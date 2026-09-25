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« Ne tirez pas de conclusions hâtives ! » : le Premier ministre Andy Burnham sort du silence après que Manchester City a été, selon certaines informations, reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation
Burnham appelle au calme
À la suite de rapports évoquant une défaite juridique catastrophique pour Manchester City, Burnham est intervenu pour tempérer les spéculations grandissantes concernant l’avenir du club. Le Premier ministre, connu pour être un fervent supporter d’Everton, s’est exprimé peu après l’annonce selon laquelle une commission indépendante avait rendu une décision dans le cadre de cette enquête de longue date.
S’exprimant auprès de ITV Granada Reports, Burnham a souligné la nécessité d’un examen approfondi des documents avant que les supporters ou les consultants ne portent un jugement définitif. « Je viens seulement d’en être informé, je pense qu’à ce stade, il s’agit de rapports. Mais s’ils sont confirmés, évidemment, je voudrai consulter le rapport de la commission indépendante », a déclaré Burnham.
Il s’est montré particulièrement prudent face aux appels immédiats à retirer au club ses titres historiques, ajoutant : « Les gens ne devraient pas tirer ce genre de conclusions hâtives. Je sais que cela a été un long processus entre le club et la Premier League. Je pense que cela a aussi été un processus assez disputé. Donc je ne pense pas qu’il soit aussi simple d’en tirer des conclusions. Je pense que nous devrions tous étudier le rapport de la commission indépendante avec beaucoup d’attention avant d’arriver à une quelconque conclusion. »
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Manchester City reste ferme tandis que la bataille juridique se poursuit
Malgré la gravité des conclusions rapportées, Manchester City a maintenu une ligne constante, réitérant sa conviction de sa propre innocence et de la validité de ses preuves. En réponse aux derniers développements, un porte-parole du club a déclaré : « Le processus de Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et il est soumis à une stricte confidentialité. En conséquence, la position de Manchester City FC reste conforme à la déclaration du club de février 2023. Le club a respecté avec diligence la procédure régulière pendant huit ans, en partant du principe que le conseil d’administration et la direction exécutive de la Premier League se comporteraient comme un régulateur indépendant, impartial et équitable, à l’abri de toute influence partisane. »
Le cœur du litige porte sur des allégations selon lesquelles City a fourni à la ligue des informations financières inexactes entre 2009 et 2018, une période durant laquelle le club s’est imposé comme la force dominante du pays. Les accusations comprennent 54 allégations de défaut de fourniture de données financières exactes et 14 infractions liées à la rémunération des joueurs et des entraîneurs.
La menace de sanctions sportives sans précédent
L’ampleur de la culpabilité rapportée a naturellement suscité un vif débat sur le type de sanction qui serait approprié pour des infractions d’une telle gravité. Si les conclusions sont confirmées au terme de la procédure d’appel, la Premier League dispose d’un large éventail d’outils disciplinaires, allant de lourdes sanctions financières à la sanction sportive ultime qu’est l’exclusion de l’élite.
Selon les règlements spécifiques de la ligue, une commission indépendante a le pouvoir de combiner différentes sanctions ou même d’en créer de nouvelles, qu’elle juge adaptées à la gravité de l’infraction. La seule véritable limite est l’exigence de proportionnalité ; toute sanction jugée excessivement sévère ou sans lien avec les infractions spécifiques pourrait être susceptible d’être annulée par un juge de rang supérieur lors de la prochaine étape de la procédure judiciaire.
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Un long processus d’appel attend les champions
Si les premiers titres se sont concentrés sur les qualificatifs de « coupable », la réalité est que la machine judiciaire continuera d’avancer lentement. Il est entendu que la procédure d’appel ne débutera pas avant plusieurs mois, faisant entrer l’affaire dans une nouvelle phase, au cours de laquelle un juge de haut rang devrait superviser les conclusions. Cela garantit que l’actuelle saison de Premier League s’achèvera probablement avant que d’éventuelles sanctions sportives définitives ne soient appliquées. La stratégie du club reste centrée sur « l’influence partisane » qui, selon lui, a pesé sur l’enquête, une accusation qu’il soutient depuis le renvoi initial au début de l’année 2023.
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