Après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale, son meilleur buteur de l'histoire semblait avoir tiré un trait sur sa carrière internationale. Mais Ronaldo est intervenu pour conseiller le joueur de 34 ans, estimant qu'il n'était pas judicieux de prendre une décision irrévocable dans l'émotion d'une sortie de tournoi.

Dans une interview accordée à Rede Ronaldo et TNT Sports Brasil, l’ancien attaquant a été catégorique : « Ne t’impose aucune exigence et ne prends aucune décision pour l’instant, ce n’est pas nécessaire. Personne n’a besoin de trancher quoi que ce soit tout de suite », a-t-il déclaré, souhaitant laisser au meneur de jeu le temps de digérer sa déception.