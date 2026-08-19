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Yosua Arya

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« Ne pars pas, ça n’en vaut pas la peine » : l’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho révèle comment il a empêché Vinicius Junior de rejoindre Arsenal

Vinicius Junior
J. Mourinho
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Jose Mourinho a révélé le conseil franc qu’il a donné à Vinicius Junior pour le convaincre de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. Le Special One est intervenu pour persuader l’attaquant brésilien de rester au Santiago Bernabeu malgré le vif intérêt du champion de Premier League, Arsenal.

  • Mourinho détaille son intervention dans le contrat de Vinicius

    Mourinho a levé le voile sur la conversation franche qu’il a eue avec Vinicius, laquelle a convaincu l’attaquant brésilien de prolonger son séjour à Madrid cet été. L’ailier était entré dans les 12 derniers mois de son précédent contrat avec le Real Madrid, ce qui signifiait qu’il aurait pu quitter le Santiago Bernabéu libre l’an prochain.

    Arsenal a été alerté de la situation et a pris contact avec l’entourage du joueur après que les discussions contractuelles ont calé durant l’hiver. Arsenal restait optimiste à l’idée de réaliser un coup sensationnel, Mikel Arteta étant désireux d’ajouter le Brésilien à son secteur offensif. Cependant, Vinicius a choisi de signer un contrat de six ans qui le lie au géant espagnol jusqu’en 2032.

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    Le conseil crucial du « Special One » au Brésilien

    Dans un entretien accordé à El Chiringuito et à Josep Pedrerol, Mourinho est revenu sur le rôle qu’il a joué pour éloigner Vinicius des griffes d’Arsenal. Le Special One a rejeté les affirmations selon lesquelles la prolongation de contrat était uniquement due à lui, en insistant sur le fait que l’attaquant est tombé amoureux de Madrid. Le technicien portugais a toutefois admis avoir eu une discussion directe et honnête avec la star pour l’aider à rester en Espagne.

    « Évidemment, je lui ai parlé, mais Vinicius est tombé amoureux du Real Madrid, a révélé Mourinho. La seule chose que je lui ai dite, c’est : “Vini, où veux-tu aller ? Tu n’as connu que le Brésil et le Real Madrid... Tu ne comprends le Real Madrid que lorsque tu le quittes. C’est quand tu pars que tu réalises ce qu’est le Real Madrid. Ne pars pas. Ça n’en vaut pas la peine.” »

  • La progression du groupe a convaincu l’ailier de rester

    Arsenal était de plus en plus optimiste quant à la possibilité de conclure un accord, alors que les négociations entre Madrid et Vinicius avaient échoué, mais le joueur a finalement estimé que la trajectoire sous Mourinho était positive. L’entraîneur du Real Madrid a expliqué que l’environnement progressif et la forte éthique de travail au sein de l’effectif avaient joué un rôle crucial pour assurer l’avenir de l’attaquant.

    « Je pense que ce qu’il a ressenti en termes de progression du groupe, la manière dont nous avons travaillé et progressé, lui a donné un sentiment très important, a ajouté Mourinho. Vinicius est une autre machine, c’est un plaisir de le voir travailler. Nous avons beaucoup de qualité. »

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    Le Real Madrid attend son entrée en Liga

    Son avenir à long terme étant désormais solidement assuré, Vinicius a fait son retour avec le Real Madrid lors d’un match amical de pré-saison contre le Deportivo La Coruna et Schalke la semaine dernière. Il devrait désormais jouer un rôle important samedi, lorsque l’équipe de Mourinho lancera sa campagne de Liga sur la pelouse de l’Espanyol.

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