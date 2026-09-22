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Ne pars pas, Lionel ! Scaloni poussé à rester alors que Demichelis salue huit années de gloire de l’Argentine
Scaloni soutenu pour diriger le prochain cycle de l’Argentine
Le poste de Lionel Scaloni à la tête de la sélection argentine a reçu un fort soutien public de la part de son ancien coéquipier en sélection, Martin Demichelis. S’exprimant à son retour en Argentine pendant la trêve de Bundesliga, l’entraîneur du RB Leipzig a exhorté Scaloni à prolonger son mandat après huit années de succès historiques.
Scaloni a guidé l’Argentine à travers un âge d’or, remportant la Copa America et la Coupe du monde.
Demichelis a souligné que Scaloni restait le leader idéal pour accompagner l’imminente transition générationnelle de la sélection.
- AFP
Demichelis salue l’humilité et la vision de Scaloni
Répondant aux questions persistantes autour de l’avenir à long terme de Scaloni, Demichelis a mis en avant les qualités humaines du sélectionneur ainsi que son évolution tactique. L’ancien défenseur a affiché une confiance totale dans la capacité du technicien de 48 ans à renouveler l’effectif sans sacrifier la compétitivité.
Il a souligné que le parcours déjà prouvé de Scaloni lui donne toute l’autorité nécessaire pour intégrer de nouveaux joueurs.
« Nous sommes très gâtés, parce que ces huit dernières années ont été incroyablement réussies », a déclaré Demichelis. « J’espère que le Gringo (Lionel Scaloni) restera. J’espère qu’il ressent cette énergie et cette envie de continuer. Parce qu’avec son humilité, il va construire une équipe compétitive, je n’ai aucun doute. »
L’expérience accumulée est la clé d’une transition en douceur
Le règne de huit ans de Scaloni lui confère une compréhension inégalée de la dynamique interne de l’équipe nationale. Demichelis a souligné que la gestion d’une transition majeure au sein de l’effectif exige de la patience sur le plan tactique et de solides relations avec les joueurs, des qualités que Scaloni a constamment démontrées tout au long de son mandat.
Après avoir intégré de jeunes talents lors des précédents rassemblements internationaux, Scaloni bénéficie du soutien de ses anciens pairs comme des supporters.
Demichelis a fait valoir que conserver Scaloni garantit la continuité tandis que l’Argentine se projette vers de futurs tournois internationaux.
Scaloni se prépare pour le prochain test international
Alors que l’Argentine se prépare pour la prochaine fenêtre FIFA, Scaloni reste concentré sur la gestion à la fois des résultats à court terme et du développement de l’effectif à long terme. Le sélectionneur cherchera à évaluer les options émergentes alors que l’Argentine commence à se rassembler en vue de ses rencontres internationales programmées.
Avec le soutien de figures importantes du football, Scaloni aborde la prochaine phase de son mandat avec un appui total.
L’Argentine vise à traduire la vision de son sélectionneur par un succès continu sur le terrain.
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