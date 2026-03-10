New Balance lance une nouvelle collection de chaussures éblouissante alors qu'Eberechi Eze, Timothy Weah et Endrick se préparent pour la Coupe du monde

À moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, New Balance reste fidèle à sa philosophie qui donne la priorité aux athlètes, puisque cette collection est conçue pour permettre à chacun d'interpréter à sa manière la vitesse, le contrôle et le savoir-faire.

Les nouvelles Furon v8, les chaussures préférées de Saka, Eze et Weah, et les Tekela, les favorites d'Endrick, se déclinent dans un rose envoûtant rehaussé de touches blanches au talon et sur la semelle, tandis que les épurées 442 v3 sont principalement blanches avec du rose autour du « N » de New Balance et sur la semelle.