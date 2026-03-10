AFP
Traduit par
« Ne pensez pas aux conséquences » - Pep Guardiola met en garde les stars de Manchester City avant le match décisif contre le Real Madrid en Ligue des champions : « Soyez vous-mêmes »
Guardiola privilégie l'identité au détriment des résultats
Tous les regards se tournent vers le Santiago Bernabéu alors que City et Madrid s'apprêtent à s'affronter dans un match aller à haut risque des huitièmes de finale. Alors que City aborde ce match avec neuf victoires et deux nuls lors de ses 11 derniers matchs, Guardiola a fait part de ses inquiétudes quant aux risques liés à un événement d'une telle ampleur, soulignant le poids psychologique de devoir affronter le club le plus titré de la compétition dans son propre fief.
Lors de son discours d'avant-match, Guardiola a exhorté ses joueurs à rester fidèles à leur style malgré la pression.
« Essayez d'être vous-mêmes. Essayez d'affronter l'adversaire sans trop vous soucier des conséquences », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Si nous sommes éliminés, félicitez Madrid, mais au moins, soyez vous-mêmes. C'est toujours ma préoccupation lors des grandes rencontres en mars et avril. Parfois, ce n'est pas possible parce que l'adversaire est trop fort ou parce que vous ne pouvez pas imposer votre jeu, mais au moins, essayez. Jouez mieux que l'adversaire ».
Il a également souligné les nuances tactiques qui décident souvent de l'issue de ces matchs d'élite : « Il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont une arme incroyable, surtout en Premier League. Mais jouez mieux que l'adversaire. Parfois, vous ne jouez pas beaucoup et vous passez, mais j'essaie toujours de dire "ok". »
- AFP
Tirer parti des cicatrices continentales du passé
L'obsession de Guardiola à « être soi-même » découle d'un sentiment qui l'habite depuis le début de sa carrière, à savoir que ses équipes n'ont pas toujours atteint leur véritable potentiel dans les moments les plus stressants. En repensant à ses mandats à Barcelone et au Bayern Munich, ainsi qu'à son passage à Manchester, il a admis ressentir une insatisfaction persistante quant à la manière dont ses équipes ont historiquement géré la pression des phases à élimination directe de la Ligue des champions.
« Il est difficile d'arriver la première année et de gagner, mais cette équipe a vécu des expériences passées qui l'ont aidée à mûrir », explique le manager de City. « Perdre ici dans les dernières minutes ou être éliminé contre Tottenham [en 2019], alors que nous étions souvent excellents, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu cela et nous devons voir comment nous réagissons. Et ce n'est pas facile, car depuis que j'étais entraîneur à Barcelone, je n'ai jamais eu le sentiment, au Bayern Munich et à Manchester City, que nous étions à la hauteur de ce que nous étions censés être. C'est toujours ce que j'ai ressenti. À Anfield, avec Jürgen (Klopp) qui jouait en Ligue des champions. »
L'évolution d'une nouvelle équipe de City
Si le triomphe de 2023 à Istanbul a prouvé que City pouvait « se traîner jusqu'à la ligne d'arrivée » même lorsqu'il ne jouait pas à son meilleur niveau, la composition actuelle de l'équipe est différente. Avec le départ de nombreux joueurs ayant remporté le triplé, Guardiola travaille désormais avec un groupe plus jeune, parfois irrégulier, qui a perdu des points face à des équipes comme Nottingham Forest et Brighton cette saison, mais qui reste fermement en lice pour remporter quatre trophées.
- Getty Images Sport
Madrid en difficulté en raison de nombreux blessés
Malgré ses irrégularités en championnat, cette équipe de City a démontré une capacité remarquable à trouver le chemin de la victoire, après s'être déjà imposée au Bernabeu et à Anfield cette saison.
Madrid, en revanche, a connu quelques difficultés ces dernières semaines sous la houlette de son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa. Les défaites contre Osasuna et Getafe en Liga lui ont fait perdre quatre points sur Barcelone dans la course au titre. La situation n'a fait qu'empirer avec l'arrivée d'Alvaro Carreras sur la liste des blessés, qui comprend déjà Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo et Eder Militao.
Publicité