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« Ne vous emballez pas » : Virgil van Dijk met en garde l'équipe de Liverpool après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions
L'appel de Van Dijk à la cohérence
Il a souligné que le principal défi pour Liverpool reste de maintenir ce niveau d'excellence semaine après semaine, d'autant plus que l'équipe a récemment connu des résultats en dents de scie, avec notamment un match nul 1-1 contre Tottenham et une défaite 2-1 face aux Wolves. Bien qu'il ait réussi à renverser un déficit de 1-0 à l'aller en infligeant une raclée 4-0 à Galatasaray pour se qualifier pour les quarts de finale face au Paris Saint-Germain, tenant du titre, Van Dijk est resté prudent.
« L'enjeu était énorme, c'était assez évident, donc nous devions montrer à quel point nous le voulions », a déclaré Van Dijk. « Je pense que nous avons parfois livré de bons matchs, mais pas de manière régulière, et cela a été frustrant pour nous tous. C'est très difficile, mais c'est la chose la plus difficile dans la vie : le faire tous les trois ou quatre jours. »
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À la poursuite des sommets atteints lors des saisons précédentes
La prudence du capitaine s'explique par une saison marquée par des performances en dents de scie : Liverpool occupe actuellement la cinquième place et se bat pour décrocher une place parmi les quatre premiers afin de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le Néerlandais insiste sur le fait que le travail est loin d'être terminé. « C'est ce à quoi on aspire, c'est ce qu'on a connu l'année dernière, et c'est ce qu'on essaie d'atteindre, mais il faut que plusieurs facteurs jouent en notre faveur et, pour l'instant, on ne se laisse pas griser », a-t-il expliqué. « On a réalisé de bonnes performances cette saison, mais on n'a pas su en tirer parti lors du match suivant. »
Un front uni à Anfield
Van Dijk a mis en avant la relation symbiotique entre les joueurs et le public, soulignant l’importance d’un « front uni » qui a récemment été mis à l’épreuve. Les joueurs de Liverpool ont notamment été hués à leur sortie du terrain après avoir encaissé un nouveau but coûteux en fin de match lors du match nul 1-1 contre Tottenham dimanche dernier, un après-midi où Dominik Szoboszlai a admis que la performance de l’équipe avait été affectée par le départ prématuré des supporters.
Alors qu'Arne Slot conteste que cette frustration lui soit directement adressée, Van Dijk reste concentré sur l'effort collectif. « Les supporters peuvent probablement dire que si nous apportons cela chaque semaine, il n'y a pas de problème, et nous pouvons dire que si les supporters apportent cela tous les trois ou quatre jours, il n'y a pas de problème non plus. Il s'agit de le faire ensemble », a-t-il ajouté.
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Assumer la responsabilité du badge
Le joueur de 34 ans s'est montré franc quant aux défaillances de l'équipe sur le plan national, alors que Liverpool a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue au quatrième tour. Alors que l'équipe se bat pour décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine, un quart de finale de la FA Cup qui s'annonce difficile contre Manchester City se profile, faisant craindre une saison sans titre, un an seulement après leur sacre en Premier League. « En tant que joueurs, nous assumons l'entière responsabilité de nos nombreuses performances lorsque nous n'avons pas été à la hauteur », a admis Van Dijk. « La seule chose que nous pouvons faire, c'est continuer, essayer de nous améliorer et, à chaque fois que nous sommes sur le terrain, représenter le maillot de la meilleure façon possible. »
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