Newcastle a finalisé un accord de 35 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain Aladji Bamba, en provenance d’un cador de Ligue 1

Newcastle a trouvé un accord avec Monaco pour le transfert de Bamba. Le club de Premier League a agi avec détermination pour s'attacher les services de l'un des talents les plus prometteurs de France, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 41 millions d'euros (35 millions de livres sterling), incluant 5 millions d'euros de primes, selon Foot Mercato. Le joueur doit se rendre immédiatement à Tyneside pour passer sa visite médicale et finaliser un contrat à long terme à St James' Park.

Le natif de Blois, auteur d’une ascension fulgurante en Ligue 1, s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif monégasque au cours de la seconde partie de saison, après avoir débuté l’exercice comme remplaçant.



