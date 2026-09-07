Après avoir affiché des chiffres remarquables en matière de contributions offensives la saison dernière, Olise a joué un rôle majeur pour les Bleus dans leur parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2026. C’est au cours de ce tournoi que les discussions autour d’un possible choix de l’Espagne se sont intensifiées.

Le géant de la Liga, le Real, est réputé pour sa politique de recrutement des « Galactiques », et on estime en interne qu’un attaquant de 24 ans qui se fait remarquer en Allemagne cocherait cette case. Il a un temps été question de l’étude d’une offre record de 223 millions d’euros (192 M£/259 M$), ce qui aurait dépassé le transfert de Neymar de Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017.

Aucune offre n’a été formulée, les Merengue portant plutôt leur attention sur l’ailier ivoirien Yan Diomande. Il n’y a désormais aucune place immédiate à prendre pour Olise au Santiago Bernabéu. Cela ne veut pas dire qu’aucune approche ne sera faite à l’avenir, ni que l’ancien joueur de Reading et de Crystal Palace ne se verra pas offrir des opportunités de retrouver la Premier League à un moment donné.