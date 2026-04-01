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Négociations et chance de se racheter… El-Rakraki et Renard dans le viseur du Ghana avant la Coupe du monde

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H. Renard
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La Fédération ghanéenne confirme que le nom du nouvel entraîneur sera connu d'ici deux semaines

Le Marocain Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, et le Français Hervé Renard, son homologue de l'équipe nationale saoudienne, figurent parmi les principaux candidats au poste de sélectionneur de l'équipe du Ghana, qui participera à la Coupe du monde 2026.

El-Rakraki n'est actuellement lié par aucun contrat avec une sélection ou un club, ce qui rend son recrutement plus facile que celui de Renard, qui dirige l'Arabie saoudite mais fait l'objet d'une avalanche de critiques, alors que des rumeurs font état de sa demande de départ avant la Coupe du monde.

El-Rakraki a démissionné de son poste d'entraîneur des Lions de l'Atlas en mars dernier, laissant la place à Mohamed Wahbi, tandis que Renard semble dans une position délicate après deux défaites contre l'Égypte et la Serbie lors de la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde.

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  • Le Ghana dans une course contre la montre

    Par ailleurs, la Fédération ghanéenne de football cherche d'urgence un remplaçant à l'ancien sélectionneur Otto Oddo, qu'elle a démis de ses fonctions ces dernières heures en raison des mauvais résultats, à environ deux mois de la Coupe du monde.

    Depuis que l'équipe a échoué à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, Addo risquait d'être limogé à tout moment. Malgré cela, la Fédération ghanéenne de football l'avait maintenu à son poste, dans l'espoir de continuer avec l'entraîneur qui avait mené l'équipe à la qualification pour la dernière Coupe du monde.

    Mais la sélection ghanéenne s'est inclinée 1-5 face à l'Autriche, et la chaîne américaine ESPN a révélé que la décision de le limoger avait été prise à la suite de cette défaite, mais qu'il avait été autorisé à diriger l'équipe lors du match suivant contre l'Allemagne pour des raisons humanitaires et personnelles.

    Malgré une amélioration des performances face aux Allemands lors du match perdu 1-2, la Fédération ghanéenne n'est pas revenue sur sa décision et a annoncé le limogeage de l'entraîneur.

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  • 600 demandes

    À l'approche de la Coupe du monde, et en l'absence de toute autre trêve internationale permettant au nouvel entraîneur de faire connaissance avec les joueurs ou de tester ses idées, les critères essentiels recherchés sont les suivants : un entraîneur qui connaît bien les joueurs, qui comprend la culture de l'équipe et du pays, et qui est capable de rivaliser au niveau international avec cette génération talentueuse.

    Malgré le peu de temps disponible, le président de la Fédération ghanéenne, Kurt Okraako, a confirmé que moins de 24 heures après le limogeage d'Ado, la fédération avait reçu plus de 600 candidatures, alors même que l'appel à candidatures n'avait pas encore été officiellement lancé, précisant que le nouvel entraîneur serait nommé d'ici « une semaine ou deux ».

    Selon ESPN, bien qu'il soit difficile de trouver un entraîneur réunissant toutes ces qualités, trois noms se dégagent comme options possibles.

  • Négociations avec les Rkraki

    Rakraki est actuellement l'un des entraîneurs les plus en vue du continent africain, après avoir mené la sélection marocaine à devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2022, et avoir qualifié le Maroc pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. et bien qu'il ait perdu face au Sénégal, le titre de champion n'est pas encore attribué, le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinant actuellement l'affaire.

    ESPN a indiqué que la Fédération ghanéenne avait déjà entamé des contacts avec l'entraîneur marocain, convaincue qu'il possède les qualités requises, et qu'il existe une volonté mutuelle de parvenir à un accord.

    Selon la même source, El-Rakraki serait enthousiaste à l'idée de prendre cette fonction, qui représente pour lui une opportunité de renforcer sa position et peut-être de se racheter après son départ du Maroc.

    Les négociations portent actuellement sur les clauses du contrat, telles que la durée et le salaire.

    Même si son recrutement ne sera pas bon marché, la Fédération ghanéenne dispose de ressources financières importantes grâce à sa participation à la Coupe du monde et pourrait opter pour un contrat à court terme assorti d’une option de prolongation en fonction des résultats.

  • Une vieille relation rapproche Renard

    ESPN a confirmé que Renard figurait parmi les candidats à la tête de la sélection ghanéenne, compte tenu de sa situation actuelle incertaine avec l'équipe nationale saoudienne, ainsi que de ses liens de longue date avec les Black Stars.

    Renard entretient des liens étroits avec le Ghana, où il a débuté sa carrière africaine en 2008 en tant qu'assistant de l'entraîneur Claude Le Roy, et a contribué à la troisième place obtenue lors du tournoi organisé par le Ghana.

    Après son départ, il a mené la Zambie à la victoire lors de la Coupe d'Afrique des nations 2012, puis a réitéré cet exploit avec la Côte d'Ivoire en 2015, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter le tournoi avec deux équipes différentes.

    Grâce à son expérience africaine et à sa connaissance de la sélection, Renard est resté une cible constante pour la Fédération ghanéenne, mais ses exigences financières constituaient le principal obstacle.

    Renard avait précédemment déclaré qu'il ne refuserait pas d'entraîner le Ghana, soulignant son attachement émotionnel à ce pays.

    Avec l'annonce de son départ de l'équipe d'Arabie saoudite, son nom est revenu en force, et des rapports indiquent que des négociations sont déjà en cours, portant sur le salaire, le staff technique et la durée du contrat, avec le soutien du ministère des Sports.

  • Un produit local

    Kwasi Appiah est considéré comme le candidat local le plus en vue, car il possède une connaissance approfondie de la culture de l'équipe et du pays, et a dirigé la sélection lors de la Coupe du monde 2014, ainsi que lors des deux éditions de la Coupe d'Afrique des nations en 2013 et 2019.

    Depuis 2023, il est à la tête de la sélection soudanaise, avec laquelle il a obtenu des résultats remarquables, notamment la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 aux dépens du Ghana, après avoir récolté 4 points lors des deux confrontations entre les deux équipes (match nul 0-0 à Accra et victoire 2-0 à Benghazi).

    Abiah se distingue par sa parfaite compréhension du contexte local, ainsi que par sa connaissance récente de l'équipe, mais il se heurte à deux obstacles : son contrat avec le Soudan, qui court jusqu'en 2028, et ses relations tendues avec le président de la Fédération ghanéenne, ce qui complique son retour.

    Malgré tout, il reste une option envisageable en dernier recours pour prendre les rênes à titre temporaire si les autres options échouaient.

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