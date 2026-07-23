Buzzi
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Newcastle a finalisé un accord de 35 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain Aladji Bamba, en provenance d’un cador de Ligue 1
Les Magpies agissent vite pour s'attacher les services d'un jeune talent français
Newcastle a trouvé un accord avec Monaco pour le transfert de Bamba. Le club de Premier League a agi avec détermination pour s'attacher les services de l'un des talents les plus prometteurs de France, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 41 millions d'euros (35 millions de livres sterling), incluant 5 millions d'euros de primes, selon Foot Mercato. Le joueur doit se rendre immédiatement à Tyneside pour passer sa visite médicale et finaliser un contrat à long terme à St James' Park.
Le natif de Blois, auteur d’une ascension fulgurante en Ligue 1, s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif monégasque au cours de la seconde partie de saison, après avoir débuté l’exercice comme remplaçant.
- Getty
Eddie Howe poursuit la reconstruction de son effectif estivale.
Cette dernière acquisition marque un investissement majeur dans la jeunesse pour Newcastle, déjà très actif sur le marché des transferts. Le club a dépensé environ 95 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs cet été, dont Bazoumana Touré, Sean Steur et le gardien Ewen Jaouen.
Âgé de 20 ans, ce joueur issu du célèbre centre de formation de Monaco a fait preuve d’un sang-froid remarquable au plus haut niveau. La saison dernière, il a disputé 25 matches avec l’équipe première de Monaco, à l’occasion desquels il a délivré deux passes décisives. Sa polyvalence est un atout majeur pour les Magpies, car il est capable d’évoluer en tant que milieu défensif classique ou dans un rôle plus avancé de milieu « box-to-box » lorsque l’entraîneur le lui demande.
Remaniement au milieu de terrain à St James' Park
L'arrivée de Bamba s'inscrit dans un contexte de profonde transition au milieu de terrain de Newcastle. Après le départ de Sandro Tonali pour Tottenham, l'avenir de plusieurs joueurs clés reste incertain. Bruno Guimaraes et Joelinton, deux piliers du club, sont annoncés partants, ce qui rend le recrutement d'un talent à haut potentiel comme Bamba impératif pour les recruteurs.
L’international français U20, réputé pour ses tacles, son habileté à récupérer le ballon et sa capacité à le transporter sous pression, apportera des qualités essentielles alors que Newcastle entend rivaliser sur plusieurs tableaux. Le club poursuit ainsi la constitution d’un noyau dur de jeunes talents.
- AFP
L'été fructueux de Monaco se poursuit
Pour Monaco, cette vente constitue une nouvelle opération réussie issue de son programme de développement. Le club de la Principauté s'est montré très actif lors de ce mercato, cédant plusieurs joueurs, dont Caio Henrique à l'Ajax et Kassoum Ouattara au Besiktas, afin d'équilibrer ses comptes. Le contrat comprend également une clause de revente, garantissant à Monaco un bénéfice financier si Bamba venait à faire l'objet d'un autre transfert juteux à l'avenir.
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