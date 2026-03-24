« Ne pas recruter de mauvais joueurs » : le dilemme posé par Edu et ses collègues dans le football moderne, alors que Nottingham Forest remet le poste de directeur sportif sous les feux de la rampe

L'ancien attaquant de Forest, Harewood, s'est confié en exclusivité à GOAL via le site affilié à un casino européen Casino Zonder Cruks. Interrogé sur la question de savoir si le modèle du directeur sportif est source de problèmes, il a répondu : « Oui et non. Les joueurs qu’il recrute sont de bons joueurs. Mais ce ne sont tout simplement pas les joueurs qui correspondent à la vision d’un entraîneur, à la façon dont il envisage son jeu.

« Chaque entraîneur a sa propre méthode et sa propre vision des choses. Et il a des joueurs qui correspondent à son profil. Mais en même temps, les entraîneurs et les propriétaires ne recrutent pas des joueurs médiocres. Ce sont de bons joueurs. Il faut juste un bon entraîneur pour tirer le meilleur d’eux. C’est donc un autre grain de sable dans les rouages.

« Les joueurs de Forest sont de bons joueurs. Ce sont tous d’excellents joueurs. Mais pour une raison ou une autre, les entraîneurs n’ont pas su tirer parti de ce dont ces joueurs sont capables pour les faire jouer comme il le souhaite. Ce qui est toujours difficile.

« Mais c’est pour ça qu’il vous a fait venir. Donc, si vous acceptez un poste d’entraîneur, vous vous rendez d’abord sur place pour une réunion, vous faites votre travail de diligence raisonnable et on vous dit quels joueurs vous avez à votre disposition. Si vous savez cela, vous savez que vous allez devoir faire votre travail avec ces joueurs. Vous savez donc à l’avance ce que vous devez faire.

« Parfois, il faut aussi voir les choses de l’autre côté. Si un entraîneur arrive pour prendre les rênes d’un club et qu’il constate ce qu’il y a et ce qu’il faut faire, ce sont les joueurs avec lesquels il doit composer, ceux avec lesquels il doit travailler et essayer de tirer le meilleur d’eux. »