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« Ne parlez jamais du Ballon d’Or » : le « selfish » Kylian Mbappe comparé à la star en forme du FC Barcelone, Raphinha, alors que le « Galactico » du Real Madrid défend son dossier pour le Ballon d’Or
Mbappé est entré dans l’histoire de la France à la Coupe du monde 2026
L’attaquant international français a encore vécu une année mémorable. Il a inscrit 42 buts pour le Real la saison dernière, ce qui lui a valu un deuxième titre de meilleur buteur de Liga, et il a réécrit les livres des records avec sa sélection lors de la Coupe du monde 2026.
Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec 66 réalisations à son actif, et personne n’a trouvé le chemin des filets plus souvent que lui dans l’épreuve phare de la FIFA, avec un total global stupéfiant porté à 22 buts dans ce tournoi, et ce n’est pas fini.
Les trophées majeurs ont cependant été difficiles à décrocher pour Mbappé. Dans cette optique, une nouvelle glissade au classement du Ballon d’Or est prédite, tandis que la crème de Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal et Khvicha Kvaratskhelia s’impose au sommet.
Le capitaine emblématique de la France s’est exprimé publiquement sur les raisons pour lesquelles il pense que le titre de « meilleur joueur de la planète » devrait lui revenir, mais ces propos pourraient ne pas être entendus. L’attaquant de 27 ans a été invité à se concentrer davantage sur l’ambition collective, à l’image de son rival du Clasico Raphinha, auteur de 14 buts cette saison, qui agit ainsi au Camp Nou.
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Mbappé est-il destiné à encore passer à côté du Ballon d’Or ?
L’ancien international français Leboeuf, qui s’exprimait en association avec Mr Gamble, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si les déceptions de Mbappe au Ballon d’Or allaient le motiver davantage : « Personne ne peut dire que Raphinha est un meilleur numéro neuf que Kylian Mbappe, parce que c’est la première fois que Raphinha joue en numéro neuf, alors que Mbappe joue en numéro neuf et marque régulièrement des buts depuis presque 10 ans.
« Cependant, tout ce que fait Mbappe sur le terrain donne l’impression que c’est pour lui-même, alors qu’avec Raphinha, on a le sentiment que tout ce qu’il fait est pour l’équipe. Voilà le problème. Quand Mbappe dit qu’il veut gagner le Ballon d’Or, ça veut tout dire. C’est ce qui m’inquiète. Il ne faut jamais parler du Ballon d’Or comme ça. Aller dans les médias pour exprimer son souhait et sa volonté de gagner le Ballon d’Or, c’est agaçant parce que cela donne raison à ses détracteurs.
« Ils pensent qu’il est égoïste, et il le montre. Le Real Madrid ne joue pas bien et ne gagne pas de matches, et pourtant il parle du Ballon d’Or. Non, commence par gagner des matches et marquer des buts avec ton équipe.
« Dis que tu veux gagner la Liga et la Ligue des champions. Arrête de parler du Ballon d’Or, ce n’est pas important. Certains diront peut-être que je suis jaloux parce que je n’ai pas gagné le Ballon d’Or, mais ça me va. J’aime beaucoup Kylian Mbappe, mais parfois, quand il parle aux médias, ce n’est pas bon pour son image. »
Le Real Madrid peut-il devenir un prétendant à la Ligue des champions ?
Si Mbappe doit remporter un Ballon d’Or qui le fuit encore à un moment donné, alors il pourrait avoir besoin d’un sacre en Ligue des champions pour y parvenir. Il a dû regarder de loin le Paris Saint-Germain, son ancien club, enchaîner un deuxième titre consécutif dans ce domaine.
Le Real, désormais dirigé par le « Special One » de retour, Jose Mourinho, n’a pas paru totalement convaincant en ce début de saison 2026-2027. En tenant compte de cela, une 16e Coupe d’Europe pourrait s’avérer difficile à aller chercher pour le Real Madrid.
Leboeuf a ajouté : « Le Real Madrid en Ligue des champions, c’est trop tôt pour le dire. On a vu le Paris Saint-Germain souffrir au début de saison en Ligue 1 et en Ligue des champions lors des deux dernières années, avant de se réveiller vers le mois de décembre et de dominer tout le monde.
« Espérons que Mourinho trouvera la solution pour améliorer l’équipe. Ce week-end, dans le derby, je n’ai pas compris comment l’Atletico de Madrid a terminé le match à 11 joueurs et le Real Madrid à 10. Je comprends pourquoi leur joueur a été expulsé, mais il y a eu deux fautes de l’Atletico de Madrid qui méritaient un carton rouge. Je suis d’accord avec Mourinho, il n’y a même pas besoin de conférence de presse d’après-match, il suffit de montrer les images et cela dit tout.
« Les arbitres du VAR en Angleterre, en France et en Espagne doivent se réveiller parce que cela ne fonctionne pas. On savait quand Mourinho est arrivé qu’il lui faudrait du temps pour que cela se mette en place, et on ne sait pas encore si cela va marcher. Avec les egos dans le vestiaire et la mentalité des joueurs, même pour quelqu’un avec un fort caractère comme Mourinho, il sera très difficile de corriger ce qui ne va pas au Real Madrid.
« Barcelone a une culture du jeu collectif qui existe depuis Johan Cruyff, voire avant. Depuis 50 ou 60 ans à Barcelone, le principe principal est de jouer ensemble, malgré les talents individuels. [Pep] Guardiola a maintenu cela, [Ronald] Koeman a maintenu cela, et Hansi Flick fait cela aujourd’hui. Même s’ils ne se concentrent pas autant sur la défense, ils marquent tellement de buts qu’il est impossible de rivaliser avec eux. C’est un jeu magnifique et divertissant.
« Nous savons que Mourinho veut pratiquer un style différent. Quand il est revenu en 2013, il a changé la mentalité et a permis au Real Madrid de gagner en étant dur et agressif, ce qui est acceptable dans le football.
« Il faut du temps pour retrouver cet état d’esprit, et je ne sais pas si Mourinho est capable de répéter ce qu’il a fait en 2013. Espérons pour lui, pour le Real Madrid et pour les supporters qu’il le puisse. Mais j’ai des doutes compte tenu de la génération actuelle de joueurs dont il dispose, car il est difficile de changer cet état d’esprit égoïste. »
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Mbappé travaille avec Mourinho au Santiago Bernabéu
Le Real a déjà laissé filer six points, avec deux défaites, en sept journées de Liga cette saison, ce qui le laisse à six longueurs du leader irréprochable, le rival Barcelone. Il est clair que Mourinho a du travail à accomplir au Santiago Bernabeu.
Mbappe aura un rôle important à jouer dans ses plans, aux côtés de joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham, mais il reste à voir si l’énigmatique Portugais peut aider son redoutable attaquant français à devenir un lauréat du Ballon d’Or.
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