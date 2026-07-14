GOAL/Getty
Traduit par
« Ne prends aucune décision pour l'instant ! » : Ronaldo exhorte Neymar à reconsidérer sa retraite internationale, estimant qu'il s'est « sacrifié » pour la Coupe du monde 2026
Fenomeno appelle au calme
Après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale, son meilleur buteur de l'histoire semblait avoir tiré un trait sur sa carrière internationale. Mais Ronaldo est intervenu pour conseiller le joueur de 34 ans, estimant qu'il n'était pas judicieux de prendre une décision irrévocable dans l'émotion d'une sortie de tournoi.
Dans une interview accordée à Rede Ronaldo et TNT Sports Brasil, l’ancien attaquant a été catégorique : « Ne t’impose aucune exigence et ne prends aucune décision pour l’instant, ce n’est pas nécessaire. Personne n’a besoin de trancher quoi que ce soit tout de suite », a-t-il déclaré, souhaitant laisser au meneur de jeu le temps de digérer sa déception.
- AFP
Un sacrifice pour la Seleção
Ronaldo a salué l’effort physique colossal fourni par Neymar pour être simplement présent à la Coupe du monde nord-américaine. Victime de pépins physiques depuis des mois, l’attaquant a tout de même disputé la défaite surprise du Brésil 2-1 contre la Norvège, un revers qui a provoqué ses larmes en conférence de presse.
« Il va retourner dans son club, il va rejouer. On ne doit pas oublier qu’il sort de deux années marquées par de graves blessures », a expliqué Ronaldo. « Il s’est sacrifié pour cette Coupe du monde. Il va retrouver son rythme. Il va enchaîner 10, 15 matchs d’affilée. Il va recommencer à marquer des buts, il va retrouver sa confiance. »
Ancelotti et la route vers 2030
Le champion du monde 2002 estime qu'un Neymar préservé sur le plan physique demeurera un atout majeur pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Bien que l'attaquant brésilien ait récemment assisté à un tournoi de la World Series of Poker après son élimination, Ronaldo anticipe un retour de sa flamme compétitive dès la reprise du championnat, une fois les séquelles de ses blessures effacées.
« D'ici peu, il retrouvera son enthousiasme et, qui sait, Ancelotti pourrait même l'envisager comme une option pour l'équipe nationale brésilienne », a ajouté l'ancien Madrilène. Il a rappelé que le talent de Neymar n'avait jamais été remis en cause : « Il possède les qualités techniques nécessaires. Maintenant, il doit être en bonne forme physique pour faire la différence. »
Conseils pour la retraite et vidéos sur l’IA
La position initiale de Neymar semblait définitive lorsqu’il s’est exprimé au MetLife Stadium, déclarant : « J’ai essayé. J’ai essayé. Ça a commencé ici et ça s’est terminé ici. C’est fini maintenant. » Ces propos ont suscité une vague de tristesse au Brésil pour une carrière qui a permis de marquer 80 buts en sélection, mais qui n’a jamais abouti à ce sixième titre mondial tant convoité par le pays.
Pourtant, les réseaux sociaux spéculent déjà sur un retour en 2030. Le joueur a récemment réagi avec des emojis émouvants à une vidéo générée par IA le montrant en train de tenter une dernière fois de remporter le trophée. Avec Ronaldo qui vient désormais ajouter sa voix influente à celles qui lui demandent de rester, la porte reste grande ouverte pour un revirement sensationnel.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles