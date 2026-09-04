Interrogé sur le fait de savoir si un seul mercato a fait reculer Newcastle de trois ou quatre ans dans sa quête de places dans le top 4, Hislop, qui s'exprimait pour le compte d'Ignition Australia, a déclaré à GOAL : « C'est difficile à dire parce qu'avant même le coup d'envoi, j'aurais dit que oui. J'aurais répondu oui. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée de la saison de Newcastle, au vu de tout ce qu'il a dû vendre et de la manière dont il a remplacé ces départs.

« Ils ont bien commencé la saison. Bien sûr, j'étais là pour le match contre Liverpool. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire contre Tottenham sur son terrain. Tout à coup, l'ambiance autour de Newcastle est différente en ce moment.

« Maintenant, je ne pense pas que cette saison sera celle d'une lutte pour la Ligue des champions, mais vu ce que je ressentais il y a peut-être un mois, deux semaines avant le début de la saison, une semaine avant le début de la saison, je me sens très différemment aujourd'hui.

« Je dirai aussi que même si l'on peut comprendre que Newcastle ait encore dû vendre, et vendre autant qu'il l'a fait lors de ce mercato pour équilibrer le PSR, etc., quand vous regardez d'autres clubs qui continuent à dépenser de manière assez somptuaire, beaucoup de choses n'ont tout simplement pas beaucoup de sens pour moi. La façon dont il existe un tel déséquilibre dans le championnat.

« Le PSR a été mis en place pour essayer de, disons-le simplement, freiner les dépenses et faire en sorte que tout le monde joue selon les mêmes règles, mais l'écart entre ceux qui peuvent dépenser et ceux qui ne le peuvent pas semble se creuser et devenir de plus en plus difficile à expliquer. »