’agit de riches propriétaires prêts à dépenser sans compter et à financer des institutions établies de Premier League : « J’ai salué le fair-play financier, et maintenant le PSR ainsi que l’intention qui l’entoure. Je pensais que c’était une bonne chose.
« Mais maintenant, comme nous l’avons dit, je ne pense pas que cela ait eu l’impact que beaucoup d’entre nous pensaient que cela aurait. Dès lors, pourquoi ne pas simplement revenir à la situation d’autrefois ? Si vous êtes prêt à injecter vos millions/milliards dans un club de football pour le voir être compétitif, alors vous êtes tout à fait en droit de le faire.
« Cela signifie aussi que le vivier de propriétaires capables de s’offrir des clubs de Premier League, ou de grands clubs de football, se réduit de plus en plus, mais le fair-play financier et le PSR n’ont rien changé à cela non plus. Donc, quel est l’impact global sur le football actuel, compte tenu de son intention initiale ? Je ne suis pas sûr qu’il y en ait un. »
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Calendrier de Newcastle 2026-2027 : Newcastle reçoit Bournemouth
Après avoir pris quatre points lors de deux rencontres difficiles contre Liverpool et Tottenham au début de la saison 2026-2027, l’optimisme est revenu dans le camp de Newcastle après la désillusion du mercato.
La réception de Bournemouth est au programme samedi, les poids lourds de Tyneside espérant toujours qu’un changement des règles dans le football anglais leur permettra de dépenser plus librement lors des prochains mercatos.
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