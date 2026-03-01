Getty Images Sport
Traduit par
Neil Warnock sort à nouveau de sa retraite à l'âge de 77 ans pour entraîner un club de septième division
Un retour surprenant dans l'abri des joueurs
L'homme qui ne peut tout simplement pas rester loin de la ligne de touche est officiellement de retour dans le jeu. Dans un geste qui a stupéfié le monde du football anglais, Warnock est sorti une nouvelle fois de sa retraite à l'âge de 77 ans. Le vétéran tacticien, qui a passé plus de cinq décennies à diriger diverses équipes, a répondu à un appel à l'aide inattendu du club de septième division Torquay United. Cela fait suite à un remaniement soudain au sein de l'équipe, qui a poussé le club à rechercher une stabilité immédiate.
Les Gulls se sont séparés de leur entraîneur Wotton et se sont rapidement tournés vers un ancien stratège de la Premier League pour stabiliser le navire. Le retour de Warnock marque un revirement spectaculaire pour un entraîneur qui semblait avoir définitivement quitté le banc. Après un bref passage intérimaire dans le championnat écossais avec Aberdeen, Warnock avait officiellement confirmé sa retraite en avril 2024. Aujourd'hui, il revient dans la zone technique pour maintenir Torquay dans la course à la promotion.
- Getty Images Sport
Un visage familier à Torquay United
Si cette dernière annonce a surpris de nombreux fans de football, l'implication de Warnock à Torquay n'est pas tout à fait inattendue. Il travaille en étroite collaboration avec Torquay en tant que conseiller footballistique depuis deux ans, apportant sa riche expérience au club basé dans le Devon en coulisses. Son retour soudain des coulisses du pouvoir sur le terrain constitue une solution immédiate et à court terme pour un club qui occupe actuellement une solide quatrième place dans le championnat.
La direction du club a clairement estimé qu'un visage familier était la meilleure option pour maintenir l'élan pendant cette période de transition. Torquay a officiellement annoncé le départ de Wotton et la nomination de Warnock dans un communiqué officiel. Le club a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants à Paul pour son travail acharné, son professionnalisme et son engagement pendant son séjour au club. Neil Warnock prendra les rênes de l'équipe pour le match de mardi soir contre Farnborough. »
Spécialiste des promotions record
Le parcours de Warnock en tant qu'entraîneur est sans aucun doute l'un des plus riches de l'histoire du football anglais. Il détient le record absolu du nombre de promotions en tant qu'entraîneur, ayant magistralement guidé huit équipes différentes vers les échelons supérieurs du championnat. Sa période la plus emblématique est sans doute celle qu'il a passée à Sheffield United, le club qu'il soutenait depuis son enfance, où il a mené les Blades en Premier League en 2006 et en demi-finale de deux grandes coupes nationales.
Au-delà de son cher Bramall Lane, le talent de Warnock s'est également manifesté à Londres et au Pays de Galles. Il a mené avec succès des campagnes de promotion mémorables avec les Queens Park Rangers et Cardiff City, propulsant ces deux clubs en première division contre toute attente. Il a également connu une période fructueuse à Crystal Palace, où il a été salué pour avoir sauvé les Eagles de la relégation. Sa capacité à galvaniser un vestiaire reste son plus grand atout.
- Getty Images Sport
Une dernière danse au septième étage
Ce passage inattendu en septième division contraste fortement avec le faste, le glamour et la pression intense de la Premier League. Cependant, Warnock a toujours excellé au cœur du football communautaire et apprécie les défis difficiles. Après avoir occupé 16 postes différents, luttant pour gagner des points depuis l'élite jusqu'au bas du classement de l'EFL, sa présence hors du commun devrait attirer l'attention nationale sur cette division.
Pour l'instant, cet arrangement est considéré comme une mesure strictement temporaire, mais avec Warnock, rien n'est jamais tout à fait certain dans le football. Sa profonde passion pour le jeu reste intacte, et l'opportunité de mener Torquay à bon port pendant cette période d'incertitude était clairement trop tentante pour la laisser passer. Alors que les Gulls recherchent un successeur permanent, c'est l'homme le plus expérimenté du milieu qui prendra les décisions contre Farnborough ce mardi.
Publicité