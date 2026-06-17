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« Ne rien gagner lui a été bénéfique » : comment sa première saison blanche au Bayern Munich a profité à Harry Kane, l’attaquant anglais qui vise désormais un titre de champion du monde pour enrichir son palmarès
Le soutien apporté à Kompany
Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, est convaincu des qualités physiques et de l’impact de son avant-centre. Malgré les interrogations récurrentes sur la tendance du capitaine anglais à fléchir en fin de saison, le technicien belge affirme avoir découvert un joueur différent en Bavière cette année. « Dois-je accepter qu’il ait baissé de régime lors des saisons précédentes ? Ce n’est pas ce que j’ai constaté », a-t-il déclaré. « Ne disons pas qu’il a l’air fatigué et que c’est ce qui se passe chaque année, ce n’est pas vrai. J’ai constaté son impact. Il est exactement là où il doit être en ce moment. »
Les chiffres lui donnent raison : l’attaquant a déjà inscrit 61 buts pour le club bavarois lors de la saison 2025-2026. Quant à l’idée selon laquelle Kane arriverait systématiquement aux tournois avec « les jambes lourdes », comme l’ont suggéré ses difficultés à l’Euro 2024, elle est fermement contestée par ceux qui le voient s’entraîner chaque jour à la Säbener Straße.
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Un mal pour un bien
Ironiquement, c’est l’absence de titre immédiat à Munich qui a ravivé la flamme qui anime aujourd’hui Kane. Après des saisons entières sans trophée à Tottenham, sa première année en Allemagne s’est également conclue sans médaille, provoquant une vague de moqueries sur les réseaux sociaux. Selon des sources proches du joueur, cette frustration n’a fait que renforcer sa détermination. « Ne rien remporter lors de cette première saison l’a en fait aidé », a confié un proche au Daily Mail. « C’était comme pour Pep Guardiola à Manchester City lors de sa première saison. Ça motive. Harry a toujours été un gagnant, mais on voit désormais quelque chose de différent dans son regard. »
Une autre source a confié au Mail : « Il s’est affranchi du tribalisme de la Premier League. Son esprit est clair. Physiquement, il est au meilleur de sa forme. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. »
Depuis, Kane a conjuré le sort en décrochant deux Bundesliga et une DFB-Pokal. Cette nouvelle collection de trophées a rehaussé son image, tant sur la scène nationale qu’internationale. L’avant-centre en a convenu juste avant le premier match de l’Angleterre au Mondial : « La perception que l’on a de moi a probablement changé ces dernières années. Avoir gagné ces titres change le regard du public et, sans doute, celui de mes coéquipiers. »
L’atout du mode de vie allemand
En quittant l’intensité implacable de la Premier League, Kane a pu préserver son intégrité physique, ce qui lui arrivait rarement à Tottenham. La Bundesliga, qui compte 18 clubs et inclut une trêve hivernale, lui a permis de recharger ses batteries. « Tout le monde sait que les joueurs de Premier League sont fatigués en fin de saison », rappelle Christian Falk, journaliste à BILD. « Mais Harry, eh bien, il joue en Allemagne maintenant ! Il m’a dit à quel point il avait apprécié sa trêve hivernale en famille, et à quel point il se sent bien maintenant grâce à cela.
Avant de repartir, il nous a lancé : “Ce titre, c’est pour le Bayern, les gars, mais désolé, le prochain ne sera pas pour l’Allemagne !” Une bonne nouvelle pour l’Angleterre, mais une mauvaise pour nous : croyez-moi, il est au sommet de sa forme. Ce sera le meilleur Harry Kane que vous ayez jamais vu dans un tournoi. Il nous a confié espérer disputer une finale contre l’Allemagne. Mais bon, ce n’est pas nous qui l’avons, c’est vous ! »
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Un engagement personnel en faveur de l'excellence
Kane ne se contente pas de l’entraînement en club pour rester au sommet ; il a massivement investi dans son propre staff de scientifiques du sport, dont fait partie le kinésithérapeute privé espagnol Dr Alejandro Elorriaga. « C’est un génie », assure au Mail une source proche du dossier. « Il est capable de trouver un nerf dans votre bras qui est relié à votre cheville ! ».
Les supporters anglais espèrent que Kane saura transposer sa forme éclatante en club sur la scène internationale, mercredi soir, lorsque l’équipe de Thomas Tuchel affrontra la Croatie pour son premier match de poule de la Coupe du monde 2026.