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Newcastle aurait soumis une offre de 24 millions d’euros pour recruter l’ailier surnommé le « Neymar nigérian »
Newcastle s'intéresse à une star du championnat suédois
Les Magpies, sous la direction d’Eddie Howe, veulent renforcer leur secteur offensif et ont fait de l’attaquant de 18 ans Yohanna leur cible prioritaire. D’après le journaliste deSky Sports AllemagneFlorian Plettenberg et le média suédois Expressen, le club de Tyneside aurait déjà soumis une offre substantielle pour recruter le jeune joueur à St. James’ Park.
Le montant proposé de 24 millions d’euros marquerait un tournant historique pour le football scandinave. Si le transfert se concrétise à ce prix, Yohanna deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire de l’élite suédoise, ce qui souligne l’estime dont il jouit auprès des recruteurs européens.
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La lutte pour s’attacher les services du « Neymar nigérian » est lancée.
Newcastle n’est pas seul sur le dossier de l’ailier talentueux. Brighton serait même déjà en pole position, un accord ayant été trouvé avec le joueur. Mais les Magpies misent sur leur puissance financière et un projet ambitieux dans le Nord-Est pour faire capoter l’opération et devancer les Seagulls.
Réputé pour sa vitesse fulgurante et son dribble de haut niveau, l’ailier droit gaucher correspond au profil moderne d’un attaquant inversé capable de percuter vers l’intérieur pour déclencher des tirs puissants ou servir des passes décisives. Des atouts qui, selon Eddie Howe, pourraient élever le niveau de l’attaque des Magpies.
L’élite européenne suit de près les progrès de Yohanna
La course pour s'attacher les services de Yohanna dépasse largement le cadre de la Premier League. Des poids lourds tels que le Real Madrid, le Borussia Dortmund et Tottenham ont tous été cités comme intéressés par l'adolescent, tandis que le club de Ligue 1 de Rennes suivrait également la situation de près. Son style de jeu prometteur lui a valu de figurer en bonne place dans les carnets des services de recrutement des grands clubs européens.
Bien qu’il n’ait que 18 ans, de nombreux observateurs estiment que Yohanna possède déjà le bagage physique et technique requis pour s’imposer immédiatement en Premier League. Ses cinq buts et ses quatre passes décisives en douze matchs toutes compétitions confondues, alors que seulement dix journées de championnat ont été jouées, attestent d’un potentiel déjà tangible. Si le jeune homme n’est pas encore un joueur accompli, la promesse d’un accompagnement sur mesure sous la houlette d’Howe constitue l’un des atouts majeurs de la proposition des Magpies auprès de son entourage.
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Reconnaissance internationale et redressement
L’ascension fulgurante de Yohanna a été couronnée par sa convocation avec la sélection nigériane pour l’Unity Cup à Londres. Son club formateur, l’AIK, a toutefois opposé son veto à ce départ. Dans un communiqué officiel, le club a expliqué que cette mesure visait à « lui permettre de se consacrer pleinement à sa rééducation et à ses obligations clubistes », afin de préserver son intégrité physique en prévision d’un éventuel grand transfert.
Si ce transfert se concrétise, l’adolescent apportera à Newcastle l’étincelle offensive dont le club a tant besoin après une saison 2025-2026 décevante, au cours de laquelle les Magpies ont terminé douzièmes et ont ainsi manqué la qualification européenne pour la saison prochaine. De plus, le jeune ailier pourrait remplacer directement Anthony Gordon après le départ très médiatisé de ce dernier pour Barcelone.