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« Ne tremblez pas quand ils voient l’argent » : pourquoi le Bayern Munich n’a pas peur des offres de transfert pour Michael Olise alors qu’une prédiction sur son avenir est faite par un ancien international français
Un transfert d’Olise à 223 M€ vers le Real Madrid a été évoqué
Après avoir affiché des chiffres remarquables en matière de contributions offensives la saison dernière, Olise a joué un rôle majeur pour les Bleus dans leur parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2026. C’est au cours de ce tournoi que les discussions autour d’un possible choix de l’Espagne se sont intensifiées.
Le géant de la Liga, le Real, est réputé pour sa politique de recrutement des « Galactiques », et on estime en interne qu’un attaquant de 24 ans qui se fait remarquer en Allemagne cocherait cette case. Il a un temps été question de l’étude d’une offre record de 223 millions d’euros (192 M£/259 M$), ce qui aurait dépassé le transfert de Neymar de Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017.
Aucune offre n’a été formulée, les Merengue portant plutôt leur attention sur l’ailier ivoirien Yan Diomande. Il n’y a désormais aucune place immédiate à prendre pour Olise au Santiago Bernabéu. Cela ne veut pas dire qu’aucune approche ne sera faite à l’avenir, ni que l’ancien joueur de Reading et de Crystal Palace ne se verra pas offrir des opportunités de retrouver la Premier League à un moment donné.
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Pourquoi le Bayern peut repousser l’intérêt de la Liga et de la Premier League
Pour l’instant, toutefois, le Bayern est prêt à repousser toute offensive. Interrogé sur le fait que le Real et les principaux clubs anglais intensifient leurs efforts pour arracher Olise à la Bavière, l’ancien international français Sagna, qui s’exprimait en association avec Wiz Slots, a déclaré à GOAL : « Maintenant, ils ont de la concurrence, parce que le Bayern est une institution.
« Le Bayern n’est pas prisonnier de l’argent, il n’a pas peur de l’argent, il ne tremble pas à la vue de l’argent parce qu’il a de la stabilité, il a la discipline allemande. Donc, peu importe qui vient avec de l’argent, cela ne l’impressionne pas.
« Cela pourrait être le défi de n’importe quel club qui tenterait de l’approcher, parce que c’est un club qui a de l’argent. En plus, le Bayern est un grand club et pas un mauvais club, il est très respecté, il est aimé. Il a un grand impact, l’équipe lui convient parfaitement, donc je ne le vois pas partir. »
Le Bayern n’a pas l’intention de se séparer de sa superstar mondiale
L'ancien milieu de terrain du Bayern, Dietmar Hamann, a récemment déclaré à GOAL, en abordant le même sujet : « Il lui reste deux ou trois ans. Uli Hoeness a dit catégoriquement qu'il n'y avait aucune chance parce qu'ils insistent toujours sur le fait qu'ils ne sont pas un club vendeur. Ils ne vendent des joueurs que lorsqu'ils veulent les vendre.
« C'est lui qui s'est le plus distingué. Ils n'ont aucune intention, absolument aucun intérêt. Si le joueur vient au Bayern Munich et dit : “Je veux partir”, alors cela pourrait être une autre proposition, ce pourrait être un autre scénario. »
Concernant les discussions autour d'un montant de transfert record, l'ancien attaquant de l'équipe de France Louis Saha avait précédemment déclaré à GOAL : « Ce sont des chiffres absolument fous. Mais je pense vraiment qu'il mérite ce genre d'éloges et de débats, parce que ce que le garçon a fait en l'espace d'un à deux ans, c'est incroyable.
« Il faut se rappeler qu'il jouait, en quelque sorte, pour Crystal Palace et je ne pense pas que les gens aient vraiment compris ce type de talent. Et c'est aussi une belle histoire, parce que quelqu'un dont on pouvait dire qu'il était nonchalant, qu'il s'en moquait, qu'il n'aimait peut-être pas le football comme nous l'aimons, a fait taire tout le monde dans ce monde et a dit : “écoutez, quand vous le faites avec votre propre identité, vous pouvez faire des choses incroyables”. Et maintenant, les gens lui courent après comme des fous. C'est magnifique. »
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À l’expiration du contrat d’Olise à l’Allianz Arena
Le Bayern a lié Olise par un contrat jusqu’en 2029, et n’est donc sous aucune pression pour se séparer de l’un de ses atouts les plus précieux. Le club espère voir la star née à Londres passer encore plusieurs années à Munich.
Le Bayern sait que des rivaux aux poches profondes suivent de près ce qui se passe en Allemagne, mais il fait lui-même partie des prétendants récurrents aux honneurs de la Ligue des champions et estime que son ambition collective peut rivaliser avec celle de n’importe quel individu.
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