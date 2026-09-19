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Colombia v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Nestor Lorenzo laisse entendre qui sera le successeur de James Rodriguez alors que la Colombie se prépare à transmettre l’emblématique numéro 10

J. Rodriguez
N. Lorenzo
Mexico vs Colombie
Mexico
Colombie
Matchs Amicaux

Le sélectionneur de la Colombie, Nestor Lorenzo, a confirmé que l’équipe nationale ne retirera pas l’emblématique maillot numéro 10 après la retraite internationale de James Rodriguez. S’exprimant avant les prochains matches amicaux, le technicien argentin a insisté sur le fait qu’un nouveau joueur se manifestera bientôt pour assumer cette lourde responsabilité historique.

  • Les Cafeteros entrent dans une nouvelle ère

    L’incertitude entourant l’emblématique maillot de la Colombie a finalement été levée après la retraite internationale de son capitaine légendaire le 15 septembre. Mettant un terme à une carrière de 131 sélections, le départ du maître à jouer du milieu avait d’abord suscité des spéculations sur une possible mise de côté temporaire du numéro 10. Cependant, le sélectionneur Lorenzo a clairement indiqué que ce maillot serait immédiatement transmis à la nouvelle génération afin de préserver la tradition créative de l’équipe sur le terrain.

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    Lorenzo évoque la succession du maillot

    S’exprimant lors de l’annonce de la liste, le technicien argentin a insisté sur le fait que ce maillot légendaire reste en circulation et qu’il est prêt à être gagné par un talent émergent. Balayant, avec son humour caractéristique, les discussions autour d’un retrait du numéro, Lorenzo a déclaré : « J’envisageais d’appeler “El Pibe” [Carlos] Valderrama (rires).

    « Le maillot numéro 10 sera bien porté, et c’est un maillot de très grand honneur pour la Colombie, mais il y a des joueurs capables de le porter et de bien jouer. Nous voyons que le talent brut est là, et le prochain “10” émergera bientôt pour conquérir de nouveau le cœur des supporters. »

  • Les meneurs de jeu se disputent le flambeau

    Avec Juan Fernando Quintero qui se met lui aussi en retrait de la sélection, la responsabilité de l’animation créative repose désormais sur un prometteur groupe de milieux offensifs sous les ordres de Lorenzo. Le jeune Yaser Asprilla, plein d’énergie, se détache comme un candidat de premier plan pour tirer les ficelles aux côtés de l’expérimenté Jhon Arias et du nouveau venu Juan Manuel Rengifo. L’héritier officiel du numéro laissé vacant par James sera dévoilé officiellement une fois que le groupe se sera réuni en stage d’entraînement avant ses prochains matches amicaux.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les préparatifs commencent pour les matches amicaux

    Une série exigeante de matches d’exhibition contre le Mexique, le Paraguay et le Pérou offrira un premier indicateur de l’équilibre tactique de la Colombie dans l’ère post-James. Ces rencontres représentent un terrain d’épreuve vital pour le numéro 10 choisi, appelé à sortir de l’ombre de la légende. Lorenzo cherchera à profiter de ce rassemblement pour installer durablement son noyau créatif avant la reprise des choses sérieuses.

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