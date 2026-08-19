« Ne pars pas, ça n’en vaut pas la peine » : l’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho révèle comment il a empêché Vinicius Junior de rejoindre Arsenal

Mourinho a levé le voile sur la conversation franche qu’il a eue avec Vinicius, laquelle a convaincu l’attaquant brésilien de prolonger son séjour à Madrid cet été. L’ailier était entré dans les 12 derniers mois de son précédent contrat avec le Real Madrid, ce qui signifiait qu’il aurait pu quitter le Santiago Bernabéu libre l’an prochain.

Arsenal a été alerté de la situation et a pris contact avec l’entourage du joueur après que les discussions contractuelles ont calé durant l’hiver. Arsenal restait optimiste à l’idée de réaliser un coup sensationnel, Mikel Arteta étant désireux d’ajouter le Brésilien à son secteur offensif. Cependant, Vinicius a choisi de signer un contrat de six ans qui le lie au géant espagnol jusqu’en 2032.