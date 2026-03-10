Tous les regards se tournent vers le Santiago Bernabéu alors que City et Madrid s'apprêtent à s'affronter dans un match aller à haut risque des huitièmes de finale. Alors que City aborde ce match avec neuf victoires et deux nuls lors de ses 11 derniers matchs, Guardiola a fait part de ses inquiétudes quant aux risques liés à un événement d'une telle ampleur, soulignant le poids psychologique de devoir affronter le club le plus titré de la compétition dans son propre fief.

Lors de son discours d'avant-match, Guardiola a exhorté ses joueurs à rester fidèles à leur style malgré la pression. « Essayez d'être vous-mêmes. Essayez d'affronter l'adversaire sans trop vous soucier des conséquences », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Si nous sommes éliminés, félicitez Madrid, mais au moins, soyez vous-mêmes. C'est toujours ma préoccupation lors des grandes rencontres en mars et avril. Parfois, ce n'est pas possible parce que l'adversaire est trop fort ou parce que vous ne pouvez pas imposer votre jeu, mais au moins, essayez. Jouez mieux que l'adversaire ».

Il a également souligné les nuances tactiques qui décident souvent de l'issue de ces matchs d'élite : « Il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont une arme incroyable, surtout en Premier League. Mais jouez mieux que l'adversaire. Parfois, vous ne jouez pas beaucoup et vous passez, mais j'essaie toujours de dire "ok". »