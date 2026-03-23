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Pep Guardiola Man City stay GFXGOAL
Richard Martin

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Ne pars pas maintenant, Pep ! Le dernier projet de Man City commence tout juste à prendre forme et Guardiola doit voir jusqu'où il peut l'emmener

La dernière victoire de Manchester City contre Arsenal en finale de la Coupe de la Ligue avait marqué le début de la dynastie de Pep Guardiola. Ainsi, la victoire de dimanche contre les Gunners à Wembley, qui lui a permis de remporter le trophée pour la cinquième fois – un record parmi tous les entraîneurs de l'histoire de la compétition –, serait sans aucun doute une manière idéale de clore la décennie de domination de l'entraîneur catalan dans le football anglais.

Même si la Carabao Cup n'est que le quatrième trophée le plus important que City espère remporter chaque année, cette victoire, si convaincante et obtenue face à l'équipe que Guardiola a qualifiée à juste titre de meilleure d'Angleterre – voire d'Europe –, en dit long.

Quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, alors que City espère toujours rattraper Arsenal dans la course au titre et qu'il a de bonnes chances de remporter la FA Cup, Guardiola pourra toujours savourer ce moment. Il se souviendra avec émotion de la façon dont il a déjoué son ancien apprenti Mikel Arteta et de la manière dont Nico O'Reilly, ce supporter de City issu du centre de formation que Guardiola a intégré pour la première fois à l'entraînement de l'équipe première alors qu'il avait 17 ans, a fait tomber les Gunners en l'espace de quatre minutes.

Certains diront que c'est une excellente raison pour Guardiola de se retirer à la fin de cette saison, un an avant la fin de son contrat, et de partir la tête haute. C'est ce que beaucoup attendent de lui. Mais après avoir vu exactement de quoi cette équipe jeune et toute nouvelle est capable, Guardiola devrait rester et voir jusqu'où il peut les mener...


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Un exploit encore plus remarquable qu'en 2018

    Guardiola n'a pas tardé à établir un parallèle entre la victoire de dimanche et la large victoire 3-0 remportée face à l'Arsenal d'Arsène Wenger en 2018. Il a déclaré : « C'est comme il y a dix ans, lorsque nous avons disputé ici notre première Carabao Cup contre Arsenal. C'est la première finale de James [Trafford], Matheus [Nunes] vient d'arriver, [Abdukodir] Khusanov n'est ici que depuis un an, Nico [O'Reilly] m'a impressionné dès sa première saison, et c'est la première finale qu'Antoine [Semenyo] dispute. »

    Mais le contexte de ces deux finales était très différent. En 2018, City était déjà en bonne voie pour remporter son premier titre de Premier League et un record de 100 points, tandis qu’Arsenal vivait les derniers instants de l’ère Arsène Wenger. Lorsque les deux équipes se sont retrouvées cinq jours plus tard en Premier League, on pouvait voir de nombreuses places vides à l’Emirates Stadium, où le sentiment des supporters était à son paroxysme.

    Aujourd’hui, Arsenal semble en passe de remporter le championnat, avec neuf points d’avance sur City, bien qu’ayant disputé un match de plus, et se trouve en bonne position pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, en plus d’être parmi les huit derniers de la FA Cup.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des résultats impressionnants

    Selon ce qu’on disait, City semblait approcher de la fin de l’ère Guardiola et, au cours des cinq matchs précédant cette finale, le club avait fait match nul contre Nottingham Forest et West Ham, avant d’être éliminé de la Ligue des champions après deux défaites consécutives face au Real Madrid.

    « Personne n’aurait mis un sou, pas même moi, sur cette victoire », a ajouté Guardiola. « Arsenal est la meilleure équipe jusqu’à présent, cela ne fait aucun doute. Aujourd’hui, c’était un véritable défi. J’ai dit aux joueurs : “Aujourd’hui, nous allons voir quel est notre niveau face à la meilleure équipe, ce dont nous sommes capables.” »

    Après avoir montré à quel point ce niveau peut être élevé, il serait fou pour Guardiola de quitter cette équipe à ce stade. Si la performance de dimanche a été de loin la meilleure de City cette saison face à une équipe de haut niveau, ce n’était pas son premier grand résultat de la saison.

    Ils ont battu Liverpool à domicile et à l'extérieur, pour la première fois en une saison depuis 1937. En septembre, ils étaient à deux doigts de s'imposer à l'Emirates Stadium sans l'égalisation de dernière minute de Gabriel Martinelli. Ils ont écrasé Manchester United à domicile et, bien qu'ils aient perdu à Old Trafford, ils étaient décimés par les blessures de leurs défenseurs centraux et, un autre jour, Diogo Dalot aurait pu être expulsé.


  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Se racheter après l'erreur de Madrid

    Ils ont gagné au Bernabéu, certes lors d'un match de championnat dont personne ne se souviendra après leur défaite 3-0 sur ce même terrain au début du mois.

    Cette déroute dans la capitale espagnole restera dans les mémoires comme un exemple de l'ego de Guardiola qui lui a joué des tours, son désir de faire « sentir notre présence » aux 80 000 supporters madrilènes s'étant lourdement retourné contre lui.

    Mais s’il reste une année de plus, voire plus longtemps, Guardiola pourra reléguer ce souvenir au passé et tenter d’améliorer son bilan d’une Ligue des champions remportée en dix tentatives avec City.

    Une autre raison qui pourrait inciter Guardiola à rester est que cette équipe est encore en phase de transition, et la performance qu'elle a réalisée contre Arsenal pourrait bien n'être que le début de son parcours.


  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Une équipe en pleine mutation

    Depuis que City a remporté son dernier titre de Premier League en mai 2024, l'effectif a connu un renouvellement de 11 joueurs. Dix joueurs de cette génération de champions, parmi lesquels des piliers de l'équipe comme Jack Grealish, Kevin De Bruyne et Kyle Walker, ont quitté le club, tandis que 12 autres sont arrivés.

    Si le recrutement de City en janvier 2025 s'est fait dans la précipitation et semblait quelque peu désespéré, ses derniers transferts se sont avérés judicieux.

    Marc Guehi et Antoine Semenyo figuraient parmi les meilleurs joueurs de la Premier League avant de rejoindre City et se sont parfaitement adaptés depuis leur arrivée. En effet, Guehi a dû rester sur le banc lors de la finale car il n'était pas qualifié pour la compétition et devra attendre encore un peu avant de remporter son premier trophée avec le club.

    Khusanov, la meilleure recrue de cette vague de nouveaux arrivants de janvier 2025, est en passe de devenir une idole pour les supporters de City grâce à sa vitesse et à sa ténacité.

    D'autres changements se profilent à l'horizon, le contrat du capitaine Bernardo Silva arrivant à échéance en juin, tout comme celui de John Stones, qui a rejoint le club l'été même de l'arrivée de Guardiola en 2026. Stones, qui a passé une grande partie des trois dernières saisons à lutter contre les blessures, a déjà été remplacé de facto par Guehi et Khusanov, tandis que le retour de Josko Gvardiol au poste de défenseur central après avoir évolué en défenseur gauche atténue encore davantage le choc éventuel.

    Il sera bien plus difficile de combler le vide que laissera bientôt Silva, qui a déjoué les pronostics en réalisant des performances étonnantes dans les moments décisifs cette saison. Mais après avoir lui-même entamé le processus délicat de renouvellement de l'effectif et pris des décisions difficiles comme le départ d'Ilkay Gündogan et de De Bruyne, Guardiola voudrait-il vraiment que quelqu'un d'autre termine le travail ?

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    C'est un toxicomane

    Dimanche, les célébrations de Guardiola étaient merveilleusement spontanées. Il a donné un coup de pied dans un panneau publicitaire, s'est vu infliger un carton jaune et n'a manifesté aucun remords en s'écriant : « Donnez-moi un autre carton jaune, mais je le fêterai quand même. J'ai prouvé que je ne suis pas une intelligence artificielle. Je suis un être humain, et je veux fêter ça ».

    Et cela a montré que malgré tout ce qu’il a gagné dans le football, il est toujours aussi enthousiaste à l’idée de remporter des matchs de haut niveau, en particulier lorsque son équipe joue si bien.

    Guardiola n’a jamais caché qu’il était accro aux trophées. Après avoir reconquis le titre de Premier League en 2021, il a déclaré : « C’est tellement addictif, tellement agréable. C’est addictif, et après ça, pourquoi s’arrêter ? Pourquoi ne pas essayer de s’améliorer et de recommencer ?

    « Quand on a le sentiment que ça suffit et que le plaisir n’est plus là, c’est le moment de dire au revoir, mais si les joueurs veulent continuer, alors on va continuer. »

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Et il n'a toujours pas eu sa dose

    L'année dernière, après avoir connu la pire saison de sa carrière en termes de résultats, Guardiola a expliqué en détail comment cela avait déteint sur sa vie privée.

    « Je veux souffrir quand je ne gagne pas de matchs », a-t-il déclaré à Reuters. « Je veux me sentir mal. Je veux mal dormir. Je veux que lorsque la situation se détériore, cela m'affecte... C'est ce que je veux ! Je suis en colère... ma nourriture a moins de goût...

    « Je n'ai pas besoin de manger beaucoup parce que j'ai besoin de ressentir cette [colère]. Parce que si ce n'est pas le cas, quel sens cela aurait-il ? Gagner ou perdre... Nous sommes ici, dans ce monde, pour vivre différentes expériences, différentes humeurs. »

    Le mariage de Guardiola s’est en partie brisé à cause de son addiction au football. Il retourne à Barcelone dès qu’il a du temps libre et il a manqué quelques conférences de presse cette saison.

    Mais son foyer n’a plus le même attrait qu’avant, car ses enfants ont grandi et peuvent se déplacer pour le voir au travail, comme l’a fait sa fille aînée Maria à Wembley.

    Quand il est à Manchester, il se consacre entièrement à son art. Il vient tout juste de commencer à travailler sur son dernier chef-d’œuvre. Alors, pourquoi s’en irait-il maintenant ?


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