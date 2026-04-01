Le Marocain Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, et le Français Hervé Renard, son homologue de l'équipe nationale saoudienne, figurent parmi les principaux candidats au poste de sélectionneur de l'équipe du Ghana, qui participera à la Coupe du monde 2026.

El-Rakraki n'est actuellement lié par aucun contrat avec une sélection ou un club, ce qui rend son recrutement plus facile que celui de Renard, qui dirige l'Arabie saoudite mais fait l'objet d'une avalanche de critiques, alors que des rumeurs font état de sa demande de départ avant la Coupe du monde.

El-Rakraki a démissionné de son poste d'entraîneur des Lions de l'Atlas en mars dernier, laissant la place à Mohamed Wahbi, tandis que Renard semble dans une position délicate après deux défaites contre l'Égypte et la Serbie lors de la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde.

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