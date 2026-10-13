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« Neutralisez Bruno Fernandes et vous neutralisez Manchester United » : Leeds prêt à accentuer la pression sur Michael Carrick si l’entraîneur contesté de Manchester United est toujours en poste pour le choc de la guerre des Roses à Elland Road
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Leeds se prépare à accueillir Manchester United, en méforme
Le meneur de jeu portugais Fernandes reste un joueur incontournable à Old Trafford. Il a inscrit un triplé pour Manchester United lors de sa prestation la plus convaincante de la saison jusqu’ici, une victoire 5-2 contre Ipswich, tout juste promu, fin août.
Depuis, Manchester United connaît des difficultés sur la scène nationale : le club n’a pris que trois points sur les 12 derniers possibles en Premier League et a été éliminé de la Carabao Cup après avoir laissé échapper une avance de deux buts contre Brighton.
L’équipe de Carrick n’a marqué que deux buts lors de ses trois derniers matches de championnat. Tottenham, réduit à dix, l’a tenue en échec (1-1) lors de sa dernière sortie. La question se pose de plus en plus de savoir si un nouveau changement d’entraîneur pourrait intervenir.
Fernandes est-il la clé pour arrêter Manchester United ?
Leeds se réjouira à l’idée d’infliger de nouvelles désillusions à son rival historique. Kilgallon, qui s’exprimait en partenariat avec Online Casino Group, a répondu à GOAL lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que neutraliser Fernandes était la clé pour déstabiliser Manchester United : « Oui, je le pense. Il n’y a personne d’autre.
« C’est ce que je veux dire quand je parle des fortes personnalités dans cet effectif. Qui d’autre prend les choses en main quand Fernandes ne joue pas bien ? Si Bruno n’est pas dans un bon jour, qui prend le ballon et se dit : “Je vais vous montrer” ? [Bryan] Mbeumo ou [Matheus] Cunha ? Je ne les vois tout simplement pas assez le faire.
« Mais quand je regarde Fernandes en tant que capitaine, je me dis : quel joueur ! Vraiment. On ne peut pas le nier, il est excellent. Mais je peux vous dire qu’il lève beaucoup les bras au ciel et se roule par terre quand l’un de ses coéquipiers fait une erreur.
« Et puis vous regardez [Ethan] Ampadu à Leeds United. En tant que capitaine, s’il lançait un coéquipier en profondeur et que celui-ci ratait son occasion, il serait le premier à aller le voir, à lui passer un bras autour des épaules et à lui dire : “Écoute, ne t’inquiète pas, mon gars, je te redonnerai le ballon et tu marqueras.”
« Fernandes, lui, lève les bras au ciel. C’est fou. Les supporters le voient. Ça ne donne vraiment pas une bonne image. Mais oui, si vous le neutralisez, je pense que vous neutralisez Manchester United en ce moment. »
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Leeds pourrait rapprocher Carrick d’un licenciement
Carrick s’accroche à son poste à Manchester alors que Manchester United entame une série de trois déplacements consécutifs. Le premier conduira le club à Madrid pour y affronter l’Atlético mardi en Ligue des champions.
Interrogé sur la possibilité que Leeds veuille être l’équipe qui portera le coup de grâce à Carrick, Kilgallon a ajouté : « Il est sous une forte pression, n’est-ce pas ? Et la prestation que j’ai vue contre Tottenham, surtout en première période, n’augure rien de bon pour lui.
« Ce qui est étrange, c’est qu’en tant que joueur et par sa personnalité, il donne l’impression d’être capable de souder cette équipe de Manchester United. Mais je n’ai pas le sentiment qu’il y ait la moindre cohésion dans le groupe. La situation là-bas est étrange.
« Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Est-ce qu’ils jouent pour lui ? Je n’en suis pas sûr. Pour être honnête, je pense simplement qu’il y a quelques éléments perturbateurs dans ce vestiaire. Il faudrait que quelques personnes se mobilisent pour remettre les choses en ordre, et je pensais que Michael Carrick en serait capable, vu sa personnalité.
« S’ils commencent comme ils l’ont fait contre Tottenham dimanche à Elland Road, Leeds United mènera 3-0. Leeds a des joueurs capables de les punir sans difficulté. [Dominic] Calvert-Lewin devant, [Noah] Okafor : ils ne manqueront pas les occasions que Tottenham a manquées.
« Vous savez à quel point ce match est important, surtout pour les supporters de Leeds. Michael Carrick le sait aussi. Il a joué à Elland Road avec Manchester United et connaît l’hostilité qui y règne. Il doit très vite remettre son équipe en ordre pour qu’elle soit performante contre Leeds United, car Leeds sera très motivé pour ce match.
« C’est un match important pour les supporters et l’équipe de Leeds United. Quand le calendrier sort, Manchester United est la première équipe qu’ils cherchent. Ils attendent ce match depuis le début de la saison. Manchester United aura fort à faire dimanche à Elland Road. »
Pourquoi Leeds déborde de confiance
La saison dernière, Leeds a pris quatre points à Manchester United, avec un nul à domicile et une victoire à Old Trafford. L’équipe a même plus que tenu tête à Arsenal, champion en titre, malgré une défaite 2-1 lors de sa dernière sortie. Interrogé sur la conviction de Leeds de pouvoir rivaliser avec n’importe qui actuellement, Kilgallon a répondu : « Oui, à 100 %.
« Samedi, Leeds est allé chez Arsenal et a tenté 11 tirs au but. Regardez l’action : [Gabriel] Gudmundsson centre, et c’est l’autre latéral, [James Justin], qui marque.
« Quand des promus se déplacent chez Arsenal ou à Old Trafford, ils jouent à cinq derrière, n’est-ce pas ? Voire à six. Pas Leeds United aujourd’hui. L’équipe tourne à plein régime, elle est en confiance et elle joue sans complexe.
« Je l’ai souvent vue jouer. C’est une bonne équipe, d’ailleurs. Je vous le dis : c’est une bonne équipe. Il faut aussi souligner le recrutement de Leeds United, qui a déniché quelques pépites. »
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Leeds peut-il se battre pour une place en Coupe d’Europe ?
Cette politique de recrutement avisée, engagée dans la foulée de la montée en Premier League acquise en 2025, a permis à Leeds de se développer rapidement sur le terrain comme en dehors, avec des projets ambitieux à l’étude.
Des travaux de modernisation sont en cours à Elland Road afin d’accueillir davantage de supporters. Il a également été question de viser l’Europe cette saison, alors que Daniel Farke tire le meilleur d’un effectif qui exploite pleinement son potentiel.
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