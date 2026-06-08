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Newcastle conclut son premier transfert majeur de l'été, les Magpies ayant réussi à faire baisser de plusieurs millions le montant du transfert du gardien de but
Les Magpies ne lâchent rien dans les négociations pour la star de Reims
Les Magpies ont réalisé une avancée majeure dans leur campagne de recrutement estivale en concluant un accord pour le jeune espoir français. Ce transfert constitue une victoire importante pour l’équipe de recrutement du club, qui a réussi à faire baisser le prix initial demandé, initialement estimé à 24 millions de livres sterling selon de nombreuses sources.
Le dossier entre désormais dans sa phase finale : le jeune gardien s’envole vers l’Angleterre pour y passer les traditionnels examens médicaux. Un dénouement qui met fin à une longue quête pour les Magpies, déjà associés à ce talent de Reims depuis plusieurs mois avant de trouver un accord définitif avec le club de Ligue 2.
Le nouveau tarif de cette avancée estivale a été dévoilé
Contrairement aux premières estimations qui dépassaient 20 millions de livres sterling, le transfert de Jaouen devrait finalement coûter moins cher à l’équipe d’Eddie Howe.
Selon Craig Hope, le montant final serait nettement inférieur aux estimations initiales qui avaient inquiété les supporters quant au budget estival. Plus précisément, Newcastle serait en train de finaliser un accord de 18,65 millions de livres pour le gardien, soit une économie d’environ 6 millions de livres par rapport au chiffre initial de 24 millions.
Un changement dans la stratégie de transfert de Tyneside
L’arrivée de Jaouen marque la première traduction concrète d’un virage stratégique dans la politique de transferts à long terme de Newcastle. Plutôt que de viser uniquement des superstars confirmées au coût prohibitif, le club se tourne désormais vers des jeunes talents d’élite encore sous le radar. Cette approche vise à bâtir un effectif durable, capable de rivaliser au plus haut niveau sans mettre en péril les finances du club.
Considéré comme un projet à fort potentiel plutôt que comme un gardien destiné à supplanter immédiatement les titulaires, il incarne cette nouvelle vision.
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Un remaniement dans les cages est attendu à St James' Park.
L’arrivée imminente de Jaouen relance le débat sur l’avenir des gardiens de Newcastle. Nick Pope, courtisé par Ipswich Town et Leeds, pourrait partir, créant ainsi une place de titulaire à pourvoir.
Si James Trafford, actuellement à Burnley, est pressenti pour devenir titulaire, Jaouen devrait endosser le rôle de doublure de haut niveau dans un avenir proche.