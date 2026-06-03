Newcastle aurait soumis une offre de 24 millions d’euros pour recruter l’ailier surnommé le « Neymar nigérian »

Les Magpies, sous la direction d’Eddie Howe, veulent renforcer leur secteur offensif et ont fait de l’attaquant de 18 ans Yohanna leur cible prioritaire. D’après le journaliste deSky Sports AllemagneFlorian Plettenberg et le média suédois Expressen, le club de Tyneside aurait déjà soumis une offre substantielle pour recruter le jeune joueur à St. James’ Park.

Le montant proposé de 24 millions d’euros marquerait un tournant historique pour le football scandinave. Si le transfert se concrétise à ce prix, Yohanna deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire de l’élite suédoise, ce qui souligne l’estime dont il jouit auprès des recruteurs européens.