À la suite de rapports évoquant une défaite juridique catastrophique pour Manchester City, Burnham est intervenu pour tempérer les spéculations grandissantes concernant l’avenir du club. Le Premier ministre, connu pour être un fervent supporter d’Everton, s’est exprimé peu après l’annonce selon laquelle une commission indépendante avait rendu une décision dans le cadre de cette enquête de longue date.

S’exprimant auprès de ITV Granada Reports, Burnham a souligné la nécessité d’un examen approfondi des documents avant que les supporters ou les consultants ne portent un jugement définitif. « Je viens seulement d’en être informé, je pense qu’à ce stade, il s’agit de rapports. Mais s’ils sont confirmés, évidemment, je voudrai consulter le rapport de la commission indépendante », a déclaré Burnham.

Il s’est montré particulièrement prudent face aux appels immédiats à retirer au club ses titres historiques, ajoutant : « Les gens ne devraient pas tirer ce genre de conclusions hâtives. Je sais que cela a été un long processus entre le club et la Premier League. Je pense que cela a aussi été un processus assez disputé. Donc je ne pense pas qu’il soit aussi simple d’en tirer des conclusions. Je pense que nous devrions tous étudier le rapport de la commission indépendante avec beaucoup d’attention avant d’arriver à une quelconque conclusion. »