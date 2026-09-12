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« Ne serait jamais approché par un club d’élite » : Jamie Carragher livre une évaluation brutale de Michael Carrick alors que l’icône de Liverpool qualifie le patron de Man Utd de solution « intérimaire »
Carragher remet en question le statut d’élite de Carrick
Carrick se retrouve sous le feu des projecteurs alors que Carragher a livré un verdict cinglant sur sa nomination permanente à Old Trafford. Carrick, qui avait pris le relais après le limogeage de Ruben Amorim la saison dernière, a suffisamment impressionné pour décrocher un contrat de deux ans après avoir remporté 11 de ses 16 matches à la tête de l'équipe.
Dans sa chronique pour The Telegraph, l'ancien défenseur de Liverpool n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du paysage actuel des entraîneurs à Manchester. Carragher a écrit : « Mon sentiment, c'est que si les supporters de United comprennent généralement et approuvent la décision de continuer avec Carrick, ils espèrent qu'il est la réponse à long terme pour permettre au club de recommencer à gagner la Premier League ou la Ligue des champions, tandis que le reste du monde en doute.
« Pour la plupart, on a l'impression que Carrick reste une solution intérimaire à tous points de vue, sauf de nom, à qui l'on a confié les clés d'Old Trafford jusqu'à ce qu'un super entraîneur puisse s'y installer durant l'été 2027. Carrick ne le verra pas ainsi, bien sûr, mais il y a certaines perceptions dont il sera difficile de se défaire. »
- AFP
La comparaison avec Solskjaer refait surface
Le consultant a établi des parallèles directs entre Carrick et son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, qui avait suivi un parcours similaire, passant d’un succès en tant qu’intérimaire à un contrat permanent avant d’être finalement limogé. Carragher estime que sans leur statut de légendes du club, aucun des deux hommes n’aurait été envisagé pour l’un des postes les plus prestigieux du football mondial.
Poursuivant son analyse, Carragher a déclaré : « Il est perçu au-delà d’Old Trafford de la même manière qu’Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il s’est vu confier le poste à plein temps. Leur principal argument pour obtenir le rôle d’intérimaire au départ était leur statut de grandes figures du club. Une fois qu’ils ont obtenu de bons résultats, il était logique et émotionnellement compréhensible de leur donner une chance de faire fonctionner cela sur le long terme.
« Cela ne change rien au fait que sur la seule base de leurs CV d’entraîneur, ils n’auraient jamais été approchés par un autre club d’élite en Angleterre ou en Europe, et que d’autres n’auraient pas non plus eu d’attachement sentimental à prendre en compte au moment d’évaluer l’opportunité de leur offrir un contrat permanent. »
Investissement et difficultés en début de saison
Carrick a été fortement soutenu lors du mercato estival afin de s'assurer que son effectif puisse lutter sur plusieurs fronts. Manchester United a autorisé une dépense conséquente de 140 millions de livres sterling, en recrutant notamment Youri Tielemans, Carlos Baleba et Andrey Santos pour renforcer ses options au milieu de terrain.
United a subi une défaite choc 2-0 contre Hull City, promu cette saison, lors de son match d'ouverture, un résultat qui a immédiatement mis Carrick sous pression auprès des supporters comme des médias. S'ils sont parvenus à redresser légèrement la barre avec une victoire arrachée face à Ipswich Town et un nul frustrant contre Everton, les performances irrégulières ont peu contribué à faire taire les sceptiques comme Carragher.
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Des tests cruciaux à l’horizon
Malgré les soubresauts sur la scène nationale, United a tout de même lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire convaincante contre le débutant azerbaïdjanais Sabah FK, offrant un aperçu du potentiel de l’effectif. Cependant, le véritable test du management de Carrick viendra dans le contexte à très fort enjeu du derby de Manchester ce week-end.
Une défaite contre son rival local ne ferait qu’intensifier l’idée que Carrick se situe un cran en dessous des « super coaches » évoqués par Carragher. Alors que l’échéance 2027 se rapproche, chaque résultat à Old Trafford est examiné à travers le prisme de la viabilité à long terme.
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