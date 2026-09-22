Ne pars pas, Lionel ! Scaloni poussé à rester alors que Demichelis salue huit années de gloire de l’Argentine

Le poste de Lionel Scaloni à la tête de la sélection argentine a reçu un fort soutien public de la part de son ancien coéquipier en sélection, Martin Demichelis. S’exprimant à son retour en Argentine pendant la trêve de Bundesliga, l’entraîneur du RB Leipzig a exhorté Scaloni à prolonger son mandat après huit années de succès historiques.

Scaloni a guidé l’Argentine à travers un âge d’or, remportant la Copa America et la Coupe du monde.

Demichelis a souligné que Scaloni restait le leader idéal pour accompagner l’imminente transition générationnelle de la sélection.



