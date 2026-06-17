« Ne rien gagner lui a été bénéfique » : comment sa première saison blanche au Bayern Munich a profité à Harry Kane, l’attaquant anglais qui vise désormais un titre de champion du monde pour enrichir son palmarès

Ironiquement, c’est l’absence de titre immédiat à Munich qui a ravivé la flamme qui anime aujourd’hui Kane. Après des saisons entières sans trophée à Tottenham, sa première année en Allemagne s’est également conclue sans médaille, provoquant une vague de moqueries sur les réseaux sociaux. Selon des sources proches du joueur, cette frustration n’a fait que renforcer sa détermination. « Ne rien remporter lors de cette première saison l’a en fait aidé », a confié un proche au Daily Mail. « C’était comme pour Pep Guardiola à Manchester City lors de sa première saison. Ça motive. Harry a toujours été un gagnant, mais on voit désormais quelque chose de différent dans son regard. »

Une autre source a confié au Mail : « Il s’est affranchi du tribalisme de la Premier League. Son esprit est clair. Physiquement, il est au meilleur de sa forme. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. »

Depuis, Kane a conjuré le sort en décrochant deux Bundesliga et une DFB-Pokal. Cette nouvelle collection de trophées a rehaussé son image, tant sur la scène nationale qu’internationale. L’avant-centre en a convenu juste avant le premier match de l’Angleterre au Mondial : « La perception que l’on a de moi a probablement changé ces dernières années. Avoir gagné ces titres change le regard du public et, sans doute, celui de mes coéquipiers. »