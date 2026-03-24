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« Ne pas recruter de mauvais joueurs » : le dilemme posé par Edu et ses collègues dans le football moderne, alors que Nottingham Forest remet le poste de directeur sportif sous les feux de la rampe
L'époque où Clough exerçait un contrôle total est révolue depuis longtemps
À l'époque où Brian Clough menait Forest à la conquête du titre de champion et à deux victoires consécutives en Coupe d'Europe, les entraîneurs détenaient un pouvoir quasi absolu. Les propriétaires mettaient des fonds à disposition pour les nouvelles recrues, mais c'était l'homme sur le banc qui identifiait les cibles et élaborait des stratégies pour intégrer au mieux ces nouveaux venus dans un schéma tactique.
Les entraîneurs principaux sont désormais à la mode, ceux qui se trouvent sur la ligne de touche rendant compte à plusieurs niveaux de hiérarchie au-dessus d’eux. La logique derrière ces multiples niveaux de contrôle a toujours été assez solide, la pression et la responsabilité étant réparties sur plusieurs épaules, plutôt que d’être concentrées sur une seule.
Cependant, le fait d'avoir plusieurs voix qui s'ajoutent à une discussion donnée va inévitablement conduire à des divergences d'opinion et à des disputes occasionnelles. Cela pourrait être considéré comme positif à certains égards, car un regard neuf permet souvent de repérer ce que d'autres ont manqué, mais la responsabilité des résultats incombera toujours à ceux qui composent l'équipe.
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Forest est entré dans l'histoire avec quatre entraîneurs permanents au cours de la saison 2025-2026
Si le club a une certaine philosophie de jeu en tête, alors la politique de recrutement doit s’y conformer. Lorsque ce n’est pas le cas, des divisions apparaissent rapidement. C’est ce qui s’est produit à Forest au cours d’une saison marquée par des records peu glorieux, avec la nomination de quatre entraîneurs permanents : Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche et Vitor Pereira se sont tous succédé à Trentside.
Nuno se serait heurté à Edu, recruté par l’énigmatique propriétaire Evangelos Marinakis pour superviser les activités de son écurie de clubs de football professionnels. Les accusations concernant les difficultés des Reds – qui ont conduit à une nouvelle lutte contre la relégation – ont principalement été dirigées vers Edu. Il aurait été écarté après seulement huit mois à un poste de direction.
Le modèle du directeur sportif est-il une bonne chose ou une source de problèmes ?
L'ancien attaquant de Forest, Harewood, s'est confié en exclusivité à GOAL via le site affilié à un casino européen Casino Zonder Cruks. Interrogé sur la question de savoir si le modèle du directeur sportif est source de problèmes, il a répondu : « Oui et non. Les joueurs qu’il recrute sont de bons joueurs. Mais ce ne sont tout simplement pas les joueurs qui correspondent à la vision d’un entraîneur, à la façon dont il envisage son jeu.
« Chaque entraîneur a sa propre méthode et sa propre vision des choses. Et il a des joueurs qui correspondent à son profil. Mais en même temps, les entraîneurs et les propriétaires ne recrutent pas des joueurs médiocres. Ce sont de bons joueurs. Il faut juste un bon entraîneur pour tirer le meilleur d’eux. C’est donc un autre grain de sable dans les rouages.
« Les joueurs de Forest sont de bons joueurs. Ce sont tous d’excellents joueurs. Mais pour une raison ou une autre, les entraîneurs n’ont pas su tirer parti de ce dont ces joueurs sont capables pour les faire jouer comme il le souhaite. Ce qui est toujours difficile.
« Mais c’est pour ça qu’il vous a fait venir. Donc, si vous acceptez un poste d’entraîneur, vous vous rendez d’abord sur place pour une réunion, vous faites votre travail de diligence raisonnable et on vous dit quels joueurs vous avez à votre disposition. Si vous savez cela, vous savez que vous allez devoir faire votre travail avec ces joueurs. Vous savez donc à l’avance ce que vous devez faire.
« Parfois, il faut aussi voir les choses de l’autre côté. Si un entraîneur arrive pour prendre les rênes d’un club et qu’il constate ce qu’il y a et ce qu’il faut faire, ce sont les joueurs avec lesquels il doit composer, ceux avec lesquels il doit travailler et essayer de tirer le meilleur d’eux. »
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La lutte pour le maintien en Premier League : le Forest pourra-t-il éviter les départs cet été ?
Le manque de régularité a été un problème pour Forest, après sa septième place et sa qualification pour l'Europe lors de la saison 2024-2025. On estime que le mercato a largement contribué à ce revirement soudain de situation, les recrues recrutées ne correspondant pas au style de jeu qui avait permis au club de remonter en flèche au classement de la Premier League.
Les Reds se battent désormais pour leur maintien en première division, parvenant pour l'instant à garder la tête hors de l'eau, et les spéculations vont déjà bon train quant à ce que le prochain mercato apportera. Pereira, qui a vu son équipe atteindre les quarts de finale de l'Europa League, dispose encore de sept matchs pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exode massif des meilleurs talents du City Ground cet été.