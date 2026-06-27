Négociations autour d’un joueur de haut niveau : le 1. FC Cologne va-t-il de nouveau frapper un grand coup en Premier League ?

D’origine danoise et nigériane, Obi a rejoint le FC Arsenal dès l’âge de 14 ans, se faisant rapidement remarquer bien au-delà des frontières anglaises. En 2024, il a ensuite signé à Manchester United, où il a fait ses débuts en Premier League à seulement 17 ans.

Il compte à ce jour huit apparitions avec l’équipe première du club mancunien, vingt fois champion d’Angleterre, dont une titularisation complète lors de la saison précédente. Toutefois, lors de l’exercice précédent, il n’a été inclus qu’une seule fois dans le groupe de Premier League et a principalement évolué avec les U21 des Red Devils.