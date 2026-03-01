Neil Warnock sort à nouveau de sa retraite à l'âge de 77 ans pour entraîner un club de septième division

L'homme qui ne peut tout simplement pas rester loin de la ligne de touche est officiellement de retour dans le jeu. Dans un geste qui a stupéfié le monde du football anglais, Warnock est sorti une nouvelle fois de sa retraite à l'âge de 77 ans. Le vétéran tacticien, qui a passé plus de cinq décennies à diriger diverses équipes, a répondu à un appel à l'aide inattendu du club de septième division Torquay United. Cela fait suite à un remaniement soudain au sein de l'équipe, qui a poussé le club à rechercher une stabilité immédiate.

Les Gulls se sont séparés de leur entraîneur Wotton et se sont rapidement tournés vers un ancien stratège de la Premier League pour stabiliser le navire. Le retour de Warnock marque un revirement spectaculaire pour un entraîneur qui semblait avoir définitivement quitté le banc. Après un bref passage intérimaire dans le championnat écossais avec Aberdeen, Warnock avait officiellement confirmé sa retraite en avril 2024. Aujourd'hui, il revient dans la zone technique pour maintenir Torquay dans la course à la promotion.