Carrick se retrouve sous le feu des projecteurs alors que Carragher a livré un verdict cinglant sur sa nomination permanente à Old Trafford. Carrick, qui avait pris le relais après le limogeage de Ruben Amorim la saison dernière, a suffisamment impressionné pour décrocher un contrat de deux ans après avoir remporté 11 de ses 16 matches à la tête de l'équipe.

Dans sa chronique pour The Telegraph, l'ancien défenseur de Liverpool n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du paysage actuel des entraîneurs à Manchester. Carragher a écrit : « Mon sentiment, c'est que si les supporters de United comprennent généralement et approuvent la décision de continuer avec Carrick, ils espèrent qu'il est la réponse à long terme pour permettre au club de recommencer à gagner la Premier League ou la Ligue des champions, tandis que le reste du monde en doute.

« Pour la plupart, on a l'impression que Carrick reste une solution intérimaire à tous points de vue, sauf de nom, à qui l'on a confié les clés d'Old Trafford jusqu'à ce qu'un super entraîneur puisse s'y installer durant l'été 2027. Carrick ne le verra pas ainsi, bien sûr, mais il y a certaines perceptions dont il sera difficile de se défaire. »



