Neuf équipes regroupées sur cinq points, la lutte pour le maintien bat son plein en Serie B : Insigne redonne espoir à Pescara, Bari et la Sampdoria pour éviter le pire

Si Padoue, Mantoue et Empoli ont une longueur d'avance dans la course au maintien, les deux équipes ne peuvent pas se permettre de baisser la garde, étant donné que six équipes ne sont séparées que par deux points. L'équipe la plus en forme est sans aucun doute Pescara qui, depuis l'arrivée d'Insigne, a littéralement renversé la tendance et enchaîné cinq résultats positifs consécutifs. Un peu plus haut, avec 30 points, on trouve la Reggiana et La Spezia. Les Émiliens, contrairement au Delfino, sont en chute libre, même si le match nul en milieu de semaine contre Monza leur a redonné de l'espoir. La Spezia semblait avoir relevé la tête : après une victoire convaincante 4-2 contre Monza et plusieurs améliorations au niveau du jeu, elle a subi une lourde défaite 3-0 contre Modène avant de se faire rattraper dans le temps additionnel par Empoli (1-1 en milieu de semaine).





Trois équipes sont à égalité avec 31 points : l'Entella, la Sampdoria et Bari. L'Entella, après un excellent début de championnat en tant que nouvelle promue, s'est retrouvée happée dans la lutte pour le maintien. La Sampdoria et Bari partaient avec des espoirs différents de ceux des Biancoazzurri, mais se retrouvent à nouveau dans les bas-fonds de la Serie B. Les deux équipes peinent à trouver une régularité dans leurs résultats et surtout les Blucerchiati, après quelques résultats positifs, ont de nouveau sombré et le changement d'entraîneur, le poste étant désormais confié à Attilio Lombardo, n'a pas eu l'effet escompté. Lors du match en milieu de semaine, la 14e défaite en championnat est survenue face à Carrarese.