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Newcastle confirme que l'un des chouchous des supporters quittera le club cet été, son contrat arrivant à son terme
Les fondements d'une nouvelle ère
Le défenseur latéral chevronné est arrivé à Newcastle en provenance de l'Atlético de Madrid en janvier 2022, devenant ainsi la recrue phare de la nouvelle direction du club. Son arrivée a constitué une véritable déclaration d'intention pour une équipe qui luttait alors pour son maintien en Premier League. Au-delà de ses qualités techniques, Trippier a été salué pour avoir transformé la culture interne du club. Il quitte St. James' Park après avoir disputé plus de 150 matches, ayant mené l'équipe à la qualification pour la Ligue des champions et consolidé son statut de légende moderne du club.
« Le meilleur moment de ma carrière »
Le départ de Trippier marque la fin d'une période historique qui a culminé avec la victoire en Carabao Cup 2025 face à Liverpool. Cette victoire a mis fin à 70 ans d'attente pour Newcastle avant de remporter un trophée national majeur, un moment que le défenseur considère comme le point culminant de sa carrière professionnelle.
« Le moment est venu de quitter ce club extraordinaire après quatre ans et demi », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « C'est ici que je me suis senti le plus chez moi. C'est émouvant, et cela va vraiment me manquer. Je tiens à remercier chaleureusement les supporters pour tout leur soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous m'avez toujours soutenu, vous avez toujours été à mes côtés. »
« À mes coéquipiers, ça va être émouvant. Ce fut une aventure incroyable avec vous. Vous allez tous me manquer, mais remporter un trophée avec vous a été vraiment, vraiment spécial – le meilleur moment de ma carrière. Et à l’entraîneur, Eddie Howe, à tout le staff technique et à l’équipe en coulisses, un immense merci. Le coach m’a fait confiance – à deux reprises – en me recrutant, m’a donné l’opportunité de représenter et de diriger ce grand club et, surtout, nous avons réussi à remporter un trophée. Tout le monde au club va me manquer. Merci. »
Howe salue un leader qui sait faire évoluer les choses
L'entraîneur, qui avait déjà entraîné le défenseur à Burnley, a joué un rôle déterminant dans son arrivée dans le nord-est. Il a salué le joueur, qui compte 54 sélections en équipe nationale, comme étant le catalyseur de la progression fulgurante de l'équipe au cours des dernières saisons.
« Kieran a été formidable pour nous, tant sur le terrain qu'en dehors », a déclaré Howe. « Dès son arrivée, il a contribué à établir des standards qui ont changé la trajectoire du club. Ses performances sur le terrain ont été du plus haut niveau. Ses qualités techniques exceptionnelles ont permis de faire progresser l'équipe et sa grande capacité à centrer a permis de créer de nombreux buts et occasions pour ses coéquipiers. Ses qualités de leader ont été inestimables. »
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Et maintenant ?
Même si l'avenir de Trippier reste incertain, il compte bien terminer sa carrière avec les Magpies. L'équipe affrontera Crystal Palace en Premier League ; Newcastle occupe actuellement la 12e place du classement avec 42 points en 31 matches.