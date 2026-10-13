Leeds se réjouira à l’idée d’infliger de nouvelles désillusions à son rival historique. Kilgallon, qui s’exprimait en partenariat avec Online Casino Group, a répondu à GOAL lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que neutraliser Fernandes était la clé pour déstabiliser Manchester United : « Oui, je le pense. Il n’y a personne d’autre.

« C’est ce que je veux dire quand je parle des fortes personnalités dans cet effectif. Qui d’autre prend les choses en main quand Fernandes ne joue pas bien ? Si Bruno n’est pas dans un bon jour, qui prend le ballon et se dit : “Je vais vous montrer” ? [Bryan] Mbeumo ou [Matheus] Cunha ? Je ne les vois tout simplement pas assez le faire.

« Mais quand je regarde Fernandes en tant que capitaine, je me dis : quel joueur ! Vraiment. On ne peut pas le nier, il est excellent. Mais je peux vous dire qu’il lève beaucoup les bras au ciel et se roule par terre quand l’un de ses coéquipiers fait une erreur.

« Et puis vous regardez [Ethan] Ampadu à Leeds United. En tant que capitaine, s’il lançait un coéquipier en profondeur et que celui-ci ratait son occasion, il serait le premier à aller le voir, à lui passer un bras autour des épaules et à lui dire : “Écoute, ne t’inquiète pas, mon gars, je te redonnerai le ballon et tu marqueras.”

« Fernandes, lui, lève les bras au ciel. C’est fou. Les supporters le voient. Ça ne donne vraiment pas une bonne image. Mais oui, si vous le neutralisez, je pense que vous neutralisez Manchester United en ce moment. »