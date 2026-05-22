« Ne me demandez pas pourquoi » : Pep Guardiola confirme son départ de Manchester City, mais le légendaire entraîneur occupera un nouveau poste auprès des propriétaires du club

Pep Guardiola a officiellement annoncé son départ de Manchester City, concluant une décennie de domination qui a profondément transformé le paysage du football anglais. Depuis son arrivée en juillet 2016, l’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich a mené le club vers une ère de succès sans précédent, remportant 20 trophées majeurs et s’imposant comme l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club. Son dernier match aura lieu dimanche contre Aston Villa, marquant ainsi son 593e match à la tête de l’équipe.

Revenant sur sa décision, l’entraîneur catalan a adressé un adieu émouvant aux supporters, déclarant : « À mon arrivée, ma première interview a été avec Noel Gallagher. Je suis ressorti en me disant : “Bon… Noel est là ? Ça va être sympa”.

Quelle belle aventure nous avons vécue ensemble. Ne me demandez pas pourquoi je pars : il n’y a pas de raison particulière, mais au fond de moi je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel ; si c’était le cas, je serais resté. Ce qui restera éternel, ce sont les émotions, les gens, les souvenirs et l’amour que je porte à mon Manchester City. »