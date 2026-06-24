« Newcastle doit bien se marrer ! » : on suggère à Barcelone de « vérifier si l’encre est bien sèche » sur le contrat d’Anthony Gordon après sa « piètre » prestation avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde

Titularisé par Thomas Tuchel lors du match nul 0-0 de mardi soir, Gordon a cédé sa place à la 65e minute. De passage sur talkSPORT, Jamie O’Hara a été sans appel : selon lui, Marcus Rashford doit absolument prendre sa place dans le onze de départ.

O’Hara a déclaré : « Gordon a été mauvais. Peu importe ce que les gens en disent. Il a été mauvais, loin du compte, et il doit faire mieux. Marcus Rashford doit être titulaire. Je sais qu’on a parlé d’un petit problème physique chez Rashford ou je ne sais quoi, mais il est entré en jeu et a eu un impact considérable. On ne peut pas préférer Gordon à Rashford. Rashford est un meilleur joueur que Gordon. »