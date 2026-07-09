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Adhe Makayasa

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Newcastle a conclu un accord de 50 millions de livres sterling pour devancer Aston Villa dans la course au recrutement de la star de Fribourg et de l’équipe nationale suisse

Mercato
J. Manzambi
Newcastle
Premier League
Aston Villa
Fribourg
Bundesliga

Newcastle a conclu un accord global avec Fribourg pour s'assurer les services du milieu de terrain suisse très prometteur Johan Manzambi, dans le cadre d'un transfert d'une valeur totale de plus de 50 millions de livres sterling. Les Magpies ont ainsi pris une longueur d'avance sur leur rival de Premier League, Aston Villa, qui suivait de près le jeune joueur avant que le club de Tyneside ne prenne la tête des négociations.

  • Newcastle officialise le recrutement de Manzambi

    Selon Sky Sport, Newcastle aurait trouvé un accord complet avec Fribourg pour le recrutement du milieu de terrain suisse Manzambi, pour un montant total de 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling). Ce montant colossal constituera un record de cession dans l'histoire du club de Bundesliga. Le club de St James' Park est actuellement en train de finaliser les derniers détails avec les représentants du joueur de 20 ans afin de conclure rapidement le transfert.


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    Aston Villa manque sa cible au milieu de terrain

    Aston Villa, autre club de Premier League, cherchait également activement à recruter ce talentueux milieu de terrain central afin de renforcer son effectif. L'équipe d'Unai Emery était à la recherche de renforts au milieu de terrain après que son joueur clé, Amadou Onana, eut subi une grave blessure au ligament croisé. Cependant, l'activité intense des Magpies sur le marché des transferts leur a permis de devancer Villa dans la course pour s'attacher les services du joueur.

  • Les performances en Coupe du monde sont impressionnantes

    Manzambi continue de briller sur la scène internationale, battant un record historique lors de la Coupe du monde 2026 avec la Suisse. Lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine en phase de poules, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à marquer au moins deux buts en un seul match en tant que remplaçant. Son impressionnant bilan de trois buts et deux passes décisives en quatre rencontres du tournoi a fait grimper en flèche sa valeur marchande.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une nouvelle recrue renforce les Magpies

    Une fois sa Coupe du monde terminée, le joueur doit se rendre à Tyneside pour y passer la visite médicale réglementaire avant de rejoindre le groupe d’Eddie Howe. Manzambi arrive en provenance d’un championnat national où il a brillé : 27 apparitions et cinq buts en Bundesliga la saison dernière. Son arrivée doit apporter un souffle de créativité et d’énergie bienvenue au milieu de terrain de Newcastle, ébranlé par le récent départ de Sandro Tonali vers Tottenham.