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« Ne me demandez pas pourquoi » : Pep Guardiola confirme son départ de Manchester City, mais le légendaire entraîneur occupera un nouveau poste auprès des propriétaires du club
Le départ de Pep est confirmé
Pep Guardiola a officiellement annoncé son départ de Manchester City, concluant une décennie de domination qui a profondément transformé le paysage du football anglais. Depuis son arrivée en juillet 2016, l’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich a mené le club vers une ère de succès sans précédent, remportant 20 trophées majeurs et s’imposant comme l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club. Son dernier match aura lieu dimanche contre Aston Villa, marquant ainsi son 593e match à la tête de l’équipe.
Revenant sur sa décision, l’entraîneur catalan a adressé un adieu émouvant aux supporters, déclarant : « À mon arrivée, ma première interview a été avec Noel Gallagher. Je suis ressorti en me disant : “Bon… Noel est là ? Ça va être sympa”.
Quelle belle aventure nous avons vécue ensemble. Ne me demandez pas pourquoi je pars : il n’y a pas de raison particulière, mais au fond de moi je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel ; si c’était le cas, je serais resté. Ce qui restera éternel, ce sont les émotions, les gens, les souvenirs et l’amour que je porte à mon Manchester City. »
Guardiola évoque son lien particulier avec Manchester
L’Espagnol a affirmé que l’influence de Manchester sur lui et ses équipes était considérable. Guardiola a également remercié le club et les supporters de l’avoir soutenu durant des moments personnels difficiles, notamment le décès de sa mère pendant la pandémie de Covid-19.
« C’est une ville bâtie sur le travail et l’effort », a-t-il admis. « On le voit dans la couleur des briques, dans ces gens qui pointaient tôt et restaient tard, dans les usines, les Pankhurst, les syndicats, la musique et toute la révolution industrielle qui a changé le monde. J’ai fini par le comprendre, et mes équipes aussi.
Nous avons travaillé, souffert, lutté, et nous avons fait les choses à notre manière. Le travail acharné revêt bien des formes : les déplacements à Bournemouth, quand nous avons perdu la Premier League, et vous étiez là ; les déplacements à Istanbul, où vous étiez aussi présents. »
Il a ajouté : « Souvenez-vous : quand j’ai perdu ma mère pendant la pandémie de COVID, j’ai senti ce club et cette ville tout entiers me porter. Les supporters, le personnel, les habitants de Manchester, vous m’avez donné la force dont j’avais tant besoin. Cris, mes enfants, toute ma famille, vous étiez là, comme toujours. Khaldoon [Al Mubarak], vous étiez là aussi. Alors, alors que mon aventure touche à sa fin, soyez heureux. Oasis est de retour. Mesdames et messieurs, merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir poussé. Merci de m’avoir aimé. Je vous aime tous. »
Une ère managériale majeure se clôt
Guardiola quitte le club en tant qu'entraîneur ayant exercé le plus longtemps de l'histoire du club et comme l'un des entraîneurs les plus influents que le football anglais ait connus. Son équipe des « Centurions » de la saison 2017-2018 est devenue la première équipe de Premier League à atteindre les 100 points en une seule saison.
S’il quitte le banc, Guardiola restera impliqué au sein du City Football Group en tant qu’ambassadeur mondial, assumant des missions de conseil technique et de stratégie à l’échelle de l’organisation.
- AFP
Manchester City se prépare à l'après-Guardiola
Manchester City s’apprête à vivre sa première transition sur le banc depuis dix ans. Selon les dernières informations, Enzo Maresca a été désigné pour succéder à Guardiola. L’Italien a quitté Chelsea plus tôt cette année après avoir révélé au club londonien ses pourparlers avec les Citizens.
Si Guardiola restera associé au City Football Group, tous les regards seront vite tournés vers la façon dont le club conservera sa suprématie nationale tout en poursuivant son aventure européenne, après le départ de l’un des plus grands entraîneurs du ballon rond.