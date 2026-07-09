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Newcastle a conclu un accord de 50 millions de livres sterling pour devancer Aston Villa dans la course au recrutement de la star de Fribourg et de l’équipe nationale suisse
Newcastle officialise le recrutement de Manzambi
Selon Sky Sport, Newcastle aurait trouvé un accord complet avec Fribourg pour le recrutement du milieu de terrain suisse Manzambi, pour un montant total de 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling). Ce montant colossal constituera un record de cession dans l'histoire du club de Bundesliga. Le club de St James' Park est actuellement en train de finaliser les derniers détails avec les représentants du joueur de 20 ans afin de conclure rapidement le transfert.
- AFP
Aston Villa manque sa cible au milieu de terrain
Aston Villa, autre club de Premier League, cherchait également activement à recruter ce talentueux milieu de terrain central afin de renforcer son effectif. L'équipe d'Unai Emery était à la recherche de renforts au milieu de terrain après que son joueur clé, Amadou Onana, eut subi une grave blessure au ligament croisé. Cependant, l'activité intense des Magpies sur le marché des transferts leur a permis de devancer Villa dans la course pour s'attacher les services du joueur.
Les performances en Coupe du monde sont impressionnantes
Manzambi continue de briller sur la scène internationale, battant un record historique lors de la Coupe du monde 2026 avec la Suisse. Lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine en phase de poules, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à marquer au moins deux buts en un seul match en tant que remplaçant. Son impressionnant bilan de trois buts et deux passes décisives en quatre rencontres du tournoi a fait grimper en flèche sa valeur marchande.
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Une nouvelle recrue renforce les Magpies
Une fois sa Coupe du monde terminée, le joueur doit se rendre à Tyneside pour y passer la visite médicale réglementaire avant de rejoindre le groupe d’Eddie Howe. Manzambi arrive en provenance d’un championnat national où il a brillé : 27 apparitions et cinq buts en Bundesliga la saison dernière. Son arrivée doit apporter un souffle de créativité et d’énergie bienvenue au milieu de terrain de Newcastle, ébranlé par le récent départ de Sandro Tonali vers Tottenham.
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