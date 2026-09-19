Nestor Lorenzo laisse entendre qui sera le successeur de James Rodriguez alors que la Colombie se prépare à transmettre l’emblématique numéro 10

S’exprimant lors de l’annonce de la liste, le technicien argentin a insisté sur le fait que ce maillot légendaire reste en circulation et qu’il est prêt à être gagné par un talent émergent. Balayant, avec son humour caractéristique, les discussions autour d’un retrait du numéro, Lorenzo a déclaré : « J’envisageais d’appeler “El Pibe” [Carlos] Valderrama (rires).

« Le maillot numéro 10 sera bien porté, et c’est un maillot de très grand honneur pour la Colombie, mais il y a des joueurs capables de le porter et de bien jouer. Nous voyons que le talent brut est là, et le prochain “10” émergera bientôt pour conquérir de nouveau le cœur des supporters. »