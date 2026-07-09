Manzambi continue de briller sur la scène internationale, battant un record historique lors de la Coupe du monde 2026 avec la Suisse. Lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine en phase de poules, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à marquer au moins deux buts en un seul match en tant que remplaçant. Son impressionnant bilan de trois buts et deux passes décisives en quatre rencontres du tournoi a fait grimper en flèche sa valeur marchande.