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Florian Wirtz Germany World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Ne rayez pas encore Florian Wirtz de la liste ! Le maître à jouer de la Nationalmannschaft a l’occasion de faire taire les sceptiques de Liverpool en brillant lors de la Coupe du monde

Analysis
Allemagne
F. Wirtz
Coupe du monde
Liverpool
FEATURES
Allemagne vs Curaçao

Au cœur de la série noire sans précédent que Liverpool a traversée l’automne dernier, la forme de Florian Wirtz a fait l’objet de vifs débats. Gary Lineker figurait parmi les voix estimant que le numéro 10 pourrait tirer profit d’un passage sur le banc d’Arne Slot, et donc hors des projecteurs. « Ne croyez pas qu’il n’est pas affecté par cette situation en ce moment », a déclaré l’ancien international anglais sur le podcast « The Rest is Football ».

Cependant, Lineker n’a aucun doute : le joueur recruté 100 millions de livres sterling finira par s’imposer à Liverpool.

« Nous l’avons vu jouer en Ligue des champions, et nous savons de quoi il est capable », a souligné Lineker. « Je ne me base pas sur la Bundesliga ; je me base sur l’Europe, et il a commencé si jeune.

Il finira par s’imposer, et je suis convaincu qu’il y parviendra… C’est un très bon footballeur. » Reste que tout le monde n’était pas aussi persuadé.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Petit garçon » Ainsi est surnommé le jeune joueur, une appellation qui, dans le jargon du football, évoque à la fois sa silhouette menue et sa précocité prometteuse.

    Jamie Carragher s’inquiétait déjà du fait que l’international allemand se contentait de « jouer proprement » avec le ballon, tandis que Gary Neville estimait que la solution supposée au manque de créativité du milieu de terrain était devenue un « problème » pour Liverpool.

    « On marche sur des œufs avec lui depuis quelques mois, en prétextant qu’il est jeune, qu’il arrive dans un nouveau pays, mais c’est un joueur qui vaut plus de 100 millions de livres sterling, il va falloir qu’il se montre à la hauteur rapidement », a déclaré l’ancien arrière latéral de Manchester United sur son propre podcast après la défaite insipide 3-0 de Liverpool à Manchester City en novembre.

    « Aujourd’hui, j’ai trouvé que Wirtz avait l’air d’un gamin. Ce qui n’est pas acceptable. Il s’est fait bouger sur le terrain et n’a pas été au niveau techniquement, donc sa performance m’a vraiment inquiété. C’est un international allemand de renom, et il semble bien en deçà de ce qu’on attend physiquement en Premier League. »

    • Publicité
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vous n’êtes pas un adepte des grands rendez-vous ?

    Wirtz a pris un peu de masse musculaire, ce dont il avait grand besoin, au cours de sa première saison en Angleterre. « Je devais devenir un peu plus fort », a-t-il admis.

    Ses statistiques de buts et de passes décisives se sont certes améliorées après son premier match gagnant (2-1 contre les Wolves le 27 décembre), mais son manque d’impact sur les grandes rencontres demeurait préoccupant. Carragher a donc estimé qu’il n’avait d’autre choix que de le critiquer après une nouvelle prestation inefficace lors de la défaite 3-2 de Liverpool face à Manchester United le 3 mai.

  • Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Une promenade de santé »

    « Le seul joueur qui, selon moi, a eu la vie très facile, c'est Florian Wirtz », a déclaré l'ancien défenseur des Reds sur Sky Sports. « Je n'ai jamais changé de club, et encore moins déménagé dans un autre pays. Mais je pense qu'on lui a laissé du temps. On a été très, très indulgents.

    Il a été médiocre aujourd’hui. Et même si Liverpool joue vraiment bien, il y a toujours [Dominik] Szoboszlai et, par moments cette saison, [Mohamed] Salah. Salah n’est pas le Salah de la saison dernière, mais il reste l’un des meilleurs attaquants de Liverpool.

    « J’ai commenté le match de Liverpool à Burnley en début de saison et j’ai décrit Wirtz comme soigné et précis ; j’étais indulgent à l’époque. Je ne le décrirais pas différemment aujourd’hui, alors qu’il est déjà à Liverpool depuis un an. »


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Une comparaison peu flatteuse

    Compte tenu du montant de son transfert, qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros, les supporters de Liverpool étaient en droit d’attendre davantage que 15 actions décisives de la part d’un joueur qui en avait accumulé plus du double lors de sa dernière saison au Bayer Leverkusen.

    S’il a livré des performances prometteuses face à des équipes comme Newcastle, son impact à Anfield reste bien en deçà de celui de son homologue n°10, Rayan Cherki, à l’Etihad, ce qui ternit l’image de Wirtz, d’autant plus que le Français avait suscité l’intérêt de Liverpool avant d’être recruté par Manchester City pour seulement 34 millions de livres (45 millions de dollars).

    Plusieurs circonstances atténuantes sont toutefois à prendre en compte, la principale étant que la saison de Liverpool a été un véritable désastre. Wirtz a rejoint un effectif alors champion en titre et annoncé comme candidat à la Ligue des champions ; pourtant, après une élimination sans gloire face au Paris Saint-Germain en quarts de finale, les Reds n’ont assuré leur qualification pour la C1 de l’année suivante qu’à la toute dernière journée de Premier League.

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    « Ça m'a rendu plus fort » Cette phrase, souvent utilisée dans le jargon footballistique, résume la capacité d'un joueur à tirer parti des épreuves pour renforcer son mental et son jeu.

    Il n’est donc pas surprenant que Wirtz ait retrouvé son niveau de Leverkusen sous le maillot de l’Allemagne, en particulier cette année.

    Julian Nagelsmann y est pour beaucoup : il a constamment soutenu le milieu offensif polyvalent et l’a aligné d’entrée à chaque rencontre des Bleus depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. Un soutien que Wirtz a naturellement savouré.

    « Ce n’était pas une période facile [lors de la première moitié de saison] », a-t-il confié à Sportschau après avoir marqué un but et délivré deux passes décisives lors de la victoire 4-3 en amical contre la Suisse en mars. « Mais il m’a dit que ce n’était pas toujours mauvais de connaître un passage à vide ; qu’il fallait parfois essuyer un revers pour en ressortir plus fort. C’est ainsi que je le perçois aujourd’hui : cette période m’a rendu un peu plus fort. »

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Un joueur de premier plan

    Nagelsmann partage pleinement cet avis et estime qu’un joueur qui est « déjà une référence dans le monde du football » a le potentiel pour se révéler comme une star mondiale au cours des six prochaines semaines.

    « Florian est incroyablement talentueux et possède l’énergie nécessaire pour imposer notre style de jeu », s’est enthousiasmé le sélectionneur allemand. « Lothar Matthäus lui a un jour attribué la note A+ et qui pourrait ne pas être d’accord ? Personne. »

    Malgré les épreuves traversées lors d’une première saison difficile à Liverpool, Wirtz reste, à l’évidence, un joueur de grand talent. Il pourrait bien le rappeler à tous durant la Coupe du monde.

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