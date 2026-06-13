Jamie Carragher s’inquiétait déjà du fait que l’international allemand se contentait de « jouer proprement » avec le ballon, tandis que Gary Neville estimait que la solution supposée au manque de créativité du milieu de terrain était devenue un « problème » pour Liverpool.

« On marche sur des œufs avec lui depuis quelques mois, en prétextant qu’il est jeune, qu’il arrive dans un nouveau pays, mais c’est un joueur qui vaut plus de 100 millions de livres sterling, il va falloir qu’il se montre à la hauteur rapidement », a déclaré l’ancien arrière latéral de Manchester United sur son propre podcast après la défaite insipide 3-0 de Liverpool à Manchester City en novembre.

« Aujourd’hui, j’ai trouvé que Wirtz avait l’air d’un gamin. Ce qui n’est pas acceptable. Il s’est fait bouger sur le terrain et n’a pas été au niveau techniquement, donc sa performance m’a vraiment inquiété. C’est un international allemand de renom, et il semble bien en deçà de ce qu’on attend physiquement en Premier League. »