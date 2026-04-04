Newcastle confirme que l'un des chouchous des supporters quittera le club cet été, son contrat arrivant à son terme

Le départ de Trippier marque la fin d'une période historique qui a culminé avec la victoire en Carabao Cup 2025 face à Liverpool. Cette victoire a mis fin à 70 ans d'attente pour Newcastle avant de remporter un trophée national majeur, un moment que le défenseur considère comme le point culminant de sa carrière professionnelle.

« Le moment est venu de quitter ce club extraordinaire après quatre ans et demi », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « C'est ici que je me suis senti le plus chez moi. C'est émouvant, et cela va vraiment me manquer. Je tiens à remercier chaleureusement les supporters pour tout leur soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous m'avez toujours soutenu, vous avez toujours été à mes côtés. »

« À mes coéquipiers, ça va être émouvant. Ce fut une aventure incroyable avec vous. Vous allez tous me manquer, mais remporter un trophée avec vous a été vraiment, vraiment spécial – le meilleur moment de ma carrière. Et à l’entraîneur, Eddie Howe, à tout le staff technique et à l’équipe en coulisses, un immense merci. Le coach m’a fait confiance – à deux reprises – en me recrutant, m’a donné l’opportunité de représenter et de diriger ce grand club et, surtout, nous avons réussi à remporter un trophée. Tout le monde au club va me manquer. Merci. »