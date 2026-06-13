Compte tenu du montant de son transfert, qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros, les supporters de Liverpool étaient en droit d’attendre davantage que 15 actions décisives de la part d’un joueur qui en avait accumulé plus du double lors de sa dernière saison au Bayer Leverkusen.
S’il a livré des performances prometteuses face à des équipes comme Newcastle, son impact à Anfield reste bien en deçà de celui de son homologue n°10, Rayan Cherki, à l’Etihad, ce qui ternit l’image de Wirtz, d’autant plus que le Français avait suscité l’intérêt de Liverpool avant d’être recruté par Manchester City pour seulement 34 millions de livres (45 millions de dollars).
Plusieurs circonstances atténuantes sont toutefois à prendre en compte, la principale étant que la saison de Liverpool a été un véritable désastre. Wirtz a rejoint un effectif alors champion en titre et annoncé comme candidat à la Ligue des champions ; pourtant, après une élimination sans gloire face au Paris Saint-Germain en quarts de finale, les Reds n’ont assuré leur qualification pour la C1 de l’année suivante qu’à la toute dernière journée de Premier League.