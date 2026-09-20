« Negreira est encore là ? » : José Mourinho, furieux, s’en prend aux « erreurs » d’arbitrage et dénonce un biais systémique

À la suite d’une courte défaite 2-1 à l’Estadio Metropolitano, Mourinho n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du corps arbitral. L’entraîneur du Real Madrid a spécifiquement visé l’arbitre Ortiz Arias et l’officiel VAR Trujillo, suggérant que leur manque d’expérience au plus haut niveau ou leurs antécédents contre le Real Madrid ont joué un rôle décisif dans le résultat.

S’exprimant devant les médias dans son style conflictuel caractéristique, Mourinho a fait part de son incrédulité quant au choix du personnel pour une affiche à si fort enjeu. « L’arbitre n’avait pas l’expérience pour diriger un derby. Il a 41 ans. C’est un mauvais arbitre qui n’a dirigé que des petits matches. Félicitations à la commission d’arbitrage pour cette nomination. Mais M. Trujillo a des antécédents avec le Real Madrid. En Coupe, à Gérone, Osasuna. C’est un officiel VAR avec beaucoup d’antécédents. »