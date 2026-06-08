Les Magpies ont réalisé une avancée majeure dans leur campagne de recrutement estivale en concluant un accord pour le jeune espoir français. Ce transfert constitue une victoire importante pour l’équipe de recrutement du club, qui a réussi à faire baisser le prix initial demandé, initialement estimé à 24 millions de livres sterling selon de nombreuses sources.

Le dossier entre désormais dans sa phase finale : le jeune gardien s’envole vers l’Angleterre pour y passer les traditionnels examens médicaux. Un dénouement qui met fin à une longue quête pour les Magpies, déjà associés à ce talent de Reims depuis plusieurs mois avant de trouver un accord définitif avec le club de Ligue 2.