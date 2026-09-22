Si Mbappe doit remporter un Ballon d’Or qui le fuit encore à un moment donné, alors il pourrait avoir besoin d’un sacre en Ligue des champions pour y parvenir. Il a dû regarder de loin le Paris Saint-Germain, son ancien club, enchaîner un deuxième titre consécutif dans ce domaine.

Le Real, désormais dirigé par le « Special One » de retour, Jose Mourinho, n’a pas paru totalement convaincant en ce début de saison 2026-2027. En tenant compte de cela, une 16e Coupe d’Europe pourrait s’avérer difficile à aller chercher pour le Real Madrid.

Leboeuf a ajouté : « Le Real Madrid en Ligue des champions, c’est trop tôt pour le dire. On a vu le Paris Saint-Germain souffrir au début de saison en Ligue 1 et en Ligue des champions lors des deux dernières années, avant de se réveiller vers le mois de décembre et de dominer tout le monde.

« Espérons que Mourinho trouvera la solution pour améliorer l’équipe. Ce week-end, dans le derby, je n’ai pas compris comment l’Atletico de Madrid a terminé le match à 11 joueurs et le Real Madrid à 10. Je comprends pourquoi leur joueur a été expulsé, mais il y a eu deux fautes de l’Atletico de Madrid qui méritaient un carton rouge. Je suis d’accord avec Mourinho, il n’y a même pas besoin de conférence de presse d’après-match, il suffit de montrer les images et cela dit tout.

« Les arbitres du VAR en Angleterre, en France et en Espagne doivent se réveiller parce que cela ne fonctionne pas. On savait quand Mourinho est arrivé qu’il lui faudrait du temps pour que cela se mette en place, et on ne sait pas encore si cela va marcher. Avec les egos dans le vestiaire et la mentalité des joueurs, même pour quelqu’un avec un fort caractère comme Mourinho, il sera très difficile de corriger ce qui ne va pas au Real Madrid.

« Barcelone a une culture du jeu collectif qui existe depuis Johan Cruyff, voire avant. Depuis 50 ou 60 ans à Barcelone, le principe principal est de jouer ensemble, malgré les talents individuels. [Pep] Guardiola a maintenu cela, [Ronald] Koeman a maintenu cela, et Hansi Flick fait cela aujourd’hui. Même s’ils ne se concentrent pas autant sur la défense, ils marquent tellement de buts qu’il est impossible de rivaliser avec eux. C’est un jeu magnifique et divertissant.

« Nous savons que Mourinho veut pratiquer un style différent. Quand il est revenu en 2013, il a changé la mentalité et a permis au Real Madrid de gagner en étant dur et agressif, ce qui est acceptable dans le football.

« Il faut du temps pour retrouver cet état d’esprit, et je ne sais pas si Mourinho est capable de répéter ce qu’il a fait en 2013. Espérons pour lui, pour le Real Madrid et pour les supporters qu’il le puisse. Mais j’ai des doutes compte tenu de la génération actuelle de joueurs dont il dispose, car il est difficile de changer cet état d’esprit égoïste. »