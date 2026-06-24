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« Newcastle doit bien se marrer ! » : on suggère à Barcelone de « vérifier si l’encre est bien sèche » sur le contrat d’Anthony Gordon après sa « piètre » prestation avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde
O'Hara exige le départ de Gordon
Titularisé par Thomas Tuchel lors du match nul 0-0 de mardi soir, Gordon a cédé sa place à la 65e minute. De passage sur talkSPORT, Jamie O’Hara a été sans appel : selon lui, Marcus Rashford doit absolument prendre sa place dans le onze de départ.
O’Hara a déclaré : « Gordon a été mauvais. Peu importe ce que les gens en disent. Il a été mauvais, loin du compte, et il doit faire mieux. Marcus Rashford doit être titulaire. Je sais qu’on a parlé d’un petit problème physique chez Rashford ou je ne sais quoi, mais il est entré en jeu et a eu un impact considérable. On ne peut pas préférer Gordon à Rashford. Rashford est un meilleur joueur que Gordon. »
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Luttes contre un bloc bas
Pour expliquer pourquoi Gordon n’a pas pesé sur la rencontre face au Ghana, O’Hara a souligné son incapacité à déstabiliser un bloc défensif très compact. Il a notamment pointé un manque de créativité balle au pied. « Ils avaient un bloc bas, compact, serré ; ce sont les ailiers qui doivent faire la différence. À chaque fois que le ballon arrivait à Gordon, il ne se passait rien. C’est un bon joueur, je ne cherche pas à le critiquer ici, mais Rashford est supérieur… il a créé trois occasions en dix minutes. »
Tuchel va désormais devoir réfléchir attentivement à ses options offensives avant le prochain match, alors que la pression monte pour qu’il procède à des ajustements tactiques rapides.
Le transfert de Barcelone est remis en question.
Les projecteurs se tournent aussi vers Barcelone, qui a recruté Gordon en provenance de Newcastle en mai dernier pour 70 millions de livres sterling. Après cette prestation décevante, Gabby Agbonlahor a vivement remis en question la logique de ce transfert colossal.
Interrogé sur le plateau de « talkSPORTBreakfast », l’ancien international anglais a déclaré : « Si j’étais Barcelone, je vérifierais que l’encre est bien sèche. 70 millions de livres sterling pour Gordon, Newcastle doit bien rigoler. Il n’était pas brillant la saison dernière et il a été médiocre lors du premier match. Comment a-t-il pu être titularisé et tenir aussi longtemps… L’entraîneur devenait fou sur ce côté gauche pendant le match. Il recevait le ballon et semblait ne disposer d’aucune solution. Face à lui, il y avait un arrière latéral rapide et il n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Gordon ?
L'Angleterre doit rapidement se ressaisir avant son dernier match décisif de la phase de poules contre le Panama. L'équipe de Thomas Tuchel a désespérément besoin d'une victoire pour s'assurer la première place, puisqu'elle est actuellement à égalité avec le Ghana, avec quatre points chacun. Gordon doit désormais attendre dans l'angoisse de savoir s'il sera écarté du onze de départ. De son côté, le FC Barcelone suivra la situation de près, dans l'espoir que sa coûteuse recrue retrouve sa forme avant le début de la saison nationale.