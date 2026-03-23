Ne pars pas maintenant, Pep ! Le dernier projet de Man City commence tout juste à prendre forme et Guardiola doit voir jusqu'où il peut l'emmener

Même si la Carabao Cup n'est que le quatrième trophée le plus important que City espère remporter chaque année, cette victoire, si convaincante et obtenue face à l'équipe que Guardiola a qualifiée à juste titre de meilleure d'Angleterre – voire d'Europe –, en dit long.

Quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, alors que City espère toujours rattraper Arsenal dans la course au titre et qu'il a de bonnes chances de remporter la FA Cup, Guardiola pourra toujours savourer ce moment. Il se souviendra avec émotion de la façon dont il a déjoué son ancien apprenti Mikel Arteta et de la manière dont Nico O'Reilly, ce supporter de City issu du centre de formation que Guardiola a intégré pour la première fois à l'entraînement de l'équipe première alors qu'il avait 17 ans, a fait tomber les Gunners en l'espace de quatre minutes.

Certains diront que c'est une excellente raison pour Guardiola de se retirer à la fin de cette saison, un an avant la fin de son contrat, et de partir la tête haute. C'est ce que beaucoup attendent de lui. Mais après avoir vu exactement de quoi cette équipe jeune et toute nouvelle est capable, Guardiola devrait rester et voir jusqu'où il peut les mener...



