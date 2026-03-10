New Balance/GOAL
New Balance lance une nouvelle collection de chaussures éblouissante alors qu'Eberechi Eze, Timothy Weah et Endrick se préparent pour la Coupe du monde
NB lance le pack « Pure Ambition »
Si vous cherchez à vous démarquer sur le terrain, le pack « Pure Ambition » est fait pour vous. Les chaussures Furon, Tekela et 442 de New Balance, portées par des joueurs tels que Bukayo Saka, Eberechi Eze, Endrick et Timothy Weah, se déclinent dans de nouveaux coloris audacieux, avec une palette rose et blanche impossible à ignorer.
Attirer l'attention
À moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, New Balance reste fidèle à sa philosophie qui donne la priorité aux athlètes, puisque cette collection est conçue pour permettre à chacun d'interpréter à sa manière la vitesse, le contrôle et le savoir-faire.
Les nouvelles Furon v8, les chaussures préférées de Saka, Eze et Weah, et les Tekela, les favorites d'Endrick, se déclinent dans un rose envoûtant rehaussé de touches blanches au talon et sur la semelle, tandis que les épurées 442 v3 sont principalement blanches avec du rose autour du « N » de New Balance et sur la semelle.
Eze, joueur d'Arsenal, occupe le devant de la scène
Eze, joueur d'Arsenal, occupe le devant de la scène dans la campagne promotionnelle de New Balance. Dans une vidéo, ce passionné d'échecs affronte le grand maître norvégien Magnus Carlsen dans son passe-temps favori, tout en portant les nouvelles Furons, et remporte la victoire.
Les aspects techniques
Sur le plan technique, la Furon est la chaussure de vitesse de New Balance. Elle est dotée d'une tige tricotée pour plus d'élasticité et de maintien, de lacets décentrés pour une zone de frappe plus large et d'une semelle adaptée pour des mouvements explosifs. La chaussure de précision Tekela est dotée d'une tige en microfibre avec des « zones d'adhérence » pour une meilleure précision, tandis qu'un col extensible sans lacets assure le maintien du pied, avec des crampons adaptés de la même manière sur la base. Quant à la 442, il s'agit d'une chaussure « intemporelle » issue de la tradition de la marque, dotée d'une tige en microfibre avec des détails matelassés en relief, d'un col discret et d'un talon adapté pour une meilleure stabilité.
Le pack « Pure Ambition » est disponible dès maintenant sur le site officiel de New Balance et chez certains revendeurs.
