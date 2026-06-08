Selon Basketnews, le champion du monde et d’Europe Daniel Theis arrive en tête de la short-list du grand club français, et des rumeurs évoquent aussi un intérêt pour Nick Weiler-Babb.
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Négociations avancées : le héros allemand de la Coupe du monde s’apprêterait à effectuer un transfert retentissant
Après avoir adressé un signal fort à la concurrence européenne en prolongeant l’emblématique entraîneur Tony Parker pour plusieurs millions d’euros, et alors qu’un accord avec le meneur Sylvain Francisco semble imminent, le projet prend désormais une tournure résolument ambitieuse.
Selon le rapport, le pivot Theis, qui a joué un rôle déterminant dans les victoires historiques de l’équipe de la DBB aux Championnats du monde et d’Europe, est devenu l’une des « principales cibles de transfert » des Français. Pour le joueur de 34 ans, ce serait un retour en terrain connu, mais sous un maillot différent : son contrat avec l’AS Monaco expire à l’issue de la saison en cours.
Alors que la Roca Team dispute actuellement les demi-finales des play-offs LNB pour défendre son titre, le pivot doit se contenter de suivre la compétition depuis les tribunes.
- AFP
Theis a mené Monaco en finale de l'Euroligue
Depuis fin avril, le vétéran attend son retour sur les parquets. Il s’était blessé à la main après seulement quelques minutes de jeu lors d’un match éliminatoire d’EuroLeague face à l’Olympiakos Le Pirée. Cette blessure a prématurément conclu une saison individuelle pourtant très solide.
Au total, Theis a disputé 58 matchs officiels cette saison sous les couleurs de la prestigieuse équipe de la Principauté. Avec un temps de jeu moyen de près de 20 minutes, il a inscrit 9,9 points et capté 4,9 rebonds.
Son arrivée à Monaco, l’été dernier, marquait un retour logique en Europe après la résiliation de son contrat en NBA. Outre-Atlantique, il s’était imposé comme un joueur de rôle fiable au fil des saisons.
Dès son arrivée sur la Côte d’Azur, il a démontré qu’il n’avait rien perdu de son instinct de vainqueur : grâce à son impact physique et à sa défense, il a guidé les Monégasques jusqu’en finale de l’EuroLeague dès sa première saison, une première historique pour le club.
Weiler-Babb a connu une phase frustrante.
Spécialiste de la défense et pilier du FC Bayern Munich pendant plusieurs saisons, Weiler-Babb, désormais naturalisé allemand, a récemment connu une phase particulièrement frustrante. L’été dernier, il avait pourtant tourné la page en s’engageant pour deux ans avec le cador turc, l’Anadolu Efes.
Mais, alors que l’équipe d’Istanbul visait le Last 16 et le titre continental, elle a sombré dans le chaos sportif et occupe désormais les bas-fonds du classement de l’EuroLeague. Une situation qui alimente les rumeurs de transfert.
Un transfert à l’ASVEL réactiverait un vieux souvenir : Theis et Weiler-Babb ont porté ensemble le maillot allemand aux Jeux olympiques de Paris 2024 et emballé les fans. Sur les parquets français, les deux piliers de la DBB pourraient donc bientôt se retrouver en club.