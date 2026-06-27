Selon le journaliste anglais Pete O'Rourke et Sky, qui concordent sur l'information, le FC Cologne et Manchester United négocient un prêt du jeune attaquant de 18 ans.
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Négociations autour d’un joueur de haut niveau : le 1. FC Cologne va-t-il de nouveau frapper un grand coup en Premier League ?
D’origine danoise et nigériane, Obi a rejoint le FC Arsenal dès l’âge de 14 ans, se faisant rapidement remarquer bien au-delà des frontières anglaises. En 2024, il a ensuite signé à Manchester United, où il a fait ses débuts en Premier League à seulement 17 ans.
Il compte à ce jour huit apparitions avec l’équipe première du club mancunien, vingt fois champion d’Angleterre, dont une titularisation complète lors de la saison précédente. Toutefois, lors de l’exercice précédent, il n’a été inclus qu’une seule fois dans le groupe de Premier League et a principalement évolué avec les U21 des Red Devils.
Simpson-Pusey est officiellement recruté à titre définitif après son prêt en provenance de Manchester City.
Le FC Cologne aurait besoin d'un remplaçant pour l'avant-centre Ragnar Ache. Avec ses 1,88 m, Obi apporte un physique imposant.
Lors du dernier mercato d’hiver, le club a recruté le défenseur central Jahmai Simpson-Pusey (20 ans), en provenance de Manchester City. Le joueur a d’abord été prêté jusqu’à la fin de la saison, avant d’être transféré définitivement et lié au club jusqu’en 2030.