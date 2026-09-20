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« Negreira est encore là ? » : José Mourinho, furieux, s’en prend aux « erreurs » d’arbitrage et dénonce un biais systémique
Mourinho remet en question les désignations arbitrales
À la suite d’une courte défaite 2-1 à l’Estadio Metropolitano, Mourinho n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du corps arbitral. L’entraîneur du Real Madrid a spécifiquement visé l’arbitre Ortiz Arias et l’officiel VAR Trujillo, suggérant que leur manque d’expérience au plus haut niveau ou leurs antécédents contre le Real Madrid ont joué un rôle décisif dans le résultat.
S’exprimant devant les médias dans son style conflictuel caractéristique, Mourinho a fait part de son incrédulité quant au choix du personnel pour une affiche à si fort enjeu. « L’arbitre n’avait pas l’expérience pour diriger un derby. Il a 41 ans. C’est un mauvais arbitre qui n’a dirigé que des petits matches. Félicitations à la commission d’arbitrage pour cette nomination. Mais M. Trujillo a des antécédents avec le Real Madrid. En Coupe, à Gérone, Osasuna. C’est un officiel VAR avec beaucoup d’antécédents. »
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Crève-cœur dans le derby au Metropolitano
Sur le terrain, le match a été une rude bataille, au cours de laquelle Alejandro Grimaldo et Jonathan David ont assuré les points à l’équipe de Diego Simeone. Le Real Madrid est resté frustré après que Cuti Romero a échappé à un carton rouge pour une intervention dangereuse, crampons en avant, sur Jude Bellingham lors d’une première période très engagée, avant que les visiteurs ne se retrouvent à 10 peu après la pause lorsque Dean Huijsen a été expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur sur Giuliano Simeone.
Antonio Rudiger a marqué de la tête sur un coup franc à la 89e minute, mais la révolte tardive du Real n’a pas suffi à changer l’issue de la rencontre. Ce résultat permet à l’Atletico de dépasser le Real Madrid et de s’emparer de la deuxième place du classement avec 16 points, à cinq longueurs du leader barcelonais et avec un point d’avance sur le Real et le Real Betis.
Allégations de biais systémique et d’inégalité
Mourinho est allé plus loin que la simple critique de décisions individuelles, laissant entendre qu’il existe un manque d’équité plus large dans la manière dont la Liga est dirigée. Il a comparé le traitement réservé au Real Madrid à celui de ses rivaux, Barcelone et l’Atlético de Madrid, suggérant que les règles du jeu sont loin d’être les mêmes pour tous. Dans une démonstration claire de la fureur du club à l’égard de l’arbitrage, le Real Madrid a annoncé qu’aucun de ses joueurs ne serait autorisé à s’exprimer en zone mixte après le match, ce qui reflète une profonde colère face à ce qu’il considère comme une grave injustice.
L’entraîneur est resté défiant, insistant sur le fait que son équipe est contrainte de lutter contre autre chose que la seule opposition sur le terrain. « Si on nous laisse lutter à armes égales, nous le ferons. Je ne veux pas dire que c’était truqué ; je veux croire qu’ils se trompent. Que le Comité a commis une erreur en confiant cela à un homme de 41 ans, et à un autre qui a des antécédents contre le Real Madrid. »
- AFP
Le fantôme de l’affaire Negreira
L’un des moments les plus explosifs de la sortie de Mourinho est survenu lorsqu’il a évoqué le scandale Negreira en cours, qui jette une ombre sur le football espagnol depuis des mois. En faisant référence à l’affaire impliquant l’ancien responsable de l’arbitrage Jose Maria Enriquez Negreira, Mourinho a remis en question l’idée que les ombres du passé influencent encore les résultats actuels.
Mourinho a pointé des incidents précis à travers le championnat pour étayer son argument selon lequel le Real Madrid est injustement visé tandis que d’autres bénéficient de décisions indulgentes. « Des choses se passent dans ce stade qui ne sont pas normales. Le but refusé à Osasuna est une blague, ce qui s’est passé à San Sebastian... La Liga est la même que quand je l’ai quittée. Nous allons nous battre. Mes joueurs repartent tristes. Negreira n’est pas ici, si ? Ou bien y est-il encore ? »
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