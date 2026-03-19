« Ne vous emballez pas » : Virgil van Dijk met en garde l'équipe de Liverpool après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions

Il a souligné que le principal défi pour Liverpool reste de maintenir ce niveau d'excellence semaine après semaine, d'autant plus que l'équipe a récemment connu des résultats en dents de scie, avec notamment un match nul 1-1 contre Tottenham et une défaite 2-1 face aux Wolves. Bien qu'il ait réussi à renverser un déficit de 1-0 à l'aller en infligeant une raclée 4-0 à Galatasaray pour se qualifier pour les quarts de finale face au Paris Saint-Germain, tenant du titre, Van Dijk est resté prudent.

« L'enjeu était énorme, c'était assez évident, donc nous devions montrer à quel point nous le voulions », a déclaré Van Dijk. « Je pense que nous avons parfois livré de bons matchs, mais pas de manière régulière, et cela a été frustrant pour nous tous. C'est très difficile, mais c'est la chose la plus difficile dans la vie : le faire tous les trois ou quatre jours. »



