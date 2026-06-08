Négociations avancées : le héros allemand de la Coupe du monde s’apprêterait à effectuer un transfert retentissant

Après avoir adressé un signal fort à la concurrence européenne en prolongeant l’emblématique entraîneur Tony Parker pour plusieurs millions d’euros, et alors qu’un accord avec le meneur Sylvain Francisco semble imminent, le projet prend désormais une tournure résolument ambitieuse.

Selon le rapport, le pivot Theis, qui a joué un rôle déterminant dans les victoires historiques de l’équipe de la DBB aux Championnats du monde et d’Europe, est devenu l’une des « principales cibles de transfert » des Français. Pour le joueur de 34 ans, ce serait un retour en terrain connu, mais sous un maillot différent : son contrat avec l’AS Monaco expire à l’issue de la saison en cours.

Alors que la Roca Team dispute actuellement les demi-finales des play-offs LNB pour défendre son titre, le pivot doit se contenter de suivre la compétition depuis les tribunes.